Развлекательная экскурсия ⛳ для совершеннолетних гурманов.

Это программа другого формата..

Исторический КОКТЕЙЛЬ из напитков, историй, легенд и современной ночной жизни.

Во время экскурсии 🧭 нас ожидает Будапешт в огнях!

Обзорные площадки, исторические места, хорошее настроение, прекрасные фотографии 📸. На каждой остановке попробуем новые напитки, тематически подобранные хунгарики, которые почти неизвестны туристам, но любимы местными жителями.

Всё это дополним темами венгерских средневековых легенд, алхимиков, традиций, дошедших до наших дней, узнаем чем знаменита вода венгерской королевы и многим другим!