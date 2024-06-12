Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер

Мишкольцтапольца — уникальный курорт с естественной пещерной купальней, термальными водами и гидромассажными бассейнами, расположенный в парке с особым микроклиматом.

После посещения курорта вас ждет эскурсия в город Эгер, известный своими барочными архитектурными памятниками, Эгерской крепостью и знаменитыми сортами вин.
Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
Экскурсия в пещерную купальню в Мишкольцтапольце и в Эгер
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Что вас ожидает:

  • Пещерная купальня в Мишкольцтапольце
  • Эгер - центр города
  • Эгер - Долниа Красавиц

Описание экскурсии

Экскурсия состоится при наборе группы из 5 человек Мишкольцтапольца — необычный курорт, который находится неподалеку от города Мишкольц, расположенный в большом парке с особым микроклиматом. Внутри комплекса гостей ждёт настоящая терапия для тела и души:• единственная естественная пещерная купальня в Европе;
  • зигзагообразная система пещер, интереснейших гротов, проходов и залов вымытых в известняковой скале;
  • кристально чистый воздух и лечебный пещерный климат;
  • термальная вода, которая формировалась тысячелетиями, чтобы желающие могли подлечить суставы или просто отдохнуть;
  • бассейны, на дне которых установлены гидромассажные головки;
  • «подземная река», которая течет с помощью скрытого механизма;
  • «звёздный зал» подходит для медитации, где вы можете не только полюбоваться особыми формами, но и послушать таинственное эхо;
  • водные аттракционы для детей. После купания, перед возвращением в Будапешт, мы посетим город Эгер.
  • Эгер и Эгерская крепость.
В красивой долине у пересечения гор Бюкк и Матра, раскинулся Эгер. Город знаменит своими барочными архитектурными памятниками, сортами вин, аналогов которых нет ни в одном винодельческом регионе, а также целебными термальными водами. Старый центр Эгера расположился вокруг средневековой Эгерской Крепости — главной достопримечательности города, построенной еще в Средневековье, но основное свое значение приобретшей в борьбе с турецкими захватчиками в XVI веке. И по сей день возвышается она над городом, напоминая своим присутствием о великой исторической победе. Главной гордостью этого исторического места является монетный двор, где каждому посетителю предоставляется уникальная возможность почувствовать себя чеканщиком монет. Особого внимания заслуживает построенный в стиле классицизма Кафедральный собор (Базилика) — второй по величине храм в Венгрии, оргáн которого является самым большим оргáном в стране. Продегустировать знаменитые сорта вин («Бычья кровь», «Мушкотай», «Эгерская девушка») лучше всего в вековых погребах, вырубленных из вышеупомянутого уже туфа в Долине Красавиц, а заодно узнать легенды этого необычного названия. Далее мы предлложми вам продегустировать эгерские вина с лёгким обедом в одном из погребов Долины Красавиц. Затем мы вернемся в Будапешт. Важная информация:
Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности.

по средам с 08:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билетот €75
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещерная купальня в Мишкольцтапольце
  • Эгер - центр города
  • Эгер - Долниа Красавиц
Что включено
  • Услуги гида
  • Услуги транспорта
  • Дегустация с закусками в виде лёгкого обеда
Что не входит в цену
  • Билеты в купальни
  • Билеты в крепость в Эгере
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Завершение: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Когда и сколько длится?
Когда: по средам с 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Не забудьте взять купальные принадлежности
  • В стоимость экскусии НЕ входят билеты в купальню
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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