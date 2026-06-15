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Групповая
Путешествие по Хошимину на мотоцикле с достопримечательностями и едой
Начало: Трансфер от отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Индивидуальная
Экскурсия по городу на мотобайке: «другой Сайгон»
Начало: Отель туристов в центре города
Расписание: в любой день
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
$90 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Аутентичный Сайгон: по секретным местам - на скутере
Посетить самые эстетичные локации Хошимина - как популярные, так и скрытые от глаз приезжих
Завтра в 15:00
14 авг в 08:00
от $230 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Брали экскурсию на мотобайке. Спасибо Кэти за организацию! Остались довольны!
Всем рекомендуем!
Всем рекомендуем!
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М
Огромное спасибо Moon за замечательную экскурсию! Очень рекомендую: мы увидели множество интересных мест по всему городу, вкусно поели, а гид оказался очень знающим
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М
Экскурсия была очень приятной. Ana, мой гид, была невероятно милой ❤️ Я очень ценю её отношение и отдельно рада, что у меня была женщина-гид
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И
Лучшая экскурсия из всех! Искренне рекомендую. Linh и вся команда очень добрые и знающие, во время тура было много веселья,
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К
Команда была просто отличной! Milk, Joyce, Linh и Windy великолепно показали нам город — экскурсия получилась весёлой, насыщенной и при этом очень познавательной
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А
Настоящая изюминка нашего пребывания в Сайгоне! Lin — потрясающий гид, которая показала нам город таким, какой он есть на самом
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Всего 6 отзывов в Хошимине в категории "На мотоцикле"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «На мотоцикле»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в августе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "На мотоцикле" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 230. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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