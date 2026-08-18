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Аутентичный Сайгон: по секретным местам - на скутере

Посетить самые эстетичные локации Хошимина - как популярные, так и скрытые от глаз приезжих
Мы соединим must-see-достопримечательности с уголками, о которых знают только местные.

Увидим архитектурные символы города, без которых невозможно представить Хошимин, а затем свернём с шумных проспектов в тайные дворики и аутентичные переулки — хемы. Найдём кафе, спрятанные на верхних этажах старых французских домов, и стильные концепт-сторы. Обсудим молодёжные тренды, популярность арт-пространств и философию сайгонского стритфуда.
Аутентичный Сайгон: по секретным местам - на скутере
Аутентичный Сайгон: по секретным местам - на скутере
Аутентичный Сайгон: по секретным местам - на скутере

Описание экскурсии

Классический Сайгон и его французский шарм

8:00 — помчимся по широким бульварам восточного Парижа и увидим главные архитектурные символы города:

  • Нотр-Дам де Сайгон — изящный краснокирпичный собор в неороманском стиле. Построен из материалов, привезённых прямо из Франции
  • Центральный Главпочтамт — шедевр архитектуры конца 19 века с ажурными металлическими сводами, созданный при участии бюро Гюстава Эйфеля
  • Оперный театр Сайгона — роскошное здание в стиле френч-колониал, напоминающее Petit Palais в Париже

9:00 — рынок Бен Тхань — эпицентр городской жизни, главные часы которого знают во всём мире. Идеальное место, чтобы прочувствовать дух сайгонской торговли.

Современный и невероятно эстетичный Сайгон

11:00 — легендарная кофейня The Cafe Apartment

Знаменитый дом, где практически каждая квартира превратилась в авторскую кофейню, стильный бутик или арт-пространство. Мы поднимемся наверх, прогуляемся по его балконам и сделаем тот самый узнаваемый кадр с видом на пешеходную улицу.

12:00 — три секретных локации Сайгона

Интрига нашего путешествия! Мы отправимся по тайным адресам, спрятанным в глубине сайгонских переулков — хемов, и посетим:

  • укромный дворик с атмосферным арт-пространством и зелёными оранжереями
  • концептуальное кафе, куда не попадают туристические группы
  • эстетичный уголок со старинной архитектурой и стильным светом, где получатся красивые фотографии для вашей ленты

Поговорим о самом актуальном:

  • чем дышит мегаполис сегодня, как растёт его экономика и каким город станет завтра
  • где тусуется местная молодежь, как развиваются арт-пространства и в чём секрет безумной популярности сайгонских кофеен
  • как буддизм, культ предков и древние поверья уживаются с небоскрёбами и бешеным ритмом жизни
  • есть ли правила у хаотичного трафика и философия — у местного стритфуда
  • в чём состоит секрет сайгонского жизнелюбия

Почему стоит поехать со мной

Эффектные фото и идеальные ракурсы. Я знаю не просто красивые места, а точный час и угол света для лучшего кадра. Вам не придётся просить прохожих — я помогу сделать стильные фото и живые видео прямо в процессе прогулки.

100% безопасности на байке. Сайгонский трафик пугает только со стороны. Со мной вы почувствуете сумасшедший драйв города в полной безопасности: я вожу аккуратно (опыт более 10 лет), предоставляю чистый шлем и мчу с комфортной для вас скоростью.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном скутере YAMAHA NVX V2, вы — на пассажирском. Шлем предоставляю
  • Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно: средний чек — $15–20

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 52 туристов
Я — человек, который искренне влюблён в Азию и умеет передавать эту любовь другим. С 2016 года живу во Вьетнаме, а мой многолетний опыт в организации путешествий по Вьетнаму и
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Индии научил меня главному: идеальная экскурсия — это не сухой набор дат, а живые эмоции, диалог, вкусная еда и кадры, которые остаются в памяти навсегда! Увлекаюсь бегом, йогой, историей, искусством, философией и, конечно, жизнью во всех её красках и проявлениях. Знаю, как подарить яркие эмоции, воспоминания и гастрономические впечатления.

Входит в следующие категории Хошимина

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