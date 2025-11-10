Экскурсия по Будапешту с турецкими мотивами предлагает уникальное путешествие во времени. Вы увидите Будайскую крепость, старейшую купальню «Рудаш», район Табан и башню паши Каракаша. Узнаете о переплетении культур Венгрии и Турции, попробуете турецкий кофе и десерты. Это возможность не только узнать историю, но и насладиться атмосферой города с восточными нотками. Прогулка подходит для всех, кто любит удивительные истории и легенды

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–4 человек или €45 за человека, если вас больше

от €180 за 1–4 человек или €45 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Представьте Будапешт с минаретами и куполами, с купальнями, шумными базарами и лавками восточных сладостей. Здесь звучали голоса муэдзинов, а культуры сплетались так тесно, что невозможно было различить, где заканчивается Восток и начинается Запад.

Мы погрузимся во времена, когда Буда была османской крепостью. Найдём мечети, ставшие церквями, купальни, действующие уже четыре века, и мавзолей турецкого дервиша, куда и сегодня приходят паломники, а в саду цветут роскошные розы.

Поговорим об истории Венгрии и Турции, о христианских и мусульманских царствах, о переплетении судеб и культур. Дотронемся до древних стен, познакомимся со знаменитым венгерским десертом из османских времён, и попробуем крепкий и ароматный турецкий кофе или чай.

Вы увидите:

Будайскую крепость

Старейшую купальню «Рудаш» — ей почти 500 лет

Район Табан и башню паши Каракаша

Будайский фуникулёр и готическую церковь Матяша

Рыбацкий бастион и памятник паше Абдуррахману

Венские ворота и королевскую купальню «Кирай»

Памятник Йозефу Бему и самую северную в мире мусульманскую святыню — мавзолей Гюль-Бабы

И многое-многое другое!

Вы услышите:

Чем на досуге занимались венгерские аристократы

За какие заслуги ставят памятник завоевателю

Что может превратить уважаемого генерала в революционера

Какое отношение Венгрия имеет к православию

Как проявляется наследие османских времён и как к нему относятся современные венгры

А по пути ещё и раскроете пару удивительных тайн!

Организационные детали