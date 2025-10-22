Три старинных города в излучине Дуная - из Будапешта (всё включено)
Путешествие по Эстергому, Вышеграду и Сентендре откроет тайны венгерской истории и культуры. Насладитесь средневековым обедом и театрализованным турниром
Эстрегом, Вышеград и Сентендре - три исторических жемчужины Венгрии.
Участники экскурсии смогут увидеть величественную базилику в Эстергоме, погрузиться в атмосферу средневековья в Вышеграде с его королевским замком и рыцарским турниром, а читать дальше
также насладиться барочной архитектурой Сентендре. Уникальная возможность попробовать суп из косули и посетить музей марципана. Все входные билеты и обед включены в стоимость. Путешествие подарит незабываемые впечатления и погружение в историю
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Посещение трёх исторических городов
🎭 Театрализованный рыцарский турнир
🍲 Средневековый обед с вином
🖼️ Музей марципана в Сентендре
🚗 Комфортный транспорт
Что можно увидеть
Базилика в Эстергоме
Королевский замок в Вышеграде
Башня Соломона
Музей марципана
Описание экскурсии
Эстергом — начало венгерской государственности
Вы увидите грандиозную базилику — самый большой католический собор страны. В его крипте покоятся выдающиеся религиозные деятели.
Вышеград — королевский замок и рыцарский турнир
За красоту природы и величие замка короля Матьяша это место в Средневековье называли земным раем. Вы увидите бывшую королевскую резиденцию и башню Соломона, где, по преданию, томился Влад Цепеш — Дракула. У подножия башни состоится театрализованное представление — рыцарский турнир. А затем — обед в настоящем средневековом трактире.
Сентендре — барочный мираж на берегу Дуная
Здесь узкие улочки и красочные фасады сохранили средиземноморский стиль сербских переселенцев 17 века. Вы узнаете о необычной истории города и его жителей и заглянете в знаменитый музей марципана, чтобы попробовать, купить и, возможно, увезти с собой кусочек сладкой сказки.
Ориентировочный тайминг экскурсии: 9:00 — выезд из Будапешта 10:00 — Эстергом 11:30 — переезд в Вышеград 12:00 — рыцарский турнир у башни Соломона 13:30 — средневековый обед в трактире 15:00 — переезд в Сентендре 15:30 — прогулка по старому городу и посещение музея марципана 16:30–17:30 — свободное время 17:30 — отправление в Будапешт
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле или минивэне Mercedes Sprinter или автобусе Man
В стоимость включены все входные билеты и обед с вином
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€95
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Большой синагоги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ангелина — Организатор в Будапеште
Провела экскурсии для 65 туристов
Попробуйте Венгрию на вкус! Не представляете жизни без новых впечатлений? Тогда нам по пути! Заверяем, что наши экскурсии будут увлекательными и познавательными, а наши высокопрофессиональные лицензированные гиды расскажут и покажут читать дальше
всё наилучшее и помогут вам полюбить Венгрию так же, как мы! Предлагаем групповые и индивидуальные, пешеходные и автобусные, авторские и тематические экскурсии, прогулки на кораблике и гастроприключения — в Будапеште и по всей Венгрии!
Отзывы и рейтинг
Е
Елена
22 окт 2025
Ездили с дочкой на экскурсию Три города на излучине Дуная. Очень все понравилось, интересные места увидели, много информации познавательной услышали, посмотрели рыцарский турнир, очень вкусно пообедали в ресторане, даже угостили читать дальше
вином. Всё это входит в стоимость экскурсии. Благодарим организаторов за экскурсию, за возможность узнать историю, жизнь Венгрии. Отдельная благодарность Лидии. Превосходный экскурсовод, интересно и доступно всё рассказывала. Мы в восторге от экскурсии и экскурсовода Лидии. Рекомендуем всем, не пожалеете.
Дата посещения: 18 октября 2025
Алина
31 окт 2025
Прекрасная экскурсия, нас в группе было всего 3 человека и это было здорово и чувствовалось как индивидуальная поездка, нашем гидом была Луиза, очень приятная женщина, всё более чем можно было ожидать, рассказывала и объясняла, дала хорошие рекомендации. Мне всё очень понравилось и я получила море удовольствие. Экскурсия полностью соответствует описанию. Рекомендую однозначно😀👍
Е
Елена
12 окт 2025
Мы искренне благодарим Лидию, нашего экскурсовода, за продуманный маршрут, красивую речь и безукоризненно четкое повествование. Приятно, что все, что мы самостоятельно узнали о Венгрии уложилось как пазл в понятную форму. Мы получили огромное удовольствие от поездки, шоу, обеда, интересной компании!
Л
Людмила
14 сен 2025
Великолепная экскурсия по красивейшим местам с прекрасным гидом Игорем, которому особая благодарность за познавательные рассказы о Венгрии, интересную программу и отличное настроение.