Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту

Приглашаем увидеть знаменитые памятники, дворцы, соборы, мосты Будапешта в необыкновенном свете...

Приглашаем увидеть знаменитые памятники, дворцы, соборы, мосты Будапешта в необыкновенном свете ночной подсветки.

Новый взгляд на знакомые памятники, здания, площади. Во время экскурсии вы увидите основные достопримечательности венгерской столицы в нарядной подсветке: Королевский дворец, Площадь Героев, здание венгерского парламента, великолепные набережные Дуная, Будайскую крепость, церковь Матьяша, Рыбацкий бастион.
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту

Что вы увидите 🤩

  • Рыбацкий бастион в Будапеште
  • здание венгерского парламента в Будапеште (осмотр снаружи)
  • Королевский дворец в Будапеште
  • Будайская крепость в Будапеште
  • Площадь Героев в Будапеште
  • Церковь Матьяша в Будапеште
  • Цепной мост Сечени в Будапеште
  • Памятник королю Святому Иштвану
  • Панорама набережной Дуная в Будапеште (наследие ЮНЕСКО)
  • проспект Андраши в Будапеште
  • Оперный театр в Будапеште
Приглашаем увидеть знаменитые памятники, дворцы, соборы, мосты Будапешта в необыкновенном свете ночной подсветки. Новый взгляд на знакомые памятники, здания, площади!

Во время экскурсии вы увидите основные достопримечательности венгерской столицы в нарядной подсветке:

    Королевский дворец,
    Площадь Героев,
    Замок Вайдахуняд,
    здание венгерского парламента,
    великолепные набережные Дуная,
    Будайскую крепость,
    церковь Матьяша,
    Рыбацкий бастион.
    Обзорные площадки, исторические места, хорошее настроение, прекрасные фотографии.
    Важно!
    Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
    Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
    вариант А.
    депозит Спутнику
    остаток наличными гиду
    вариант Б.
    подтверждаете заказ без депозита Спутнику
    депозит фирме-организатору экскурсии
    остаток наличными гиду

    Цены на экскурсию

    Для группы 4-7 человекДля группы 1-3 человек
    Игра света и тени - прогулка по вечернему Будапешту
    €220
    €130

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги гида
    • транспорт
    Что не входит
    • питание
    • напитки
    Место начала и завершения
    по договоренности с туристами
    Важная информация

    • Важно.

    • Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
    • Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
    • вариант А.
    • депозит Спутнику
    • остаток наличными гиду
    • вариант Б.
    • подтверждаете заказ без депозита Спутнику
    • депозит фирме-организатору экскурсии
    • остаток наличными гиду
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    ежедневно

    Thermal.hungary
    Thermal.hungary
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

    🎩Индивидуальные👣Пешком🚌На автобусе🧒Для детей⚙️Необычные🌇Вечерние🌃Ночные🗽Достопримечательности🔭Обзорные#Соборы и храмы

