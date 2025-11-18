Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для круиза по архипелагу Ан Той - с ноября по апрель, когда погода сухая и комфортная для морских прогулок. В мае и октябре также можно насладиться круизом, но возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы, с июня по сентябрь, из-за влажного сезона и более частых осадков, круиз может быть менее комфортным, но всё же доступным для любителей приключений.

Погрузитесь в атмосферу тропического рая на круизе по архипелагу Ан Той. Вечер начнётся с трансфера из отеля, после чего вы отправитесь в путешествие на корабле. Снорклинг среди ярких кораллов и

рыбалка в спокойных водах залива станут яркими моментами дня. На борту вас ждёт ужин с блюдами вьетнамской кухни и великолепный вид на закат. Программа подходит для больших компаний, а дети до 4 лет участвуют бесплатно. Это идеальный способ провести вечер в Фукуоке

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников

Описание круиза

Встреча

Трансфер заберёт вас из отеля и доставит в порт, где вы встретитесь с командой нашего корабля. Начнём путешествие после инструктажа и приветственного напитка.

Снорклинг

Вы насладитесь яркими кораллами и понаблюдаете за морскими обитателями.

Рыбалка в спокойных водах залива

Даже если вы новичок, наша команда подскажет, как поймать первую рыбу. Улов можно будет приготовить на ужин!

Ужин

На борту сервируют ужин, приготовленный нашими поварами. Вас ждут блюда вьетнамской кухни с BBQ и великолепный вид.

Возвращение

После насыщенного дня вы вернётесь в порт, откуда трансфер доставит вас обратно в отель.

Программа подходит для большой и шумной компании!

Организационные детали

Мы можем скорректировать программу по вашему желанию и даже организовать на борту гендер-пати (подробности уточняйте в переписке)

САП-доски, экипировка для снорклинга, снасти для рыбалки и трансфер входят в стоимость экскурсии

На борту с вами буду я или другой русскоязычный гид из нашей команды

Дети до 4 лет участвуют бесплатно. Доплата за дополнительного взрослого путешественника — $55 (вместимость лодки — 25 человек)

Дополнительно и по желанию