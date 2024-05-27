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Венгрии. Нам было очень интересно. Она общительна, легко находит общий язык с туристами, легко отвечает на все интересующие нас вопросы. Такое впечатление,что для неё нет запретных тем. Как на тему истори, так и на тему природы и политики. Фирма может смело гордиться такими работниками! До новых встреч!