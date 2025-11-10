Мои заказы

Будапешт для своих: турецкие мотивы в жизни города

Откройте для себя Будапешт с восточными нотками: минареты, купальни и легенды. Насладитесь прогулкой и попробуйте турецкий кофе и десерты
Экскурсия по Будапешту с турецкими мотивами предлагает уникальное путешествие во времени. Вы увидите Будайскую крепость, старейшую купальню «Рудаш», район Табан и башню паши Каракаша. Узнаете о переплетении культур Венгрии и Турции, попробуете турецкий кофе и десерты. Это возможность не только узнать историю, но и насладиться атмосферой города с восточными нотками. Прогулка подходит для всех, кто любит удивительные истории и легенды

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические места
  • ☕ Ароматный турецкий кофе
  • 🕌 Восточные легенды и истории
  • 🌹 Красивые сады и розы
  • 📜 Узнать историю Венгрии и Турции
Будапешт для своих: турецкие мотивы в жизни города© Анастасия
Будапешт для своих: турецкие мотивы в жизни города© Анастасия
Будапешт для своих: турецкие мотивы в жизни города© Анастасия
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Будайская крепость
  • Купальня Рудаш
  • Район Табан
  • Башня паши Каракаша
  • Будайский фуникулёр
  • Церковь Матяша
  • Рыбацкий бастион
  • Памятник паше Абдуррахману
  • Венские ворота
  • Купальня Кирай
  • Памятник Йозефу Бему
  • Мавзолей Гюль-Бабы

Описание экскурсии

Представьте Будапешт с минаретами и куполами, с купальнями, шумными базарами и лавками восточных сладостей. Здесь звучали голоса муэдзинов, а культуры сплетались так тесно, что невозможно было различить, где заканчивается Восток и начинается Запад.

Мы погрузимся во времена, когда Буда была османской крепостью. Найдём мечети, ставшие церквями, купальни, действующие уже четыре века, и мавзолей турецкого дервиша, куда и сегодня приходят паломники, а в саду цветут роскошные розы.

Поговорим об истории Венгрии и Турции, о христианских и мусульманских царствах, о переплетении судеб и культур. Дотронемся до древних стен, познакомимся со знаменитым венгерским десертом из османских времён, и попробуем крепкий и ароматный турецкий кофе или чай.

Вы увидите:

  • Будайскую крепость
  • Старейшую купальню «Рудаш» — ей почти 500 лет
  • Район Табан и башню паши Каракаша
  • Будайский фуникулёр и готическую церковь Матяша
  • Рыбацкий бастион и памятник паше Абдуррахману
  • Венские ворота и королевскую купальню «Кирай»
  • Памятник Йозефу Бему и самую северную в мире мусульманскую святыню — мавзолей Гюль-Бабы

И многое-многое другое!

Вы услышите:

  • Чем на досуге занимались венгерские аристократы
  • За какие заслуги ставят памятник завоевателю
  • Что может превратить уважаемого генерала в революционера
  • Какое отношение Венгрия имеет к православию
  • Как проявляется наследие османских времён и как к нему относятся современные венгры

А по пути ещё и раскроете пару удивительных тайн!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются еда и напитки по желанию
  • Продолжительность маршрута — около 7 километров
  • Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Неподалёку от купален «Рудаш»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Будапеште
Провели экскурсии для 3731 туриста
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы
читать дальше

любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Будапешта

Похожие экскурсии из Будапешта

Будапешт - первое свидание
На машине
4 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid
Начало: По договору
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€225 за всё до 4 чел.
Будапешт как на ладони
На машине
4.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт с высоты птичьего полета
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
По неизведанному Будапешту на велосипеде
На велосипеде
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По неизведанному Будапешту на велосипеде: античность и гастрономия
Погрузитесь в историю Обуды, древнего города Римской империи, и насладитесь гастрономическими шедеврами современного Будапешта
Начало: В районе острова Маргит
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €125 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Будапеште