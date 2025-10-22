Мои заказы

Три старинных города в излучине Дуная - из Будапешта (всё включено)

Путешествие по Эстергому, Вышеграду и Сентендре откроет тайны венгерской истории и культуры. Насладитесь средневековым обедом и театрализованным турниром
Эстрегом, Вышеград и Сентендре - три исторических жемчужины Венгрии.

Участники экскурсии смогут увидеть величественную базилику в Эстергоме, погрузиться в атмосферу средневековья в Вышеграде с его королевским замком и рыцарским турниром, а
читать дальше

также насладиться барочной архитектурой Сентендре. Уникальная возможность попробовать суп из косули и посетить музей марципана. Все входные билеты и обед включены в стоимость. Путешествие подарит незабываемые впечатления и погружение в историю

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение трёх исторических городов
  • 🎭 Театрализованный рыцарский турнир
  • 🍲 Средневековый обед с вином
  • 🖼️ Музей марципана в Сентендре
  • 🚗 Комфортный транспорт
Три старинных города в излучине Дуная - из Будапешта (всё включено)© Ангелина
Три старинных города в излучине Дуная - из Будапешта (всё включено)© Ангелина
Три старинных города в излучине Дуная - из Будапешта (всё включено)© Ангелина

Что можно увидеть

  • Базилика в Эстергоме
  • Королевский замок в Вышеграде
  • Башня Соломона
  • Музей марципана

Описание экскурсии

Эстергом — начало венгерской государственности

Вы увидите грандиозную базилику — самый большой католический собор страны. В его крипте покоятся выдающиеся религиозные деятели.

Вышеград — королевский замок и рыцарский турнир

За красоту природы и величие замка короля Матьяша это место в Средневековье называли земным раем. Вы увидите бывшую королевскую резиденцию и башню Соломона, где, по преданию, томился Влад Цепеш — Дракула. У подножия башни состоится театрализованное представление — рыцарский турнир. А затем — обед в настоящем средневековом трактире.

Сентендре — барочный мираж на берегу Дуная

Здесь узкие улочки и красочные фасады сохранили средиземноморский стиль сербских переселенцев 17 века. Вы узнаете о необычной истории города и его жителей и заглянете в знаменитый музей марципана, чтобы попробовать, купить и, возможно, увезти с собой кусочек сладкой сказки.

Ориентировочный тайминг экскурсии:
9:00 — выезд из Будапешта
10:00 — Эстергом
11:30 — переезд в Вышеград
12:00 — рыцарский турнир у башни Соломона
13:30 — средневековый обед в трактире
15:00 — переезд в Сентендре
15:30 — прогулка по старому городу и посещение музея марципана
16:30–17:30 — свободное время
17:30 — отправление в Будапешт

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле или минивэне Mercedes Sprinter или автобусе Man
  • В стоимость включены все входные билеты и обед с вином
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€95
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Большой синагоги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина
Ангелина — Организатор в Будапеште
Провела экскурсии для 65 туристов
Попробуйте Венгрию на вкус! Не представляете жизни без новых впечатлений? Тогда нам по пути! Заверяем, что наши экскурсии будут увлекательными и познавательными, а наши высокопрофессиональные лицензированные гиды расскажут и покажут
читать дальше

всё наилучшее и помогут вам полюбить Венгрию так же, как мы! Предлагаем групповые и индивидуальные, пешеходные и автобусные, авторские и тематические экскурсии, прогулки на кораблике и гастроприключения — в Будапеште и по всей Венгрии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Елена
22 окт 2025
Ездили с дочкой на экскурсию Три города на излучине Дуная. Очень все понравилось, интересные места увидели, много информации познавательной услышали, посмотрели рыцарский турнир, очень вкусно пообедали в ресторане, даже угостили
читать дальше

вином. Всё это входит в стоимость экскурсии. Благодарим организаторов за экскурсию, за возможность узнать историю, жизнь Венгрии.
Отдельная благодарность Лидии. Превосходный экскурсовод, интересно и доступно всё рассказывала. Мы в восторге от экскурсии и экскурсовода Лидии.
Рекомендуем всем, не пожалеете.

Дата посещения: 18 октября 2025
Алина
Алина
31 окт 2025
Прекрасная экскурсия, нас в группе было всего 3 человека и это было здорово и чувствовалось как индивидуальная поездка, нашем гидом была Луиза, очень приятная женщина, всё более чем можно было ожидать, рассказывала и объясняла, дала хорошие рекомендации. Мне всё очень понравилось и я получила море удовольствие. Экскурсия полностью соответствует описанию. Рекомендую однозначно😀👍
Прекрасная экскурсия, нас в группе было всего 3 человека и это было здорово и чувствовалось какПрекрасная экскурсия, нас в группе было всего 3 человека и это было здорово и чувствовалось какПрекрасная экскурсия, нас в группе было всего 3 человека и это было здорово и чувствовалось какПрекрасная экскурсия, нас в группе было всего 3 человека и это было здорово и чувствовалось какПрекрасная экскурсия, нас в группе было всего 3 человека и это было здорово и чувствовалось какПрекрасная экскурсия, нас в группе было всего 3 человека и это было здорово и чувствовалось какПрекрасная экскурсия, нас в группе было всего 3 человека и это было здорово и чувствовалось какПрекрасная экскурсия, нас в группе было всего 3 человека и это было здорово и чувствовалось какПрекрасная экскурсия, нас в группе было всего 3 человека и это было здорово и чувствовалось как
Е
Елена
12 окт 2025
Мы искренне благодарим Лидию, нашего экскурсовода, за продуманный маршрут, красивую речь и безукоризненно четкое повествование. Приятно, что все, что мы самостоятельно узнали о Венгрии уложилось как пазл в понятную форму. Мы получили огромное удовольствие от поездки, шоу, обеда, интересной компании!
Л
Людмила
14 сен 2025
Великолепная экскурсия по красивейшим местам с прекрасным гидом Игорем, которому особая благодарность за познавательные рассказы о Венгрии, интересную программу и отличное настроение.
Великолепная экскурсия по красивейшим местам с прекрасным гидом Игорем, которому особая благодарность за познавательные рассказы оВеликолепная экскурсия по красивейшим местам с прекрасным гидом Игорем, которому особая благодарность за познавательные рассказы оВеликолепная экскурсия по красивейшим местам с прекрасным гидом Игорем, которому особая благодарность за познавательные рассказы оВеликолепная экскурсия по красивейшим местам с прекрасным гидом Игорем, которому особая благодарность за познавательные рассказы о

Входит в следующие категории Будапешта

Похожие экскурсии из Будапешта

Теплая встреча с Будапештом
На машине
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Теплая встреча с Будапештом: Парламент, Андраши, Крепость
Исследуйте Будапешт с гидом: Парламент, Андраши, Крепость, площади и церкви. Погружение в историю и культуру города
Сегодня в 10:00
21 ноя в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
По неизведанному Будапешту на велосипеде
На велосипеде
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По неизведанному Будапешту на велосипеде: античность и гастрономия
Погрузитесь в историю Обуды, древнего города Римской империи, и насладитесь гастрономическими шедеврами современного Будапешта
Начало: В районе острова Маргит
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €125 за всё до 10 чел.
Венгерская национальная галерея в Будапеште
2 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Венгерская национальная галерея в Будапеште
Увлекательно, доступно, с большой любовью и доскональным знанием предмета
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Будапеште