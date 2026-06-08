Взгляните на разные стороны Хошимина: вот колониальный французский Сайгон, вот шумный китайский квартал Чолон, а вот и современный Вьетнам.
Вы увидите главные достопримечательности, побываете на шумных рынках, оцените местный арт и, если пожелаете, локальную кухню.
Узнаете, как здесь относятся к культу предков, зачем вьетнамцы сжигают деньги и кто такая Тхиен Хау.
Описание экскурсии
Французский квартал Хошимина
Вы увидите главные достопримечательности колониального Сайгона: Оперный театр, Центральный почтамт, собор Парижской Богоматери и Дворец независимости.
Рынок Бен Тхань
Шумный, яркий и колоритный. Здесь продают ремесленные изделия, керамику, шёлк, специи и уличную еду. Я помогу разобраться, что стоит купить, а что лучше оставить на прилавке.
Дом-улей с кофейнями
Жилой дом, который превратился в арт-пространство с атмосферными кофейнями и магазинчиками.
Китайский квартал Чолон
Один из самых атмосферных чайна-таунов Азии — с фонариками, узкими переулками, лавками и смешением китайской и вьетнамской культур.
Храмы и церкви
Посетим храм Тхиен Хау, собор Святого Франциска Ксаверия и церковь Святой Жанны д’Арк.
Рынок Бинь Тай и китайская кухня
Прогуляемся по крупнейшему рынку китайского квартала. Если захотите, вы попробуете блюда китайской кухни — я подскажу проверенные места.
А ещё я расскажу:
как жилой дом для чиновников и офицеров стал ульем творческого бизнеса
почему авторство Центрального почтамта приписывают Гюставу Эйфелю
кем была богиня Тхьен Хау и почему её считают покровительницей моряков
Примерный тайминг
9:00 — встреча и прогулка по Французскому кварталу 11:00 — рынок Бен Тхань 12:00 — дом-улей 13:00 — прогулка по Китайскому кварталу 15:00 — возвращение к месту встречи
Организационные детали
Еда на рынках и в кофейнях оплачивается дополнительно и по желанию.
во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Оперный театр»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 30 туристов
У меня многолетний опыт работы с людьми и организации экскурсий в Индии и Вьетнаме. Я увлекаюсь бегом, йогой, историей, искусством, философией и, конечно, жизнью во всех её красках и проявлениях. Знаю, как получить яркие эмоции, воспоминания и гастрономические впечатления. Живу в Дананге с 2016 года и с радостью открою его для вас!
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