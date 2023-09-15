Погулять по центру города, раскрыть его музыкальную историю и послушать венгерские мелодии
«Разве можно просто говорить о музыке, не слушая её?» — подумала я, создавая новую авторскую программу. Конечно, нет! Поэтому экскурсия получилась очень необычной. Я буду рассказывать о венгерских музыке и музыкантах, стилях и инструментах. Параллельно в ваших наушниках будут играть мелодии, иллюстрирующие мои сюжеты. Это поможет не просто увидеть город и узнать о нём что-то новое, но и почувствовать его.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы пройдёте по парадному проспекту Андраши, заглянете в Еврейский квартал и на будапештский Бродвей. Полюбуетесь зданием музыкальной академии, оперы и весёлой оперетты. И, возможно, даже станцуете! А также узнаете о концертных залах, клубах и фестивалях, где проходят главные музыкальные события города. Завершится прогулка на набережной Дуная. По пути я расскажу:
- кто был местной фортепианной звездой 19 века и какую роль в его творчестве играли женщины;
- что особенного в скрипке Страдивари и какие песенки распевала вся Европа;
- какой император невзлюбил будапештскую оперу;
- с какими венгерскими мелодиями мы знакомы с детства и даже не подозреваем об этом;
- что общего у хард-рока и боевых искусств.
Даже если вы совсем не интересуетесь музыкой, прогулка вам понравится! Потому что музыканты — это потрясающе интересные люди с удивительными судьбами.
Организационные детали
- При встрече я выдам вам наушники
- Мы несколько раз будем заходить в помещение, но везде есть доступ для колясок
в пятницу в 15:30, в субботу в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе площади Октогон и проспекта Андраши
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 15:30, в субботу в 14:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 39 туристов
Привет! Меня зовут Ирина, я профессиональный гид и художник. Вот уже 3 года живу в Будапеште и не перестаю восхищаться и удивляться этим городом. Будапешт — это вдохновение, неуловимая свобода и простор, уют и камерность, музыка и фестивальность, изящность в деталях и необычайная фотогеничность. Не боитесь окунуться с головой в эту красоту и влюбиться, как я? Приезжайте! Покажу вам свой Будапешт, и он непременно станет вашим.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Линдa
15 сен 2023
08.09.2023 мы с Ириной прогулялись по музыкальному Будапешту. Будапешт настолько многогранен, что невозможно объять необъятное, есть и Буда, и Пешт, замки и бастионы, дворцы и т. д., НО… Еще есть и музыка, и она, конечно же, сопровождает каждую эпоху, каждый миг развития города, правда с небольшим учетом на спрос и моду:). Проделав путь от точки А до пункта Б, мы с Ириной сменили несколько столетий, побывав в салоне с Ф. Листом и не забыв забежать в Хард-Рок кафе. Всю дорогу через музыку нас сопровождали великие события и простые эпизоды, связанные с Венгрией и непосредственно Будапештом. Ирина вела меня сквозь времена и эпохи все ближе и ближе к берегам Дуная, увлекая за собой в мир волшебной музыки и искусства.
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