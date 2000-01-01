Приглашаем увидеть знаменитые памятники, дворцы, соборы, мосты Будапешта в необыкновенном свете...
Приглашаем увидеть знаменитые памятники, дворцы, соборы, мосты Будапешта в необыкновенном свете ночной подсветки.
Новый взгляд на знакомые памятники, здания, площади. Во время экскурсии вы увидите основные достопримечательности венгерской столицы в нарядной подсветке: Королевский дворец, Площадь Героев, здание венгерского парламента, великолепные набережные Дуная, Будайскую крепость, церковь Матьяша, Рыбацкий бастион.
Новый взгляд на знакомые памятники, здания, площади. Во время экскурсии вы увидите основные достопримечательности венгерской столицы в нарядной подсветке: Королевский дворец, Площадь Героев, здание венгерского парламента, великолепные набережные Дуная, Будайскую крепость, церковь Матьяша, Рыбацкий бастион.
Что вы увидите 🤩
- Рыбацкий бастион в Будапеште
- здание венгерского парламента в Будапеште (осмотр снаружи)
- Королевский дворец в Будапеште
- Будайская крепость в Будапеште
- Площадь Героев в Будапеште
- Церковь Матьяша в Будапеште
- Цепной мост Сечени в Будапеште
- Памятник королю Святому Иштвану
- Панорама набережной Дуная в Будапеште (наследие ЮНЕСКО)
- проспект Андраши в Будапеште
- Оперный театр в Будапеште
Приглашаем увидеть знаменитые памятники, дворцы, соборы, мосты Будапешта в необыкновенном свете ночной подсветки. Новый взгляд на знакомые памятники, здания, площади!
Во время экскурсии вы увидите основные достопримечательности венгерской столицы в нарядной подсветке:
Королевский дворец,
Площадь Героев,
Замок Вайдахуняд,
здание венгерского парламента,
великолепные набережные Дуная,
Будайскую крепость,
церковь Матьяша,
Рыбацкий бастион.
Обзорные площадки, исторические места, хорошее настроение, прекрасные фотографии.
Важно!
Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
вариант А.
депозит Спутнику
остаток наличными гиду
вариант Б.
подтверждаете заказ без депозита Спутнику
депозит фирме-организатору экскурсии
остаток наличными гиду
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- услуги гида
- транспорт
- Что не входит
- питание
- напитки
- Место начала и завершения
- по договоренности с туристами
- Важная информация
Важно.
- Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
- Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
- вариант А.
- депозит Спутнику
- остаток наличными гиду
- вариант Б.
- подтверждаете заказ без депозита Спутнику
- депозит фирме-организатору экскурсии
- остаток наличными гиду
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
ежедневно
Thermal.hungary
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта
Еще несколько похожих предложений в Будапеште
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-5 чел.
Тайны королевского дворца Будапешта
Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом
2ч
€27
за 1 чел.
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
ежедневно в 19:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-4 чел.
Знакомство с Будапештом
Для тех, кто в Будапеште впервые и хочет увидеть всё и сразу
Ежедневно в 10:00 (может меняться по требованию)
Индивидуальная экскурсия
3ч
€95
за 1-10 чел.
Пешком по главным местам Будапешта
Величественные площади и дворцы, важные памятники и прекрасный вид со смотровой площадки на горе
Индивидуальная экскурсия
3ч
€65
за 1-10 чел.
Прогулки по Будапешту
Знакомство с теми местами города, которые интересны именно вам, без туристической суеты
5ч
€25
за 1 чел.
Храмы и соборы Будапешта
Погрузимся в историю религии в Будапеште
вторник в 10:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€80
за 1-10 чел.
Прогулки в Будапеште
Представьте, что вы приехали в гости к давней подруге
По договоренности с гидом
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
50€33
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
Открыть для себя две грани динамичной столицы Венгрии
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
97€78
за 1-6 чел.
Будапешт — по следам империи
Вечерняя экскурсия по главным местам столицы
2ч
€20
за 1 чел.
Магия вечернего Будапешта (автобусная экскурсия)
Любители панорамных видов по достоинству оценят эту экскурсию
По пятницам
Индивидуальная экскурсия
4ч
€125
за 1-10 чел.
Будапешт: первое свидание с городом
Приглашаю вас на прогулку по средневековым улочкам Буды и площадям Пешта
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€160
за 1-4 чел.
Тайны термальной воды Будапешта
Приглашаю вас узнать все тайны о термальной воде и почувствовать ее чудотворную силу! Будапешт...
Все дни в 16:00
Thermal.hungary проводит ещё 12 экскурсий
Индивидуальный тур
3ч
€95
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
«Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
На экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой венгерской столицы, взгляните на её глазами...
ежедневно
2ч
€39
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
На теплоходе вас будет ждать ужин в формате шведского стола, живая музыка, а также роскошная...
ежедневно
12ч
€68
за 1 чел.
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
На нашей невероятной экскурсии вы совершите упание в пещерной купальне Мишкольцтапольца
по пятницам
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€130
за 1-20 чел.
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Вас ожидает необычный формат экскурсии - поесть и посмотреть
ежедневно с 09:00 до 17:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
€230
за 1-7 чел.
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
€120
за 1-10 чел.
понедельник, вторник, пятница, суббота c 17:00 - 21:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€85
за 1-15 чел.
Еврейский Будапешт
В центре Будапешта на краю бывшего исторического центра Пешта находится территория с узенькими...
ежедневно, кроме субботы
Индивидуальная экскурсия
12ч
€360
за 1-7 чел.
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
6ч
€280
за 1-7 чел.
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
€330
за 1-7 чел.
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
5ч
€250
за 1-7 чел.
Кечкемет и мануфактура палинки
Город Кечкемет расположен в 80 км на юго-восток от Будапешта
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
9ч
€330
за 1-7 чел.
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Поездка к «венгерскому морю» - на озеро Балатон
ежедневно