Индивидуальная
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: кондиционированный транспорт (седан или минивэн), все входные билеты, ночь в отеле 4*, завтрак в отеле на второй день»
30 авг в 07:00
31 авг в 07:00
от $960 за человека
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Древние ремёсла Вьетнама: от конических шляп до благовонных палочек
Из Ханоя - в деревни Чуонг, Куанг Фу Кау и на фабрику благовоний
Начало: В Старом квартале
«Едем на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером»
Расписание: ежедневно в 12:15
Завтра в 12:15
29 авг в 12:15
$119
$125 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ханою + дегустация уличной еды (всё включено)
Узнать, в какие храмы ходят местные жители и какие блюда предпочитают есть каждый день
Начало: В отеле в центре Ханоя
«В стоимость включены трансфер (легковой автомобиль или минивэн — зависит от размера группы), все входные билеты, дегустации указанных блюд»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от $290 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Спасибо за чудесную экскурсию в Фуйен - гид Дарья замечательная, все очень подробно и интересно рассказывала всю поездку. Сама экскурсия интересная, необычная и очень атмосферная. Рекомендую.
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Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная безопасность и комфорт. Чудесные
+3
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Великолепно! Для одного человека, возможно, дороговато, но для двоих обязательно к посещению. Кен прирождённый гид. Интересный рассказчик, собеседник, очень внимателен, с ним безопасно и надёжно. Интересные локации, шикарный номер в отеле.
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Мы добавили в тур еще один день и посмотрели за 2,5 дня Нинь Бинь, Пулун и Май Чау.
Тем, кто любит
Тем, кто любит
+6
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Всего 4 отзыва в Ханое в категории "На микроавтобусе"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «На микроавтобусе»
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Сейчас в Ханое в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 119 до 960 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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