Уникальный опыт – экскурсии в Хошимине

Найдено 4 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Хошимине на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по исторической части Хошимина
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.
Пешком по центру Хошимина
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя туннели Кучи. Узнайте о жизни партизан и попробуйте их паёк. Незабываемое путешествие в прошлое
Начало: У вашего отеля в центре Хошимина
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $160 за всё до 10 чел.
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
7.5 часов
17 отзывов
Водная прогулка
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $240 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    2 декабря 2025
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Интересная, разнообразная и плотная экскурсия! Традиционный обед и дегустация фруктов настоящие изюминки. Отдельное спасибо гиду миссис Бик! Прекрасный русский язык (есть с чем сравнить)! Однозначно рекомендую!
  • З
    Злата
    19 октября 2025
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Замечательно провели время! По нашем обстоятельством экскурсия началась намного позже и мы успели только на реку, производство конфет, шоколада и
    читать дальше

    мини концерт местных артистов, катание вначале на катере, потом на лодке, катание на повозке запряженной лошадью по Вьетнамской деревне и мы даже не ожидали что успеем так много! Мы в восторге! Наш гид Зоя была очень вежливая, интересная, отзывчивая. Моя подруга уронила дорогие очки в реку, там наш организатор и гид помогли организовать поисковую операцию, и я не представляю как но местный житель нашел их в реке и нам их передали. Большое спасибо. Буду вас всем рекомендовать)

  • И
    Ирина
    29 сентября 2025
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Большое спасибо за экскурсию! Прекрасный гид, интересный маршрут!
  • И
    Ирина
    3 августа 2025
    Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
    Спасибо Виктору и Федору за прекрасную экскурсию! Интересно, познавательно, с комфортом и супер вкусным обедом!
  • В
    Василий
    25 мая 2025
    Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
    Посетили тоннели 24 мая 2025. Виктор приехал вовремя, чистый, комфортный минивэн, вода, влажные салфетки.
    Очень интересная, информативная и эмоциональная экскурсия. Всей
    читать дальше

    семьёй получили удовольствие. Масса адреналина при прохождении тоннеля, с моим ростом 190 см вспомнил как ходить гусиным шагом и ползать на четвереньках)) сын (12 лет) бегал по нему как заправский партизан. Постреляли из АК и карабина, жена все 10 пуль засадила в десятку (очень люблю её))).
    Виктор интересный рассказчик, отвечает на вопросы, отлично знает тему и хорошо говорит по-русски. Видно, что любит свою страну. Не торопит, даёт время посмотреть, потрогать, пофотографироваться. Мимо нас бодрой рысью пробежали 2 группы индусов, гид их гнал, что я не знаю, они хоть поняли где они.
    В общем, экскурсию и экскурсовода категорически рекомендую.

  • Л
    Людмила
    16 мая 2025
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Огромное спасибо нашему году Фёдору за интересную и увлекательную экскурсию. Это действительно была индивидуальная экскурсия. Нам показали буддийский храм в
    читать дальше

    день большого праздника, рассказали подробности традиций и обрядов. Хотя на этом маршруте много больших туристических групп, Фёдор всегда подгадывал чтобы мы с ними не пересекались, таким образом удалось избежать толкучки и сделать отличные фотографии. Моя дочь вегетарианка и он заранее заказал для неё специальный обед, отличающийся от основного меню. В общем, всё прошло идеально. Однозначно рекомендую!

  • Д
    Дарья
    3 апреля 2025
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Гид Куанг или Коля - я просто в восторге. Прекрасный рассказчик, интересный, веселый, Образованный. Рассказал много интересного, ответил на все
    читать дальше

    вопросы. Помимо экскурсии дал советы, куда сходить в Сайгоне
    Сама экскурсия немного растянута, много шопинга, но в целом тут вопрос вкуса. Гид подстроился под наши интересы и учел все пожелания.
    Обед за 10 долларов отличный

  • И
    Ирина
    31 марта 2025
    Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
    От нашей небольшой компании благодарим Виктора как организатора и Фэна (Федора) как экскурсовода за прекрасную экскурсию!
    Виктор в момент бронирования предупредил,
    читать дальше

    что не сможет провести экскурсию сам, но, поскольку у нас запрос был на хорошее знание истории, направил нам просто потрясающего гида Фэна. Федор прекрасно знает русский язык, образованный, трудолюбивый человек, который ни на минуту не прекращал нам рассказывать об истории, стране, войне, о быте. Было очень комфортно общаться, экскурсия получилась насыщенной и интересной.
    Федор откликнулся на наши дополнительные просьбы - завез пообедать во вкусное местное кафе и мы покушали идеальный ФоБо, а потом отвез нас в аэропорт.
    Виктор был на связи в течение всей экскурсии.
    Спасибо!

