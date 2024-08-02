8 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Погуляйте по старинным улицам Хойана, посетите храмы и художественную галерею, прокатитесь на бамбуковых лодках и сделайте китайский фонарик своими руками
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
17 авг в 11:00
18 авг в 10:00
$85 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Фуд-тур по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от $500 за всё до 2 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Хойан - вьетнамская Венеция
Получить тысячу невероятных впечатлений в городе Тысячи фонариков
Начало: В Дананге
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
от $322 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина2 августа 2024Мы были на экскурсии 20 июля 2024 - и все прошло великолепно! Наталья и Александр окутали нас заботой и знаниями так,
- ММария2 августа 2024Самая заботливая принимающая сторона. Я много беру экскурсий и мне есть с чем сравнить. Наталья и Александр предусмотрели все, вручили
- ННаталья31 июля 2024С Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколько экскурсий. Всё идеально продумано, от транспорта до аутентичных мест для обеда. Чувствуется любовь организаторов к культуре Вьетнама и увлекательная подача разнообразной информации
- ООльга10 июня 2022День с гидом - это всегда возможность открыть для себя город по новому. Наш день был насыщенным и интересным. Спасибо
- ЮЮлия5 марта 2020Сказать, что было супер - это ничего не сказать. Для нас было правильным решением приехать в Дананг и первым делом
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Нескучные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в августе 2024
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