Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре

Вереница маленьких городков вдоль излучины Дуная предлагает гостям удивительное сочетание истории,...

Вереница маленьких городков вдоль излучины Дуная предлагает гостям удивительное сочетание истории, культуры и архитектуры; особенно выделяются в этом плане города Сентендре, Вышеград и Эстергом.

которые мы посетим в нашей экскурсии.

Присоединяйтесь!
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Путешествие по Излучине Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре

Что вы увидите 🤩

  • Эстергом:
  • главный католический храм страны-Базилика
  • Вышеград:
  • средневековая крепость и музей
  • панорама Дуная
  • Сентендре:
  • музей марципана
  • улица ремесленников и сувенирных лавочек
  • Набережная Дуная в Сентендре
  • Успенский собор
  • набережная Дуная
  • Церковь Благовещения в Сентендре (осмотр снаружи)
  • музей-магазин рождественских игрушек
  • Центральная площадь и Чумной столб

Вы увидите:

  • Эстергом.
  • Религиозный центр Венгрии. Эстергомская базилика расположена высоко на холме, рядом с руинами средневекового Королевского Дворца, представляющего сейчас Крепостной музей. Базилика стала первым собором, построенным в Венгрии, именно отсюда началось распространение по стране христианства. С купола базилики открываются великолепные виды. В сокровищнице собора представлено богатейшее собрание церковных ценностей страны.
  • Крепость Вышеград
  • В 50 км от Будапешта на горе над Дунаем была воздвигнута мощная крепость Вышеград, построенная после татаро-монгольского нашествия. Много осад и битв в средние века выдержала эта крепость. Пять венгерских королей правили страной из Вышеградской крепости, возведенной в XIII веке. В крепости в королевском дворце хранилась святая венгерская корона. В настоящее время здесь открыта экспозиция средневекового оружия, зал охоты, воссоздана сцена заседания Вышеградской тройки, которое имело решающее историческое значение для европейский стран.
  • Сентендре
  • Среди живописной природы уже много веков существует небольшой уютный городок Сентендре. Особая «средиземноморская» атмосфера города и большое количество художественных мастерских привлекают сюда множество любителей прикладного искусства. Исторически центр города сложился вокруг крепостного холма. Узкие изогнутые улочки, разбегающиеся в разные стороны, встречаются на центральной площади. Праздничное настроение придают площади невысокие окрашенные в яркие цвета дома XVIII-ХIX вв. в стиле позднего барокко. История города тесно связана с балканскими народами.
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч. до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

  • вариант А.
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.
Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Путешествие по Излучине Дуная (взрослый билет)
€66
Путешествие по Излучине Дуная (ребенок до 12 лет)
€55

Ответы на вопросы

Что входит
  • обед
  • дегустация вина
  • билет в музей марципана
Что не входит
  • входной билет в крепость в Вышеграде
Где начинаем и завершаем
Начало: несколько точек сбора в Будапеште
Завершение: возвращение на точку сбора
Важная информация
  • Автобус собирает группу с нескольких точек сбора.
  • Напишите пожалуйста, где в Будапеште Вы будете проживать, мы укажем ближайшую и наиболее удобную для Вас точку сбора.
  • На групповую экскурсию на точке сбора автобус стоит не более 5 минут.
  • Опоздавших группа не ждет!
  • Задержка автобуса при сборе на экскурсию может составлять 10 — 15 минут.

  • Важно.

  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч. до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
  • Способы оплаты:
  • вариант А.
  • полная оплата заказа Спутнику
  • вариант Б.
  • бронируете программу без оплаты Спутнику
  • полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.
  • Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, суббота
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

понедельник, суббота

Thermal.hungary
Thermal.hungary
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей⚙️Необычные🏡Выездные🍤Гастрономические🗽Достопримечательности🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Будапеште

