Экскурсия по городу на мотобайке
Хотите на несколько часов полностью перевоплотиться в местного жителя и слиться с потоком мотобайков на улицах города в единое целое? Тогда для вас мы проведем экскурсию по городу на мотобайке.
Вы увидите красивые католические соборы и буддийские храмы, китайские пагоды, традиционные рынки под крышей и на свежем воздухе. Вы попробуете местную кухню в уличном кафе.
Вы увидите красивые католические соборы и буддийские храмы, китайские пагоды, традиционные рынки под крышей и на свежем воздухе. Вы попробуете местную кухню в уличном кафе.
Ближайшие даты:
24
мая
мая
25
мая
мая
26
мая
мая
27
мая
мая
28
мая
мая
29
мая
мая
30
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Буддийские храмы и китайские пагоды
- Традиционные рынки под крышей и на свежем воздухе
- Районы трущоб и места, где живут самые богатые сайгонцы
- Мосты и туннели через реку Сайгон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город мотобайковСайгон (Хошимин) — это шумный, солнечный и абсолютно жизнерадостный город с огромным количеством магазинов, ресторанов и кафе, мотобайков и молодых беспечно улыбающихся лиц. Этот город, в котором сегодня проживает более 6 млн. человек, быстро развивается и приобретает черты современного мегаполиса, умудряясь при этом, сохранять свой колорит и особую атмосферу.
На несколько часов вы перевоплотитесь в местного жителя и сольетесь с потоком мотобайков на улицах города в единое целое. Во время 2-х часовой экскурсии вы увидите не только самые знаковые достопримечательности нашего города в центральной части города, но и те районы и улицы которые обычно не попадают в программу стандартной обзорной экскурсии.
Вы увидите красивые католические соборы и буддийские храмы, китайские пагоды, традиционные рынки под крышей и на свежем воздухе, районы трущоб и места где живут самые богатые сайгонцы, мосты и туннели через реку Сайгон, улицы, специализирующиеся на продаже одного какого-либо товара — тканей, мебели, мотобайков и прочих товаров. Вы попробуете местную кухню в уличном кафе.
в любой день и в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Водитель-гид на мотобайке
- Шлем для туриста
- Дегустация местной кухни
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Отель туристов в центре городаЗавершение: В том же месте где и начало экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: в любой день и в любое времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Место начала экскурсии: отель туриста в центре города
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Хошимина
Индивидуальная
4 часа
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
в отеле в центре города
Завтра
26 мая
27 мая
28 мая
от €50 за человека
Билет на борт
2.5 часа
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Рассмотреть панораму города в неоновых огнях и получить удовольствие от речного вояжа
в отеле, где живут туристы
Сегодня
Завтра
26 мая
27 мая
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический ужин на корабле с прогулкой по реке Сайгон
встречаемся в отеле туристов в центре города
Сегодня
Завтра
26 мая
27 мая
$140 за всё до 2 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании