Экскурсия состоится при наборе группы из 5 человек Мишкольцтапольца — необычный курорт, который находится неподалеку от города Мишкольц, расположенный в большом парке с особым микроклиматом. Внутри комплекса гостей ждёт настоящая терапия для тела и души:• единственная естественная пещерная купальня в Европе;

зигзагообразная система пещер, интереснейших гротов, проходов и залов вымытых в известняковой скале;

кристально чистый воздух и лечебный пещерный климат;

термальная вода, которая формировалась тысячелетиями, чтобы желающие могли подлечить суставы или просто отдохнуть;

бассейны, на дне которых установлены гидромассажные головки;

«подземная река», которая течет с помощью скрытого механизма;

«звёздный зал» подходит для медитации, где вы можете не только полюбоваться особыми формами, но и послушать таинственное эхо;

водные аттракционы для детей. После купания, перед возвращением в Будапешт, мы посетим город Эгер.

Эгер и Эгерская крепость.

В красивой долине у пересечения гор Бюкк и Матра, раскинулся Эгер. Город знаменит своими барочными архитектурными памятниками, сортами вин, аналогов которых нет ни в одном винодельческом регионе, а также целебными термальными водами. Старый центр Эгера расположился вокруг средневековой Эгерской Крепости — главной достопримечательности города, построенной еще в Средневековье, но основное свое значение приобретшей в борьбе с турецкими захватчиками в XVI веке. И по сей день возвышается она над городом, напоминая своим присутствием о великой исторической победе. Главной гордостью этого исторического места является монетный двор, где каждому посетителю предоставляется уникальная возможность почувствовать себя чеканщиком монет. Особого внимания заслуживает построенный в стиле классицизма Кафедральный собор (Базилика) — второй по величине храм в Венгрии, оргáн которого является самым большим оргáном в стране. Продегустировать знаменитые сорта вин («Бычья кровь», «Мушкотай», «Эгерская девушка») лучше всего в вековых погребах, вырубленных из вышеупомянутого уже туфа в Долине Красавиц, а заодно узнать легенды этого необычного названия. Далее мы предлложми вам продегустировать эгерские вина с лёгким обедом в одном из погребов Долины Красавиц. Затем мы вернемся в Будапешт. Важная информация:

Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности.