«Разве можно просто говорить о музыке, не слушая её?» — подумала я, создавая новую авторскую программу. Конечно, нет! Поэтому экскурсия получилась очень необычной. Я буду рассказывать о венгерских музыке и музыкантах, стилях и инструментах. Параллельно в ваших наушниках будут играть мелодии, иллюстрирующие мои сюжеты. Это поможет не просто увидеть город и узнать о нём что-то новое, но и почувствовать его.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте по парадному проспекту Андраши, заглянете в Еврейский квартал и на будапештский Бродвей. Полюбуетесь зданием музыкальной академии, оперы и весёлой оперетты. И, возможно, даже станцуете! А также узнаете о концертных залах, клубах и фестивалях, где проходят главные музыкальные события города. Завершится прогулка на набережной Дуная. По пути я расскажу:

кто был местной фортепианной звездой 19 века и какую роль в его творчестве играли женщины;

что особенного в скрипке Страдивари и какие песенки распевала вся Европа;

какой император невзлюбил будапештскую оперу;

с какими венгерскими мелодиями мы знакомы с детства и даже не подозреваем об этом;

что общего у хард-рока и боевых искусств.

Даже если вы совсем не интересуетесь музыкой, прогулка вам понравится! Потому что музыканты — это потрясающе интересные люди с удивительными судьбами.

Организационные детали