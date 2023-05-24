Город мотобайковСайгон (Хошимин) — это шумный, солнечный и абсолютно жизнерадостный город с огромным количеством магазинов, ресторанов и кафе, мотобайков и молодых беспечно улыбающихся лиц. Этот город, в котором сегодня проживает более 6 млн. человек, быстро развивается и приобретает черты современного мегаполиса, умудряясь при этом, сохранять свой колорит и особую атмосферу.

На несколько часов вы перевоплотитесь в местного жителя и сольетесь с потоком мотобайков на улицах города в единое целое. Во время 2-х часовой экскурсии вы увидите не только самые знаковые достопримечательности нашего города в центральной части города, но и те районы и улицы которые обычно не попадают в программу стандартной обзорной экскурсии.

Вы увидите красивые католические соборы и буддийские храмы, китайские пагоды, традиционные рынки под крышей и на свежем воздухе, районы трущоб и места где живут самые богатые сайгонцы, мосты и туннели через реку Сайгон, улицы, специализирующиеся на продаже одного какого-либо товара — тканей, мебели, мотобайков и прочих товаров. Вы попробуете местную кухню в уличном кафе.