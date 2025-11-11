Побывать в скальной церкви, пройти по пещерам и попробовать венгерское вино
В Средние века считалось, что три жемчужины Европы — это Венеция на воде, Флоренция на равнине и Буда — на холмах. Но хватит задирать голову наверх и осматриваться по сторонам — давайте спустимся под землю. Вы увидите церковь, которая находится внутри скалы. Пройдёте по лабиринтам пещер под Будайской крепостью. И даже продегустируете вино в подземном погребе!
Гора Геллерт полна загадок, тайных ходов, ниш и пещер — одну из них занимает небольшая, но уникальная церковь. Спрятанная в глубине скалы — известно, что с давних времён она служила приютом для странников и отшельников.
Пещеры под Будайской крепостью
Некогда здесь жили древние люди, позже тут хранили урожай, а в трудные и военные времена — прятались от нападающих. Путешествие по лабиринту похоже на захватывающий квест — вы пройдёте по многочисленным коридорам и познакомитесь со страницами истории страны.
И конечно, вино!
Своими винами Венгрия славится издавна. Эксклюзивная дегустация пройдёт в пещере с крутым сводчатым потолком, кирпичными арками и стенами, умело отделанными неровной каменной плиткой. Богатая коллекция погреба пополняется сортами из 22 винных регионов страны — и вы попробуете лучшие из них.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Провела экскурсии для 7195 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!