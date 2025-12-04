Индивидуальная
до 4 чел.
Вьетнамский Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
5 дек в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
Завтра в 08:00
5 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Фукуокское сафари
Поцеловать жирафа, помахать рукой Камбодже и узнать секретный ингредиент рыбного соуса
5 дек в 08:00
6 дек в 08:00
от €300 за всё до 9 чел.
