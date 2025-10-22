Эстрегом, Вышеград и Сентендре - три исторических жемчужины Венгрии.Участники экскурсии смогут увидеть величественную базилику в Эстергоме, погрузиться в атмосферу средневековья в Вышеграде с его королевским замком и рыцарским турниром, а

также насладиться барочной архитектурой Сентендре. Уникальная возможность попробовать суп из косули и посетить музей марципана. Все входные билеты и обед включены в стоимость. Путешествие подарит незабываемые впечатления и погружение в историю

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Эстергом — начало венгерской государственности

Вы увидите грандиозную базилику — самый большой католический собор страны. В его крипте покоятся выдающиеся религиозные деятели.

Вышеград — королевский замок и рыцарский турнир

За красоту природы и величие замка короля Матьяша это место в Средневековье называли земным раем. Вы увидите бывшую королевскую резиденцию и башню Соломона, где, по преданию, томился Влад Цепеш — Дракула. У подножия башни состоится театрализованное представление — рыцарский турнир. А затем — обед в настоящем средневековом трактире.

Сентендре — барочный мираж на берегу Дуная

Здесь узкие улочки и красочные фасады сохранили средиземноморский стиль сербских переселенцев 17 века. Вы узнаете о необычной истории города и его жителей и заглянете в знаменитый музей марципана, чтобы попробовать, купить и, возможно, увезти с собой кусочек сладкой сказки.

Ориентировочный тайминг экскурсии:

9:00 — выезд из Будапешта

10:00 — Эстергом

11:30 — переезд в Вышеград

12:00 — рыцарский турнир у башни Соломона

13:30 — средневековый обед в трактире

15:00 — переезд в Сентендре

15:30 — прогулка по старому городу и посещение музея марципана

16:30–17:30 — свободное время

17:30 — отправление в Будапешт

Организационные детали