  • Д
    Дарья
    20 марта 2025
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    У нас был гид Виктор. Он вьетнамец,довольно хорошо знает русский язык,но не настолько,чтобы рассказывать все в подробностях и захватить рассказчика.
    читать дальше

    В целом, он очень приятный и воспитанный человек.
    Сама по себе экскурсия откровенно скучна. Из минусов:1)странные песни в саду, исполненные уставшими местными жителями(чтобы показать колорит и культуру страны) от которых возникло ощущение неловкости от происходящего 2) мало интересных вещей в целом,ощущение пластикового аттракциона для невзыскательных туристов
    Плюсы:1) я бы все же назвала гида скорее плюсом 2) все время что-то дегустируешь (кокосовые сладости,фрукты)3) вкусный обед 4) прогулка на лодочке(получите колоритные фотографии) 5) аккуратный водитель,чистый микроавтобус,дают бесплатно воду
    Вывод: если у вас есть свободное время в Хошимине и вам хочется сделать колоритные фотографии на лодке - поезжайте, если нет,то вы ничего не пропустите.

  • А
    Айгуль
    24 февраля 2025
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    По организации тура нет вопросов, транспорт, безопасность, честность - все хорошо, рекомендую. Наполнение не совсем. Река меконг - череда торговых
    читать дальше

    точек, где на каждом шагу нужно принимать решение, что купить из вежливости и за что платить чаевые, это в прошлом), было много раз смешно, когда пели ужасно рядом с рекой и напором брали с тебя чаевые. Чаевые дать не жалко, но за что, не понятно. 60 % времени всей экскурсии- это торговые истории. Мы думали, экскурсия длиною в 8 часов уйдет на красоты Вьетнама, но увы, это были торговые точки с конфетами, медом и тд. Часа 2 без учета дороги _ вот реальное время для посещения реки. И то, на любителя. Река коричневая, грязная, мусор везде, чисто для фоток внутри лодки.

  • А
    Ангелина
    22 февраля 2025
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Здравствуйте,хорошая экскурсия,вкусный обед,орг моменты вовремя)понравилось)
  • Е
    Евгения
    17 февраля 2025
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Замечательная поезда в дельту реки Меконг. Организовано все отлично, накладок во время экскурсии не было. Достаточно комфортная поезда получилась. Сама река потрясла масштабами и мощью. Однозначно всем рекомендую к посещению.
  • М
    Маргарита
    12 февраля 2025
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Путешествие действительно насыщенное, по дороге к Меконгу увидели сельский Вьетнам, старинную красивую пагоду. Меконг произвёл впечатление полноводностью. Катание на конной повозке и гребной лодке по джунглям добавило впечатлений. И конечно кокосовые разные штучки и вкусный обед по-вьетнамски.
  • Л
    Леонид
    2 февраля 2025
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Мы с женой были на экскурсиях с вьетнамскими гидами Федор и Виктор.
    Организовано было очень хорошо и нам понравилось. Хорошая работа!
  • М
    Маргарита
    12 ноября 2024
    Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
    Спасибо большое за столь интересную и впечатляющую экскурсию!
    Виктор, потрясающе разбирается в истории данного места, а яркие воспоминания заставляют с головой
    читать дальше

    погрузиться в столь сложный период.

    P.S. Виктор, спасибо большое за всё! И за интересный материал, и за подачу, и за понимание наших накладок с транспортом;))))

  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Индивидуальная экскурсия,никакой толковни, спокойно,можно менять маршрут, посмотреть что интересно лично мне,насыщенная экскурсия, приятные впечатления
  • Е
    Елена
    3 апреля 2024
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Отличное путешествие. Всё прекрасно организовано, транспорт комфортабельный! Всем рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    3 марта 2024
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Спасибо Ирине за прекрасно проведенную экскурсию. Все четко, вовремя и очень интересно. Индивидуальный подход.
  • Я
    Ярослав
    15 февраля 2024
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Прекрасная экскурсия, превысила все наши ожидания. Ирина отличный экскурсовод и знает абсолютно все про Вьетнам 😊
  • Р
    Роман
    22 января 2024
    Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
    Отличное приключение! Спасибо Ирине: очень грамотный и внимательный гид. Рассказала много интересных деталей, ответила на все вопросы. Такие экскурсии - отличный вариант для начала знакомства с Вьетнамом.

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прогулка по исторической части Хошимина
  2. Пешком по центру Хошимина
  3. Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
  4. Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Оперный театр
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в декабре 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 240. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 41 ⭐ отзыв, цены от $100.