Полезная информация о Фантьете
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Местное время в Фантьете
05:0140
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Фантьет
|По-английски
|Phan Thiet
|Столица региона
|Фантьет является столицей региона
|Население города
|160 652 чел.
|Аэропорт
|Фан Тиет PHH (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Ho_Chi_Minh
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Фантьет на карте
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