Увидим архитектурные символы города, без которых невозможно представить Хошимин, а затем свернём с шумных проспектов в тайные дворики и аутентичные переулки — хемы. Найдём кафе, спрятанные на верхних этажах старых французских домов, и стильные концепт-сторы. Обсудим молодёжные тренды, популярность арт-пространств и философию сайгонского стритфуда.
Описание экскурсии
Классический Сайгон и его французский шарм
8:00 — помчимся по широким бульварам восточного Парижа и увидим главные архитектурные символы города:
- Нотр-Дам де Сайгон — изящный краснокирпичный собор в неороманском стиле. Построен из материалов, привезённых прямо из Франции
- Центральный Главпочтамт — шедевр архитектуры конца 19 века с ажурными металлическими сводами, созданный при участии бюро Гюстава Эйфеля
- Оперный театр Сайгона — роскошное здание в стиле френч-колониал, напоминающее Petit Palais в Париже
9:00 — рынок Бен Тхань — эпицентр городской жизни, главные часы которого знают во всём мире. Идеальное место, чтобы прочувствовать дух сайгонской торговли.
Современный и невероятно эстетичный Сайгон
11:00 — легендарная кофейня The Cafe Apartment
Знаменитый дом, где практически каждая квартира превратилась в авторскую кофейню, стильный бутик или арт-пространство. Мы поднимемся наверх, прогуляемся по его балконам и сделаем тот самый узнаваемый кадр с видом на пешеходную улицу.
12:00 — три секретных локации Сайгона
Интрига нашего путешествия! Мы отправимся по тайным адресам, спрятанным в глубине сайгонских переулков — хемов, и посетим:
- укромный дворик с атмосферным арт-пространством и зелёными оранжереями
- концептуальное кафе, куда не попадают туристические группы
- эстетичный уголок со старинной архитектурой и стильным светом, где получатся красивые фотографии для вашей ленты
Поговорим о самом актуальном:
- чем дышит мегаполис сегодня, как растёт его экономика и каким город станет завтра
- где тусуется местная молодежь, как развиваются арт-пространства и в чём секрет безумной популярности сайгонских кофеен
- как буддизм, культ предков и древние поверья уживаются с небоскрёбами и бешеным ритмом жизни
- есть ли правила у хаотичного трафика и философия — у местного стритфуда
- в чём состоит секрет сайгонского жизнелюбия
Почему стоит поехать со мной
Эффектные фото и идеальные ракурсы. Я знаю не просто красивые места, а точный час и угол света для лучшего кадра. Вам не придётся просить прохожих — я помогу сделать стильные фото и живые видео прямо в процессе прогулки.
100% безопасности на байке. Сайгонский трафик пугает только со стороны. Со мной вы почувствуете сумасшедший драйв города в полной безопасности: я вожу аккуратно (опыт более 10 лет), предоставляю чистый шлем и мчу с комфортной для вас скоростью.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном скутере YAMAHA NVX V2, вы — на пассажирском. Шлем предоставляю
- Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно: средний чек — $15–20