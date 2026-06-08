Взгляните на разные стороны Хошимина: вот колониальный французский Сайгон, вот шумный китайский квартал Чолон, а вот и современный Вьетнам. Вы увидите главные достопримечательности, побываете на шумных рынках, оцените местный арт и, если пожелаете, локальную кухню. Узнаете, как здесь относятся к культу предков, зачем вьетнамцы сжигают деньги и кто такая Тхиен Хау.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $200 за человека

Ваш гид в Хошимине

Описание экскурсии

Французский квартал Хошимина

Вы увидите главные достопримечательности колониального Сайгона: Оперный театр, Центральный почтамт, собор Парижской Богоматери и Дворец независимости.

Рынок Бен Тхань

Шумный, яркий и колоритный. Здесь продают ремесленные изделия, керамику, шёлк, специи и уличную еду. Я помогу разобраться, что стоит купить, а что лучше оставить на прилавке.

Дом-улей с кофейнями

Жилой дом, который превратился в арт-пространство с атмосферными кофейнями и магазинчиками.

Китайский квартал Чолон

Один из самых атмосферных чайна-таунов Азии — с фонариками, узкими переулками, лавками и смешением китайской и вьетнамской культур.

Храмы и церкви

Посетим храм Тхиен Хау, собор Святого Франциска Ксаверия и церковь Святой Жанны д’Арк.

Рынок Бинь Тай и китайская кухня

Прогуляемся по крупнейшему рынку китайского квартала. Если захотите, вы попробуете блюда китайской кухни — я подскажу проверенные места.

А ещё я расскажу:

как жилой дом для чиновников и офицеров стал ульем творческого бизнеса

почему авторство Центрального почтамта приписывают Гюставу Эйфелю

кем была богиня Тхьен Хау и почему её считают покровительницей моряков

Примерный тайминг

9:00 — встреча и прогулка по Французскому кварталу

11:00 — рынок Бен Тхань

12:00 — дом-улей

13:00 — прогулка по Китайскому кварталу

15:00 — возвращение к месту встречи

Организационные детали

Еда на рынках и в кофейнях оплачивается дополнительно и по желанию.