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Полезная информация о Фантьете

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Местное время в Фантьете
05:0140
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаФантьет
По-английскиPhan Thiet
Столица регионаФантьет является столицей региона
Население города160 652 чел.
АэропортФан Тиет PHH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Ho_Chi_Minh
Средняя высота10 м. от уровня моря

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