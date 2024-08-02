Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Дананге на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
4 отзыва
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Погуляйте по старинным улицам Хойана, посетите храмы и художественную галерею, прокатитесь на бамбуковых лодках и сделайте китайский фонарик своими руками
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
17 авг в 11:00
18 авг в 10:00
$85 за человека
Фуд-тур по самобытному Данангу
Пешая
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Фуд-тур по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от $500 за всё до 2 чел.
Хойан - вьетнамская Венеция
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Хойан - вьетнамская Венеция
Получить тысячу невероятных впечатлений в городе Тысячи фонариков
Начало: В Дананге
Завтра в 09:00
17 авг в 09:00
от $322 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    2 августа 2024
    Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
    Мы были на экскурсии 20 июля 2024 - и все прошло великолепно! Наталья и Александр окутали нас заботой и знаниями так,
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    что мы просто наслаждались процессом. У нас троих (взрослые и ребенок 5 лет) получилась персональная экскурсия по цене групповой. А это просто сказка - учитывались все пожелания и остановки по маршруту! Для дочки был организован небольшой квест, который захватил ее внимание. И еще нам были показаны такие места, на которые мы сами бы никогда не обратили внимание! Спасибо ребятам за возможность увидеть Хой Ан и прикоснуться к историческим и религиозным достопримечательностям. Транспорт, напитки и обед, мастер-класс по изготовлению фонариков - включены были тоже в стоимость. Очень рекомендуем и желаем только процветания!

    Мы были на экскурсии 20 июля 2024 - и все прошло великолепно!
  • М
    Мария
    2 августа 2024
    Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
    Самая заботливая принимающая сторона. Я много беру экскурсий и мне есть с чем сравнить. Наталья и Александр предусмотрели все, вручили
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    в начале очень вкусные вьетнамские булочки и воду, предусмотрели обед, который понравился всем и моей подруге и моей привереде дочке. Сейчас в этом регионе Вьетнама довольно жарко, экскурсия была спланирована очень комфортно, остановки только в тени, недолгие пешие переходы, комфортный автомобиль с кондиционером, конечно. А сколько всего мы узнали о городе, о храмах и людях. Наталья очень увлекательно рассказывает и очень удачно составила всю экскурсию. Отдельное спасибо за галерею Рехана, это было очень красиво! Мастер классы, катание на лодочках, храмы и японский мост, все сложилось в красивую картинку. Спасибо за отличный день!

  • Н
    Наталья
    31 июля 2024
    Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
    С Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколько экскурсий. Всё идеально продумано, от транспорта до аутентичных мест для обеда. Чувствуется любовь организаторов к культуре Вьетнама и увлекательная подача разнообразной информации
    С Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколькоС Натальей и Александром настолько интересно и безопасно, что нашей семьей было принято решение посетить несколько
  • О
    Ольга
    10 июня 2022
    Фуд-тур по самобытному Данангу
    День с гидом - это всегда возможность открыть для себя город по новому. Наш день был насыщенным и интересным. Спасибо
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    Дмитрию за ценную информацию, персонализированный подход и прекрасный маршрут. Мы действительно посмотрели на Дананг с другой стороны. Расширили для себя представление о вьетнамцах, их культуре и религии. Спасибо! Экскурсию и гида очень рекомендую

  • Ю
    Юлия
    5 марта 2020
    Фуд-тур по самобытному Данангу
    Сказать, что было супер - это ничего не сказать. Для нас было правильным решением приехать в Дананг и первым делом
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    заказать экскурсию. Сначала мы позавтракали безумно вкусной лапшой, в это заведение съезжаются все местные). Потом выпили соленный кофе. вообще я кофе не пью, а тут с удовольствием и кстати, рецепт приготовления хранится в тайне, что делает его ещё вкуснее)))). Пообедали по вьетнамским традициям - много, вкусно и дёшево. И закончился вечер десертом из дуриана - это было ням. Все места, которые показывал Дима, он узнавал от местных, а в том изобилии предлагаемых Данангом не сразу можно разобраться (как это вышло у нас: зашли в «туристическое место» и просто поели такую бяку). Но мы не только ели, но ещё и увидели всю красота города. Дима хорошо владеет информацией и доносит ее до слушателей. И когда ты заказываешь ещё одну экскурсию у гида, то это не просто так. Как это сделали мы и второй день подряд Дима был с нами))))

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
  2. Фуд-тур по самобытному Данангу
  3. Хойан - вьетнамская Венеция
Сколько стоит экскурсия по Данангу в августе 2024
Сейчас в Дананге в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Дананге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 8 ⭐ отзывов, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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