Из аэропорта сразу на экскурсию ⛳ удобный вариант для транзитных пассажиров и туристов, которые приезжают в Будапешт утром, а заселение в отель 🏨 после 14:00. Водитель 🚗 встречает туристов в аэропорту, привозит в центр города, где присоединяется гид. Гостям предлагается классическая автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту. На комфортабельном автомобиле 🚘 вы объедете центр города, а во время остановок и пеших прогулок сможете поближе увидеть его улицы и прекрасные дома. Вы увидете самые главные достопримечательности 🏛️ Будапешта, услышите рассказ об образовании Венгрии и её роли в истории 📖 Европы, о династиях королей и знаменитых жителях столицы ⭐️. На смотровых площадках полюбуетесь захватывающим видом и разглядите город 🏙️ с разных ракурсов.

После экскурсии 🧭 водитель отвзет Вас в отель.