В Средние века считалось, что три жемчужины Европы — это Венеция на воде, Флоренция на равнине и Буда — на холмах. Но хватит задирать голову наверх и осматриваться по сторонам — давайте спустимся под землю. Вы увидите церковь, которая находится внутри скалы. Пройдёте по лабиринтам пещер под Будайской крепостью. И даже продегустируете вино в подземном погребе!

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Скальная церковь

Гора Геллерт полна загадок, тайных ходов, ниш и пещер — одну из них занимает небольшая, но уникальная церковь. Спрятанная в глубине скалы — известно, что с давних времён она служила приютом для странников и отшельников.

Пещеры под Будайской крепостью

Некогда здесь жили древние люди, позже тут хранили урожай, а в трудные и военные времена — прятались от нападающих. Путешествие по лабиринту похоже на захватывающий квест — вы пройдёте по многочисленным коридорам и познакомитесь со страницами истории страны.

И конечно, вино!

Своими винами Венгрия славится издавна. Эксклюзивная дегустация пройдёт в пещере с крутым сводчатым потолком, кирпичными арками и стенами, умело отделанными неровной каменной плиткой. Богатая коллекция погреба пополняется сортами из 22 винных регионов страны — и вы попробуете лучшие из них.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы