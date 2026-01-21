Смотровые площадки Будапешта

читать дальше

гида, то вам непременно нужно взять экскурсию у Золтана. Гид очень открытый, приятный в общении и с юмором. Так же стоит отметить профессионализм Золтана, который сразу раздал всем участникам экскурсии портативные радиопередатчики, чтобы всем было хорошо слышно информацию. Мы были очень довольны экскурсией и вернемся снова.