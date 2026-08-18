Мы соединим must-see-достопримечательности с уголками, о которых знают только местные. Увидим архитектурные символы города, без которых невозможно представить Хошимин, а затем свернём с шумных проспектов в тайные дворики и аутентичные переулки — хемы. Найдём кафе, спрятанные на верхних этажах старых французских домов, и стильные концепт-сторы. Обсудим молодёжные тренды, популярность арт-пространств и философию сайгонского стритфуда.

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Описание экскурсии

Классический Сайгон и его французский шарм

8:00 — помчимся по широким бульварам восточного Парижа и увидим главные архитектурные символы города:

Нотр-Дам де Сайгон — изящный краснокирпичный собор в неороманском стиле. Построен из материалов, привезённых прямо из Франции

Центральный Главпочтамт — шедевр архитектуры конца 19 века с ажурными металлическими сводами, созданный при участии бюро Гюстава Эйфеля

Оперный театр Сайгона — роскошное здание в стиле френч-колониал, напоминающее Petit Palais в Париже

9:00 — рынок Бен Тхань — эпицентр городской жизни, главные часы которого знают во всём мире. Идеальное место, чтобы прочувствовать дух сайгонской торговли.

Современный и невероятно эстетичный Сайгон

11:00 — легендарная кофейня The Cafe Apartment

Знаменитый дом, где практически каждая квартира превратилась в авторскую кофейню, стильный бутик или арт-пространство. Мы поднимемся наверх, прогуляемся по его балконам и сделаем тот самый узнаваемый кадр с видом на пешеходную улицу.

12:00 — три секретных локации Сайгона

Интрига нашего путешествия! Мы отправимся по тайным адресам, спрятанным в глубине сайгонских переулков — хемов, и посетим:

укромный дворик с атмосферным арт-пространством и зелёными оранжереями

концептуальное кафе, куда не попадают туристические группы

эстетичный уголок со старинной архитектурой и стильным светом, где получатся красивые фотографии для вашей ленты

Поговорим о самом актуальном:

чем дышит мегаполис сегодня, как растёт его экономика и каким город станет завтра

где тусуется местная молодежь, как развиваются арт-пространства и в чём секрет безумной популярности сайгонских кофеен

как буддизм, культ предков и древние поверья уживаются с небоскрёбами и бешеным ритмом жизни

есть ли правила у хаотичного трафика и философия — у местного стритфуда

в чём состоит секрет сайгонского жизнелюбия

Почему стоит поехать со мной

Эффектные фото и идеальные ракурсы. Я знаю не просто красивые места, а точный час и угол света для лучшего кадра. Вам не придётся просить прохожих — я помогу сделать стильные фото и живые видео прямо в процессе прогулки.

100% безопасности на байке. Сайгонский трафик пугает только со стороны. Со мной вы почувствуете сумасшедший драйв города в полной безопасности: я вожу аккуратно (опыт более 10 лет), предоставляю чистый шлем и мчу с комфортной для вас скоростью.

Организационные детали