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Ночной вояж

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Ночной вояж
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €150 за экскурсию

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Ночной вояж
Ночной вояж

Что вы увидите

  • Площадь Героев
  • Будайская крепость
  • купальня Геллерт
  • гора Геллерт
  • мосты через Дунай
  • здание венгерского Парламента
  • Королевский дворец
  • церковь Матяша
  • Рыбацкий Бастион
Развлекательная экскурсия ⛳ для совершеннолетних гурманов.
Это программа другого формата..
Исторический КОКТЕЙЛЬ из напитков, историй, легенд и современной ночной жизни.
Во время экскурсии 🧭 нас ожидает Будапешт в огнях!
Обзорные площадки, исторические места, хорошее настроение, прекрасные фотографии 📸. На каждой остановке попробуем новые напитки, тематически подобранные хунгарики, которые почти неизвестны туристам, но любимы местными жителями.
Всё это дополним темами венгерских средневековых легенд, алхимиков, традиций, дошедших до наших дней, узнаем чем знаменита вода венгерской королевы и многим другим!
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • напитки
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности с туристами
    Ночной вояж
    Ночной вояж
    Ночной вояж
    Ночной вояж
    Ночной вояж
    Ночной вояж
    Ночной вояж
    Ночной вояж
    Ночной вояж

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Thermal. hungary
    Thermal. hungary
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    Thermal. hungary проводит ещё 6 экскурсий

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