Путешествие по излучине Дуная
4.4
48
10ч
55
за 1 чел.
Путешествие по излучине Дуная
Групповая экскурсия в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре
в понедельник и субботу в 07:30
Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград
4.5
183
55
за 1 чел.
Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград
Уже увидели все достопримечательности Будапешта и изучили его улицы
Пн., ср., сб
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Индивидуальная экскурсия
4.9
19
298
за 1-4 чел.
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Встретиться с северовенгерским колоритом в трех проявлениях и дополнить знания об истории страны
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
190
за 1-3 чел.
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Отвлечься от имперской красоты Будапешта и вдохновиться душевными городами на излучине Дуная
Сердце Венгрии или путешествие по излучине Дуная
Индивидуальная экскурсия
180
за 1-8 чел.
Сердце Венгрии или путешествие по излучине Дуная
Если проложить наш маршрут на карте, то мы увидим форму сердца
Каждый день
Экскурсия в Излучину Дуная
Индивидуальная экскурсия
4
5
140
за 1-4 чел.
Экскурсия в Излучину Дуная
Приглашаю вас в Сентендре - город художников, скульпторов и музеев
По договоренности с гидом
Большое путешествие по Будапешту
Индивидуальная экскурсия
4.8
23
195
за 1-6 чел.
Большое путешествие по Будапешту
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии по Буде, Пешту и горе Геллерт
Из Будапешта в Сентендре
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
213
за 1-4 чел.
Из Будапешта в Сентендре
Романтика и «художественный беспорядок» старинного городка на обзорной экскурсии
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
Индивидуальная экскурсия
4.9
29
80
за 1-10 чел.
Прогулка вдоль средневековых стен города Пешта
Скрытая старина: история, которую хранят древнейшие постройки города
Буда — путешествие во времени
5
53
2ч 30м
20
17
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Буда — путешествие во времени
Погулять по старейшей части города и увидеть ее главные достопримечательности
История еврейского Будапешта
Индивидуальная экскурсия
160
за 1-7 чел.
История еврейского Будапешта
Во время моей автомобильно - пешеходной экскурсии я расскажу вам о периодах небывалого процветания и...
Каждый день с 08:00 до 16:00 можно забронировать экскурсию
Интересный Будапешт: история и современность
Индивидуальная экскурсия
4.9
143
104
за 1-5 чел.
Интересный Будапешт: история и современность
Попасть в ритм города и увидеть его изнутри

Thermal.hungary проводит ещё 12 экскурсий

«Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
Индивидуальный тур
4.8
28
95
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
«Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
На экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой венгерской столицы, взгляните на её глазами...
ежедневно
Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
4.9
13
39
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
На теплоходе вас будет ждать ужин в формате шведского стола, живая музыка, а также роскошная...
ежедневно
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
12ч
68
за 1 чел.
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
На нашей невероятной экскурсии вы совершите упание в пещерной купальне Мишкольцтапольца
по пятницам
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
130
за 1-20 чел.
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Вас ожидает необычный формат экскурсии - поесть и посмотреть
ежедневно с 09:00 до 17:00
Вац и Сентендре: два города - два берега
Индивидуальная экскурсия
230
за 1-7 чел.
Вац и Сентендре: два города - два берега
ежедневно
Культура пития по-венгерски, с дегустацией
Индивидуальная экскурсия
120
за 1-10 чел.
Культура пития по-венгерски, с дегустацией
понедельник, вторник, пятница, суббота c 17:00 - 21:00
Еврейский Будапешт
Индивидуальная экскурсия
85
за 1-15 чел.
Еврейский Будапешт
В центре Будапешта на краю бывшего исторического центра Пешта находится территория с узенькими...
ежедневно, кроме субботы
Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
Индивидуальная экскурсия
12ч
360
за 1-7 чел.
Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
ежедневно
Эгер - город венгерского барокко и вино «Бычья кровь»
Индивидуальная экскурсия
280
за 1-7 чел.
Эгер - город венгерского барокко и вино «Бычья кровь»
ежедневно
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Индивидуальная экскурсия
330
за 1-7 чел.
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
ежедневно
Кечкемет и мануфактура палинки
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-7 чел.
Кечкемет и мануфактура палинки
Город Кечкемет расположен в 80 км на юго-восток от Будапешта
ежедневно
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Индивидуальная экскурсия
5
1
330
за 1-7 чел.
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Поездка к «венгерскому морю» - на озеро Балатон
ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Будапеште
🇭🇺