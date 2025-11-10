Будапешт для своих: турецкие мотивы в жизни города
Откройте для себя Будапешт с восточными нотками: минареты, купальни и легенды. Насладитесь прогулкой и попробуйте турецкий кофе и десерты
Экскурсия по Будапешту с турецкими мотивами предлагает уникальное путешествие во времени. Вы увидите Будайскую крепость, старейшую купальню «Рудаш», район Табан и башню паши Каракаша. Узнаете о переплетении культур Венгрии и Турции, попробуете турецкий кофе и десерты. Это возможность не только узнать историю, но и насладиться атмосферой города с восточными нотками. Прогулка подходит для всех, кто любит удивительные истории и легенды
Представьте Будапешт с минаретами и куполами, с купальнями, шумными базарами и лавками восточных сладостей. Здесь звучали голоса муэдзинов, а культуры сплетались так тесно, что невозможно было различить, где заканчивается Восток и начинается Запад.
Мы погрузимся во времена, когда Буда была османской крепостью. Найдём мечети, ставшие церквями, купальни, действующие уже четыре века, и мавзолей турецкого дервиша, куда и сегодня приходят паломники, а в саду цветут роскошные розы.
Поговорим об истории Венгрии и Турции, о христианских и мусульманских царствах, о переплетении судеб и культур. Дотронемся до древних стен, познакомимся со знаменитым венгерским десертом из османских времён, и попробуем крепкий и ароматный турецкий кофе или чай.
Вы увидите:
Будайскую крепость
Старейшую купальню «Рудаш» — ей почти 500 лет
Район Табан и башню паши Каракаша
Будайский фуникулёр и готическую церковь Матяша
Рыбацкий бастион и памятник паше Абдуррахману
Венские ворота и королевскую купальню «Кирай»
Памятник Йозефу Бему и самую северную в мире мусульманскую святыню — мавзолей Гюль-Бабы
И многое-многое другое!
Вы услышите:
Чем на досуге занимались венгерские аристократы
За какие заслуги ставят памятник завоевателю
Что может превратить уважаемого генерала в революционера
Какое отношение Венгрия имеет к православию
Как проявляется наследие османских времён и как к нему относятся современные венгры
А по пути ещё и раскроете пару удивительных тайн!
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются еда и напитки по желанию
Продолжительность маршрута — около 7 километров
Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Будапеште
Провели экскурсии для 3731 туриста
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. Мы читать дальше
любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее — всё то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чём не пишут в путеводителях. Будем рады показать вам всё это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.