Тайны подземного Будапешта

Побывать в скальной церкви, пройти по пещерам и попробовать венгерское вино
В Средние века считалось, что три жемчужины Европы — это Венеция на воде, Флоренция на равнине и Буда — на холмах. Но хватит задирать голову наверх и осматриваться по сторонам — давайте спустимся под землю. Вы увидите церковь, которая находится внутри скалы. Пройдёте по лабиринтам пещер под Будайской крепостью. И даже продегустируете вино в подземном погребе!
Описание экскурсии

Скальная церковь

Гора Геллерт полна загадок, тайных ходов, ниш и пещер — одну из них занимает небольшая, но уникальная церковь. Спрятанная в глубине скалы — известно, что с давних времён она служила приютом для странников и отшельников.

Пещеры под Будайской крепостью

Некогда здесь жили древние люди, позже тут хранили урожай, а в трудные и военные времена — прятались от нападающих. Путешествие по лабиринту похоже на захватывающий квест — вы пройдёте по многочисленным коридорам и познакомитесь со страницами истории страны.

И конечно, вино!

Своими винами Венгрия славится издавна. Эксклюзивная дегустация пройдёт в пещере с крутым сводчатым потолком, кирпичными арками и стенами, умело отделанными неровной каменной плиткой. Богатая коллекция погреба пополняется сортами из 22 винных регионов страны — и вы попробуете лучшие из них.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Входной билет в пещеру — €15 евро за чел.
  • Дегустация вина: 7 видов вина — €60 за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Геллерт»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Будапеште
Провела экскурсии для 7195 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
