Что вас ждетБудапешт — город, несомненно красивый, с потрясающей архитектурой, богатой историей и яркой культурой. Этот 80-минутный обзорный круиз — прекрасный способ увидеть самые знаковые достопримечательности города, наслаждаясь при этом одними из лучших вин и блюд Венгрии.

Вас угостят пятью бокалами фирменных вин премиум-класса, каждое из которых тщательно отобрано из лучших виноделен Венгрии. А когда дело дойдет до еды, вы сможете выбрать между тарелкой венгерских закусок или тарелкой сыра, в которых представлены восхитительные блюда местной кухни, приготовленные из свежайших ингредиентов.

А чтобы круиз был более насыщенным, мы приготовили для вас живой фортепианный концерт. Музыка — от классических шедевров до современных хитов — является идеальным сопровождением потрясающих видов ночного Будапешта.