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Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Эта экскурсия ⛳ подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов и хочет ознакомиться с городом, а также для тех, кто прилетел с утра и ждет своего заселения в отель 🏨.

Водитель 🚗 встретит вас прямо в аэропорту и отвезет в центр Будапешта, где вас встретит профессиональный гид.

Вместе с гидом вы отправитесь на автомобильно-пешеходную обзорную экскурсии 🧭, во время которой объедете весь центр города и увидите самые значимые достопримечательности 🏛️ Будапешта.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €175 за экскурсию

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Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту

Что вы увидите

  • Пл. Героев
  • Купальня Сечени
  • Базилика Св. Иштвана
  • Большая синагога в Будапеште
  • Оперный театр
  • Венгерская национальная галерея
  • Гора Геллерт
  • Мосты через Дунай
  • Здание венгерского парламента
  • Королевский дворец
  • Крепостная гора
  • Цитадель
  • Музей изобразительных искусств в Будапеште
  • Мемориал жертвам Холокоста
  • Остров Маргит
  • Проспект Андраши
  • Собор Матяша
  • Рыбацкий Бастион
Из аэропорта сразу на экскурсию ⛳ удобный вариант для транзитных пассажиров и туристов, которые приезжают в Будапешт утром, а заселение в отель 🏨 после 14:00. Водитель 🚗 встречает туристов в аэропорту, привозит в центр города, где присоединяется гид. Гостям предлагается классическая автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту. На комфортабельном автомобиле 🚘 вы объедете центр города, а во время остановок и пеших прогулок сможете поближе увидеть его улицы и прекрасные дома. Вы увидете самые главные достопримечательности 🏛️ Будапешта, услышите рассказ об образовании Венгрии и её роли в истории 📖 Европы, о династиях королей и знаменитых жителях столицы ⭐️. На смотровых площадках полюбуетесь захватывающим видом и разглядите город 🏙️ с разных ракурсов.
После экскурсии 🧭 водитель отвзет Вас в отель.
Что входит
  • автомобиль с водителем
  • услуги лицензированного гида
Что не входит
  • питание
Начало
🚩 аэропорт
Место завершения
🏁 по договоренности с туристами
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Thermal. hungary
Thermal. hungary
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