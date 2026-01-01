Круиз
Морской круиз по островам Фукуока с снорклингом
Начало: Ваш отель
$68 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка по островам Антхой с обедом и снорклингом
Начало: Ваш отель
$46 за человека
Водная прогулка
Тропические острова Фукуока и снорклинг с обедом на борту
Начало: Ваш отель
$54 за человека
Водная прогулка
Подводный мир Фукуока и три тропических острова
Начало: 6XJ8+5JQ Dương Đông, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
$42 за человека
