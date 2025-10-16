Найдено 3 экскурсии в категории « Остров Хон Тхом » в Фукуоке на русском языке, цены от $65. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов 1 отзыв Водная прогулка Снорклинг на Фукуоке Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами Начало: На ресепшн вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $65 за человека На катере 7 часов Водная прогулка Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк Понырять у рифов, прокатиться над морем на самой длинной канатке мира и отдохнуть на аттракционах Начало: По договорённости с организатором $450 за всё до 4 чел. 8 часов Водная прогулка Персональный дайвинг на Фукуоке Исследовать кораллы и понаблюдать за морскими обитателями Начало: На ресепшн вашего отеля $130 за человека Другие экскурсии Фукуока Последние отзывы на экскурсии В Вячеслав Снорклинг на Фукуоке Отличная прогулка. Немного не повезло, вода оказалась мутновата. Но в остальном на высоте!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке Снорклинг на Фукуоке Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк Персональный дайвинг на Фукуоке В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Фукуоке Самое главное Набережная 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре: Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025 Сейчас в Фукуоке в категории "Остров Хон Тхом" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 450. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5

