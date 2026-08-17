Экскурсии на микроавтобусе в Ханое с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Ханое на русском языке, цены от $119, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
На машине
На микроавтобусе
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: кондиционированный транспорт (седан или минивэн), все входные билеты, ночь в отеле 4*, завтрак в отеле на второй день»
30 авг в 07:00
31 авг в 07:00
от $960 за человека
Древние ремёсла Вьетнама: от конических шляп до благовонных палочек
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
-
5%
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Древние ремёсла Вьетнама: от конических шляп до благовонных палочек
Из Ханоя - в деревни Чуонг, Куанг Фу Кау и на фабрику благовоний
Начало: В Старом квартале
«Едем на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером»
Расписание: ежедневно в 12:15
Завтра в 12:15
29 авг в 12:15
$119$125 за человека
Обзорная экскурсия по Ханою + дегустация уличной еды (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ханою + дегустация уличной еды (всё включено)
Узнать, в какие храмы ходят местные жители и какие блюда предпочитают есть каждый день
Начало: В отеле в центре Ханоя
«В стоимость включены трансфер (легковой автомобиль или минивэн — зависит от размера группы), все входные билеты, дегустации указанных блюд»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от $290 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Древние ремёсла Вьетнама: от конических шляп до благовонных палочек
Спасибо за чудесную экскурсию в Фуйен - гид Дарья замечательная, все очень подробно и интересно рассказывала всю поездку. Сама экскурсия интересная, необычная и очень атмосферная. Рекомендую.
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Яна
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная безопасность и комфорт. Чудесные
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локации. Игорь подстроил по времени всё по моим запросам, большая благодарность за это. Очень хороший отель, милейшая гид и нереальный душевный кайф от увиденного. Моя однозначная рекомендация к посещению.

Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная
Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная
Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная
Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная+3
Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная
Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная
Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная
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Екатерина
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
Великолепно! Для одного человека, возможно, дороговато, но для двоих обязательно к посещению. Кен прирождённый гид. Интересный рассказчик, собеседник, очень внимателен, с ним безопасно и надёжно. Интересные локации, шикарный номер в отеле.
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Екатерина
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау.
Тем, кто любит
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природные достопримечательности, этот тур понравится очень.
Нашим гидом был Кен - русскоговорящий вьетнамец. Отлично говорит на русском, хорошо доносит информацию.
С удовольствием разговаривали не только об окружающих видах, но и о жизни во Вьетнаме в целом.
Организация тура тоже продумана хорошо. Выбранные для ночлега отели нас полностью устроили, по таймингу тоже шли ровно. При этом времени на все хотелки всегда хватало, никто не торопил.
Добавлю, что уже после тура заказали у ребят не самый простой трансфер - тоже справились. Пунктуально и без проблем.
Спасибо!

Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау.
Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау.
Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау.
Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау.+6
Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау.
Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау.
Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау.
Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау.
Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау.
Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау.
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Всего 4 отзыва в Ханое в категории "На микроавтобусе"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя;
  2. Древние ремёсла Вьетнама: от конических шляп до благовонных палочек;
  3. Обзорная экскурсия по Ханою + дегустация уличной еды (всё включено).
Какие места ещё посмотреть в Ханое
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый квартал;
  2. Башня Черепахи;
  3. Пагода на одном столбе;
  4. Озеро Хоанкьем;
  5. Улица Ханойского поезда;
  6. Площадь Бадинь;
  7. Бухта Халонг;
  8. Мост Лонг Бьен.
Сколько стоит экскурсия по Ханою в августе 2026
Сейчас в Ханое в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 119 до 960 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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