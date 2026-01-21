Смотровые площадки Будапешта

Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт - первая встреча на Tesla
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
«Посетите самый величественный собор Будапешта — базилику святого Иштвана — и подниметесь на смотровые площадки с потрясающими видами»
Завтра в 09:00
6 фев в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Билеты
Пешком по главным местам Будапешта
Величественные площади и дворцы, важные памятники и прекрасный вид со смотровой площадки на горе
Начало: У входа в отель «Al Habtoor Palace»
«Оказавшись на Будайской стороне, поднимитесь на лучшую смотровую площадку на горе, где полюбуетесь открывающимся видом на город и почувствуете истинную атмосферу Будапешта — одного из самых красивых европейских городов»
Завтра в 09:00
2 фев в 09:00
€148 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
🟡 Будапешт как на ладони: смотровые площадки Буды
Увидеть город с лучших ракурсов, сориентироваться в нём - и бесповоротно влюбиться
Начало: FERENCIEK TERE
«Чтобы составить целостное представление о нём, мы отправимся на лучшие панорамные площадки»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€18 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
🟡 Будапешт как на ладони: лучшие смотровые площадки Буды
Начало: Внизу, у выхода станции МЕТРО FERENCIEK TERE в под...
«Лучшие смотровые площадки, с которых можно увидеть чудо города 🔺 ГОРА ГЕЛЛЕРТ Здесь вы убедитесь, что прибыли в один из самых красивых городов мира»
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений21 января 2026Очень интересная и содержательная экскурсия - бонусом отличная рекомендация по ресторанам.
- яяна20 января 2026Прекрасная экскурсия, живая, интересная, захватывающая и не навязчивая! Очень рекомендую!
- ССветлана9 января 2026Потрясающая экскурсия! Анатолий очень вежливый, интересный гид, с хорошим знанием истории и своего города. Экскурсию советую, как первое знакомство с Будапештом. Спасибо огромное!
- ЮЮлия7 января 2026Если вы хотите прогуляться по Будапешту в легкой, непринужденной обстановке и в компании влюбленного в этот город и культуру Венгрии
- ВВероника6 января 2026Гид попал в мой личный строгий список,,Отличный гид,, в котором всего 4 гида из более чем 30 профессионалов! Однозначно рекомендую и передам друзьям! Подкован по всем темам, пунктуален, не скучен, отличный рассказчик и приятный человек! Благодарим от всей семьи!
- ТТрофимова6 января 2026С опозданием, но хочу поблагодарить моего гида Елену за теплый прием и прекрасную экскурсию! Очень всё понравилось!
- ССергей31 декабря 2025Мы остались довольны экскурсией и Анатолием!
- ААфиногенова31 декабря 2025Здравствуйте! Начну с того, что Золтан классный. Как мы договорились, так экскурсию и построили. Побывали на смотровых площадках, Будапешт красив
- SSona29 декабря 2025🥰👍🏻👍🏻👍🏻
- NNatalija27 декабря 2025Спасибо огромное прогулку. Очень хороший гид, веселый, разговорчивый и интересно рассказывает. Советую на все 100
