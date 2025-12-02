читать дальше

точек, где на каждом шагу нужно принимать решение, что купить из вежливости и за что платить чаевые, это в прошлом), было много раз смешно, когда пели ужасно рядом с рекой и напором брали с тебя чаевые. Чаевые дать не жалко, но за что, не понятно. 60 % времени всей экскурсии- это торговые истории. Мы думали, экскурсия длиною в 8 часов уйдет на красоты Вьетнама, но увы, это были торговые точки с конфетами, медом и тд. Часа 2 без учета дороги _ вот реальное время для посещения реки. И то, на любителя. Река коричневая, грязная, мусор везде, чисто для фоток внутри лодки.