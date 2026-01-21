Мои заказы

Смотровые площадки Будапешта

Найдено 4 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Будапеште на русском языке, цены от €18. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Будапешт - первая встреча на Tesla
На машине
3.5 часа
148 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
«Посетите самый величественный собор Будапешта — базилику святого Иштвана — и подниметесь на смотровые площадки с потрясающими видами»
Завтра в 09:00
6 фев в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Пешком по главным местам Будапешта
Пешая
3 часа
176 отзывов
Билеты
Величественные площади и дворцы, важные памятники и прекрасный вид со смотровой площадки на горе
Начало: У входа в отель «Al Habtoor Palace»
«Оказавшись на Будайской стороне, поднимитесь на лучшую смотровую площадку на горе, где полюбуетесь открывающимся видом на город и почувствуете истинную атмосферу Будапешта — одного из самых красивых европейских городов»
Завтра в 09:00
2 фев в 09:00
€148 за всё до 10 чел.
🟡 Будапешт как на ладони: смотровые площадки Буды
Пешая
3 часа
53 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Увидеть город с лучших ракурсов, сориентироваться в нём - и бесповоротно влюбиться
Начало: FERENCIEK TERE
«Чтобы составить целостное представление о нём, мы отправимся на лучшие панорамные площадки»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€18 за человека
🟡 Будапешт как на ладони: лучшие смотровые площадки Буды
Пешая
3 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Начало: Внизу, у выхода станции МЕТРО FERENCIEK TERE в под...
«Лучшие смотровые площадки, с которых можно увидеть чудо города 🔺 ГОРА ГЕЛЛЕРТ Здесь вы убедитесь, что прибыли в один из самых красивых городов мира»
€25 за человека

  • Е
    Евгений
    21 января 2026
    Будапешт - первая встреча на Tesla
    Очень интересная и содержательная экскурсия - бонусом отличная рекомендация по ресторанам.
  • я
    яна
    20 января 2026
    Будапешт - первая встреча на Tesla
    Прекрасная экскурсия, живая, интересная, захватывающая и не навязчивая! Очень рекомендую!
  • С
    Светлана
    9 января 2026
    Будапешт - первая встреча на Tesla
    Потрясающая экскурсия! Анатолий очень вежливый, интересный гид, с хорошим знанием истории и своего города. Экскурсию советую, как первое знакомство с Будапештом. Спасибо огромное!
  • Ю
    Юлия
    7 января 2026
    🟡 Будапешт как на ладони: смотровые площадки Буды
    Если вы хотите прогуляться по Будапешту в легкой, непринужденной обстановке и в компании влюбленного в этот город и культуру Венгрии
    гида, то вам непременно нужно взять экскурсию у Золтана. Гид очень открытый, приятный в общении и с юмором. Так же стоит отметить профессионализм Золтана, который сразу раздал всем участникам экскурсии портативные радиопередатчики, чтобы всем было хорошо слышно информацию. Мы были очень довольны экскурсией и вернемся снова.

  • В
    Вероника
    6 января 2026
    Будапешт - первая встреча на Tesla
    Гид попал в мой личный строгий список,,Отличный гид,, в котором всего 4 гида из более чем 30 профессионалов! Однозначно рекомендую и передам друзьям! Подкован по всем темам, пунктуален, не скучен, отличный рассказчик и приятный человек! Благодарим от всей семьи!
  • Т
    Трофимова
    6 января 2026
    Пешком по главным местам Будапешта
    С опозданием, но хочу поблагодарить моего гида Елену за теплый прием и прекрасную экскурсию! Очень всё понравилось!
  • С
    Сергей
    31 декабря 2025
    Будапешт - первая встреча на Tesla
    Мы остались довольны экскурсией и Анатолием!
  • А
    Афиногенова
    31 декабря 2025
    🟡 Будапешт как на ладони: смотровые площадки Буды
    Здравствуйте! Начну с того, что Золтан классный. Как мы договорились, так экскурсию и построили. Побывали на смотровых площадках, Будапешт красив
    🙂
    🙂
Еще Золтан подсказал, где есть вкусные штрудели и глинтвейн, где можно пообедать. И еще! У него был лишний билет в Венгерский (Будапештский) оперный театр на "щелкунчика". Он мне отдал билет и я пойду на "щелкунчика" 🙂

  • S
    Sona
    29 декабря 2025
    Будапешт - первая встреча на Tesla
    🥰👍🏻👍🏻👍🏻
  • N
    Natalija
    27 декабря 2025
    🟡 Будапешт как на ладони: лучшие смотровые площадки Буды
    Спасибо огромное прогулку. Очень хороший гид, веселый, разговорчивый и интересно рассказывает. Советую на все 100

  1. Будапешт - первая встреча на Tesla;
  2. Пешком по главным местам Будапешта;
  3. 🟡 Будапешт как на ладони: смотровые площадки Буды;
  4. 🟡 Будапешт как на ладони: лучшие смотровые площадки Буды.
  1. Парламент;
  2. Дунай;
  3. Рыбацкий бастион;
  4. Самое главное;
  5. Замок Буда;
  6. Церковь Святого Матьяша;
  7. Базилика святого Иштвана;
  8. Цепной мост Сечени;
  9. Гора Геллерт;
  10. Королевский дворец.
Сейчас в Будапеште в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 4 экскурсии от 18 до 170. Туристы уже оставили гидам 391 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
