Погрузитесь в атмосферу тропического рая на круизе по архипелагу Ан Той. Вечер начнётся с трансфера из отеля, после чего вы отправитесь в путешествие на корабле. Снорклинг среди ярких кораллов и
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для круиза по архипелагу Ан Той - с ноября по апрель, когда погода сухая и комфортная для морских прогулок. В мае и октябре также можно насладиться круизом, но возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы, с июня по сентябрь, из-за влажного сезона и более частых осадков, круиз может быть менее комфортным, но всё же доступным для любителей приключений.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Архипелаг Ан Той
- Остров Фукуок
Описание круиза
Встреча
Трансфер заберёт вас из отеля и доставит в порт, где вы встретитесь с командой нашего корабля. Начнём путешествие после инструктажа и приветственного напитка.
Снорклинг
Вы насладитесь яркими кораллами и понаблюдаете за морскими обитателями.
Рыбалка в спокойных водах залива
Даже если вы новичок, наша команда подскажет, как поймать первую рыбу. Улов можно будет приготовить на ужин!
Ужин
На борту сервируют ужин, приготовленный нашими поварами. Вас ждут блюда вьетнамской кухни с BBQ и великолепный вид.
Возвращение
После насыщенного дня вы вернётесь в порт, откуда трансфер доставит вас обратно в отель.
Программа подходит для большой и шумной компании!
Организационные детали
- Мы можем скорректировать программу по вашему желанию и даже организовать на борту гендер-пати (подробности уточняйте в переписке)
- САП-доски, экипировка для снорклинга, снасти для рыбалки и трансфер входят в стоимость экскурсии
- На борту с вами буду я или другой русскоязычный гид из нашей команды
- Дети до 4 лет участвуют бесплатно. Доплата за дополнительного взрослого путешественника — $55 (вместимость лодки — 25 человек)
Дополнительно и по желанию
- Свежие моллюски на ваш выбор (от $2 до $30)
- Услуги профессионального фотографа/видеографа + дрон — $200
Выберите удобную дату из расписания
