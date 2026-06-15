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и мы посетили удивительные места, где раньше не бывали. В прошлом году мы уже брали дневную мотопрогулку, а в этот раз выбрали дневно-вечерний тур — и это было лучшее решение. Виды просто захватывающие, обязательно повторим ещё раз! Спасибо команде Saigon Tour ❤️