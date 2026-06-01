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Индивидуальная
Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
Откройте для себя мир партизанских туннелей Кучи, где история оживает на каждом шагу. Уникальный опыт и захватывающие открытия ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 06:00
8 июн в 06:00
от $170 за человека
Индивидуальная
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя партизанские туннели Кучи. Узнайте о жизни и борьбе солдат под землёй
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
8 июн в 08:00
от $160 за человека
Индивидуальная
Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя туннели Кучи. Узнайте о жизни партизан и попробуйте их паёк. Незабываемое путешествие в прошлое
Начало: У вашего отеля в центре Хошимина
Завтра в 08:00
8 июн в 08:00
от $160 за человека
Индивидуальная
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Уникальная экскурсия из Хошимина: дельта Меконга и туннели Кучи. Погрузитесь в историю и природу Вьетнама за два дня
9 июн в 08:30
10 июн в 08:30
от $850 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Туннели Кучи»
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