Экскурсия по городу на мотобайке: «другой Сайгон»

Экскурсия по городу на мотобайке

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Хотите на несколько часов полностью перевоплотиться в местного жителя и слиться с потоком мотобайков на улицах города в единое целое? Тогда для вас мы проведем экскурсию по городу на мотобайке.

Вы увидите красивые католические соборы и буддийские храмы, китайские пагоды, традиционные рынки под крышей и на свежем воздухе. Вы попробуете местную кухню в уличном кафе.
Экскурсия по городу на мотобайке: «другой Сайгон»
Экскурсия по городу на мотобайке: «другой Сайгон»
Экскурсия по городу на мотобайке: «другой Сайгон»
Экскурсия по городу на мотобайке: «другой Сайгон»
Экскурсия по городу на мотобайке: «другой Сайгон»
Экскурсия по городу на мотобайке: «другой Сайгон»
Экскурсия по городу на мотобайке: «другой Сайгон»
Ближайшие даты:
24
мая
25
мая
26
мая
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мая
28
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Что вас ожидает:

  • Буддийские храмы и китайские пагоды
  • Традиционные рынки под крышей и на свежем воздухе
  • Районы трущоб и места, где живут самые богатые сайгонцы
  • Мосты и туннели через реку Сайгон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Город мотобайковСайгон (Хошимин) — это шумный, солнечный и абсолютно жизнерадостный город с огромным количеством магазинов, ресторанов и кафе, мотобайков и молодых беспечно улыбающихся лиц. Этот город, в котором сегодня проживает более 6 млн. человек, быстро развивается и приобретает черты современного мегаполиса, умудряясь при этом, сохранять свой колорит и особую атмосферу.
На несколько часов вы перевоплотитесь в местного жителя и сольетесь с потоком мотобайков на улицах города в единое целое. Во время 2-х часовой экскурсии вы увидите не только самые знаковые достопримечательности нашего города в центральной части города, но и те районы и улицы которые обычно не попадают в программу стандартной обзорной экскурсии.
Вы увидите красивые католические соборы и буддийские храмы, китайские пагоды, традиционные рынки под крышей и на свежем воздухе, районы трущоб и места где живут самые богатые сайгонцы, мосты и туннели через реку Сайгон, улицы, специализирующиеся на продаже одного какого-либо товара — тканей, мебели, мотобайков и прочих товаров. Вы попробуете местную кухню в уличном кафе.

в любой день и в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Водитель-гид на мотобайке
  • Шлем для туриста
  • Дегустация местной кухни
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель туристов в центре города
Завершение: В том же месте где и начало экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день и в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Место начала экскурсии: отель туриста в центре города
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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