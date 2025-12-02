Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя туннели Кучи. Узнайте о жизни партизан и попробуйте их паёк. Незабываемое путешествие в прошлое
Начало: У вашего отеля в центре Хошимина
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $160 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $240 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей2 декабря 2025Интересная, разнообразная и плотная экскурсия! Традиционный обед и дегустация фруктов настоящие изюминки. Отдельное спасибо гиду миссис Бик! Прекрасный русский язык (есть с чем сравнить)! Однозначно рекомендую!
- ЗЗлата19 октября 2025Замечательно провели время! По нашем обстоятельством экскурсия началась намного позже и мы успели только на реку, производство конфет, шоколада и
- ИИрина29 сентября 2025Большое спасибо за экскурсию! Прекрасный гид, интересный маршрут!
- ИИрина3 августа 2025Спасибо Виктору и Федору за прекрасную экскурсию! Интересно, познавательно, с комфортом и супер вкусным обедом!
- ВВасилий25 мая 2025Посетили тоннели 24 мая 2025. Виктор приехал вовремя, чистый, комфортный минивэн, вода, влажные салфетки.
Очень интересная, информативная и эмоциональная экскурсия. Всей
- ЛЛюдмила16 мая 2025Огромное спасибо нашему году Фёдору за интересную и увлекательную экскурсию. Это действительно была индивидуальная экскурсия. Нам показали буддийский храм в
- ДДарья3 апреля 2025Гид Куанг или Коля - я просто в восторге. Прекрасный рассказчик, интересный, веселый, Образованный. Рассказал много интересного, ответил на все
- ИИрина31 марта 2025От нашей небольшой компании благодарим Виктора как организатора и Фэна (Федора) как экскурсовода за прекрасную экскурсию!
Виктор в момент бронирования предупредил,
- ДДарья20 марта 2025У нас был гид Виктор. Он вьетнамец,довольно хорошо знает русский язык,но не настолько,чтобы рассказывать все в подробностях и захватить рассказчика.
- ААйгуль24 февраля 2025По организации тура нет вопросов, транспорт, безопасность, честность - все хорошо, рекомендую. Наполнение не совсем. Река меконг - череда торговых
- ААнгелина22 февраля 2025Здравствуйте,хорошая экскурсия,вкусный обед,орг моменты вовремя)понравилось)
- ЕЕвгения17 февраля 2025Замечательная поезда в дельту реки Меконг. Организовано все отлично, накладок во время экскурсии не было. Достаточно комфортная поезда получилась. Сама река потрясла масштабами и мощью. Однозначно всем рекомендую к посещению.
- ММаргарита12 февраля 2025Путешествие действительно насыщенное, по дороге к Меконгу увидели сельский Вьетнам, старинную красивую пагоду. Меконг произвёл впечатление полноводностью. Катание на конной повозке и гребной лодке по джунглям добавило впечатлений. И конечно кокосовые разные штучки и вкусный обед по-вьетнамски.
- ЛЛеонид2 февраля 2025Мы с женой были на экскурсиях с вьетнамскими гидами Федор и Виктор.
Организовано было очень хорошо и нам понравилось. Хорошая работа!
- ММаргарита12 ноября 2024Спасибо большое за столь интересную и впечатляющую экскурсию!
Виктор, потрясающе разбирается в истории данного места, а яркие воспоминания заставляют с головой
- ММарина1 июня 2024Индивидуальная экскурсия,никакой толковни, спокойно,можно менять маршрут, посмотреть что интересно лично мне,насыщенная экскурсия, приятные впечатления
- ЕЕлена3 апреля 2024Отличное путешествие. Всё прекрасно организовано, транспорт комфортабельный! Всем рекомендую!!!
- ЮЮлия3 марта 2024Спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию. Все четко, вовремя и очень интересно. Индивидуальный подход.
- ЯЯрослав15 февраля 2024Прекрасная экскурсия, превысила все наши ожидания. Ирина отличный экскурсовод и знает абсолютно все про Вьетнам 😊
- РРоман22 января 2024Отличное приключение! Спасибо Ирине: очень грамотный и внимательный гид. Рассказала много интересных деталей, ответила на все вопросы. Такие экскурсии - отличный вариант для начала знакомства с Вьетнамом.