    Еще несколько похожих предложений в Будапеште

    Тайны королевского дворца Будапешта
    Индивидуальная экскурсия
    4.3
    9
    130
    за 1-5 чел.
    Тайны королевского дворца Будапешта
    Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    4
    7
    27
    за 1 чел.
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
    ежедневно в 19:00
    Знакомство с Будапештом
    Индивидуальная экскурсия
    5
    10
    150
    за 1-4 чел.
    Знакомство с Будапештом
    Для тех, кто в Будапеште впервые и хочет увидеть всё и сразу
    Ежедневно в 10:00 (может меняться по требованию)
    Пешком по главным местам Будапешта
    Индивидуальная экскурсия
    4.7
    81
    95
    за 1-10 чел.
    Пешком по главным местам Будапешта
    Величественные площади и дворцы, важные памятники и прекрасный вид со смотровой площадки на горе
    Прогулки по Будапешту
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    532
    65
    за 1-10 чел.
    Прогулки по Будапешту
    Знакомство с теми местами города, которые интересны именно вам, без туристической суеты
    Храмы и соборы Будапешта
    4.3
    11
    25
    за 1 чел.
    Храмы и соборы Будапешта
    Погрузимся в историю религии в Будапеште
    вторник в 10:00
    Прогулки в Будапеште
    Индивидуальная экскурсия
    5
    3
    80
    за 1-10 чел.
    Прогулки в Будапеште
    Представьте, что вы приехали в гости к давней подруге
    По договоренности с гидом
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    143
    1ч 30м
    50
    33
    за 1 чел.
    Очень популярно сейчас
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Открыть для себя две грани динамичной столицы Венгрии
    Будапешт — по следам империи
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    31
    2ч 30м
    97
    78
    за 1-6 чел.
    Будапешт — по следам империи
    Вечерняя экскурсия по главным местам столицы
    Магия вечернего Будапешта (автобусная экскурсия)
    4.4
    8
    20
    за 1 чел.
    Магия вечернего Будапешта (автобусная экскурсия)
    Любители панорамных видов по достоинству оценят эту экскурсию
    По пятницам
    Будапешт: первое свидание с городом
    Индивидуальная экскурсия
    5
    3
    125
    за 1-10 чел.
    Будапешт: первое свидание с городом
    Приглашаю вас на прогулку по средневековым улочкам Буды и площадям Пешта
    по договоренности
    Тайны термальной воды Будапешта
    Индивидуальная экскурсия
    5
    36
    160
    за 1-4 чел.
    Тайны термальной воды Будапешта
    Приглашаю вас узнать все тайны о термальной воде и почувствовать ее чудотворную силу! Будапешт...
    Все дни в 16:00

    Thermal.hungary проводит ещё 12 экскурсий

    «Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
    Индивидуальный тур
    4.8
    28
    95
    за 1-10 чел.
    Очень популярно сейчас
    «Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
    На экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой венгерской столицы, взгляните на её глазами...
    ежедневно
    Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
    4.9
    13
    39
    за 1 чел.
    Очень популярно сейчас
    Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
    На теплоходе вас будет ждать ужин в формате шведского стола, живая музыка, а также роскошная...
    ежедневно
    Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
    12ч
    68
    за 1 чел.
    Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
    На нашей невероятной экскурсии вы совершите упание в пещерной купальне Мишкольцтапольца
    по пятницам
    Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
    Индивидуальная экскурсия
    2ч 30м
    130
    за 1-20 чел.
    Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
    Вас ожидает необычный формат экскурсии - поесть и посмотреть
    ежедневно с 09:00 до 17:00
    Вац и Сентендре: два города - два берега
    Индивидуальная экскурсия
    230
    за 1-7 чел.
    Вац и Сентендре: два города - два берега
    ежедневно
    Культура пития по-венгерски, с дегустацией
    Индивидуальная экскурсия
    120
    за 1-10 чел.
    Культура пития по-венгерски, с дегустацией
    понедельник, вторник, пятница, суббота c 17:00 - 21:00
    Еврейский Будапешт
    Индивидуальная экскурсия
    85
    за 1-15 чел.
    Еврейский Будапешт
    В центре Будапешта на краю бывшего исторического центра Пешта находится территория с узенькими...
    ежедневно, кроме субботы
    Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
    Индивидуальная экскурсия
    12ч
    360
    за 1-7 чел.
    Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
    ежедневно
    Эгер - город венгерского барокко и вино «Бычья кровь»
    Индивидуальная экскурсия
    280
    за 1-7 чел.
    Эгер - город венгерского барокко и вино «Бычья кровь»
    ежедневно
    Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
    Индивидуальная экскурсия
    330
    за 1-7 чел.
    Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
    ежедневно
    Кечкемет и мануфактура палинки
    Индивидуальная экскурсия
    250
    за 1-7 чел.
    Кечкемет и мануфактура палинки
    Город Кечкемет расположен в 80 км на юго-восток от Будапешта
    ежедневно
    Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    330
    за 1-7 чел.
    Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
    Поездка к «венгерскому морю» - на озеро Балатон
    ежедневно
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Будапеште
    🇭🇺