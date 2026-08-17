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природные достопримечательности, этот тур понравится очень.

Нашим гидом был Кен - русскоговорящий вьетнамец. Отлично говорит на русском, хорошо доносит информацию.

С удовольствием разговаривали не только об окружающих видах, но и о жизни во Вьетнаме в целом.

Организация тура тоже продумана хорошо. Выбранные для ночлега отели нас полностью устроили, по таймингу тоже шли ровно. При этом времени на все хотелки всегда хватало, никто не торопил.

Добавлю, что уже после тура заказали у ребят не самый простой трансфер - тоже справились. Пунктуально и без проблем.

Спасибо!