Круиз по архипелагу Ан Той с ужином (всё включено)

Погрузитесь в атмосферу морского приключения на Фукуоке: снорклинг, рыбалка и ужин на борту с вьетнамскими деликатесами. Увлекательное путешествие ждёт вас
Погрузитесь в атмосферу тропического рая на круизе по архипелагу Ан Той. Вечер начнётся с трансфера из отеля, после чего вы отправитесь в путешествие на корабле. Снорклинг среди ярких кораллов и
рыбалка в спокойных водах залива станут яркими моментами дня. На борту вас ждёт ужин с блюдами вьетнамской кухни и великолепный вид на закат. Программа подходит для больших компаний, а дети до 4 лет участвуют бесплатно. Это идеальный способ провести вечер в Фукуоке

5 причин купить этот билет на круиз

  • 🌅 Уникальный закат на архипелаге
  • 🐠 Снорклинг среди кораллов
  • 🎣 Рыбалка с обучением
  • 🍽️ Ужин на борту с BBQ
  • 🚤 Трансфер из отеля включён

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для круиза по архипелагу Ан Той - с ноября по апрель, когда погода сухая и комфортная для морских прогулок. В мае и октябре также можно насладиться круизом, но возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы, с июня по сентябрь, из-за влажного сезона и более частых осадков, круиз может быть менее комфортным, но всё же доступным для любителей приключений.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Круиз по архипелагу Ан Той с ужином (всё включено)© Евгений

Что можно увидеть

  • Архипелаг Ан Той
  • Остров Фукуок

Описание круиза

Встреча

Трансфер заберёт вас из отеля и доставит в порт, где вы встретитесь с командой нашего корабля. Начнём путешествие после инструктажа и приветственного напитка.

Снорклинг

Вы насладитесь яркими кораллами и понаблюдаете за морскими обитателями.

Рыбалка в спокойных водах залива

Даже если вы новичок, наша команда подскажет, как поймать первую рыбу. Улов можно будет приготовить на ужин!

Ужин

На борту сервируют ужин, приготовленный нашими поварами. Вас ждут блюда вьетнамской кухни с BBQ и великолепный вид.

Возвращение

После насыщенного дня вы вернётесь в порт, откуда трансфер доставит вас обратно в отель.

Программа подходит для большой и шумной компании!

Организационные детали

  • Мы можем скорректировать программу по вашему желанию и даже организовать на борту гендер-пати (подробности уточняйте в переписке)
  • САП-доски, экипировка для снорклинга, снасти для рыбалки и трансфер входят в стоимость экскурсии
  • На борту с вами буду я или другой русскоязычный гид из нашей команды
  • Дети до 4 лет участвуют бесплатно. Доплата за дополнительного взрослого путешественника — $55 (вместимость лодки — 25 человек)

Дополнительно и по желанию

  • Свежие моллюски на ваш выбор (от $2 до $30)
  • Услуги профессионального фотографа/видеографа + дрон — $200

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Фукуоке
Провели экскурсии для 83 туристов
Живу во Вьетнаме с 2014 года и с радостью поделюсь с вами опытом жизни в стране. В своё подводное переключение вы отправитесь со мной или с одним их моих товарищей,
которые любят море так же, как и я. Когда-то давным-давно, когда я ещё учился в школе, по телевизору по Первому каналу была передача «Подводный мир Жака Ива Кусто». Программа транслировалась как раз в то время, когда я приходил со школы. В моём детстве, если ты что-то пропустил по телевизору, ты пропустил это навсегда. Поэтому я всегда старался вернуться домой к началу передачи. Меня с самого детства интересовали море и его подводные обитатели. Я знал, что хочу увидеть этот фантастический мир не по телевизору, а своими глазами. По образованию я режиссёр театра и праздников. Работал ведущим мероприятий, а также в театре у себя в городе. Но я всё бросил и отправился за мечтой.

