Вы увидите:
- Эстергом.
- Религиозный центр Венгрии. Эстергомская базилика расположена высоко на холме, рядом с руинами средневекового Королевского Дворца, представляющего сейчас Крепостной музей. Базилика стала первым собором, построенным в Венгрии, именно отсюда началось распространение по стране христианства. С купола базилики открываются великолепные виды. В сокровищнице собора представлено богатейшее собрание церковных ценностей страны.
- Крепость Вышеград
- В 50 км от Будапешта на горе над Дунаем была воздвигнута мощная крепость Вышеград, построенная после татаро-монгольского нашествия. Много осад и битв в средние века выдержала эта крепость. Пять венгерских королей правили страной из Вышеградской крепости, возведенной в XIII веке. В крепости в королевском дворце хранилась святая венгерская корона. В настоящее время здесь открыта экспозиция средневекового оружия, зал охоты, воссоздана сцена заседания Вышеградской тройки, которое имело решающее историческое значение для европейский стран.
- Сентендре
- Среди живописной природы уже много веков существует небольшой уютный городок Сентендре. Особая «средиземноморская» атмосфера города и большое количество художественных мастерских привлекают сюда множество любителей прикладного искусства. Исторически центр города сложился вокруг крепостного холма. Узкие изогнутые улочки, разбегающиеся в разные стороны, встречаются на центральной площади. Праздничное настроение придают площади невысокие окрашенные в яркие цвета дома XVIII-ХIX вв. в стиле позднего барокко. История города тесно связана с балканскими народами.
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч. до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
Способы оплаты:
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.
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