Это путешествие соединяет всё, что нравится взрослым — и особенно детям — в Азии: необычных животных, лодки, острова, фрукты и живую природу. Вы увидите кобр, питонов, крокодилов и обезьян, узнаете о жизни в дельте Меконга и проплывёте по узким зелёным каналам.

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Описание экскурсии

8:00 — выезд из Хошимина

Мы заберём вас из отеля и отправимся в сторону дельты Меконга. Поездка пройдёт на комфортабельном транспорте с кондиционером.

9:40 — змеиная ферма

Вы посетите место, где можно увидеть животных тропического Вьетнама: королевских кобр, питонов, удавов, варанов, крокодилов, выдр, павлинов, обезьян и других обитателей региона. Специалисты расскажут, как безопасно работают со змеями, зачем получают яд кобры и почему линька важна для жизни змей.

10:40 — дорога к причалу

После знакомства с животными отправимся к пристани, откуда начнётся речная часть маршрута.

11:30 — кокосовый остров

Вы окажетесь в спокойной части дельты Меконга: среди садов, пальм, каналов и местной жизни. Погуляем по острову, посмотрим, как растут кокосы, манго, рамбутан, драконий фрукт, джекфрут и другие тропические плоды.

12:30 — прогулка на лошадиной повозке

Прокатимся по острову в неспешном темпе. Это хороший способ увидеть деревенские дороги, дома, сады и повседневную жизнь обитателей дельты.

13:00 — пасека

Заглянем на пасеку, где можно узнать о местном мёде, попробовать продукты региона и немного отдохнуть перед лодочной прогулкой.

14:00 — прогулка на джонках по каналам Меконга

Вы пройдёте по узким водным протокам среди кокосовых пальм и густой тропической зелени. По пути увидите рыбацкие лодки, дома у воды и поймёте, почему для многих жителей дельты лодка так же важна, как автомобиль в городе.

15:00 — обед

Остановимся на обед в местном ресторане. Напитки оплачиваются отдельно.

16:00–18:00 — возвращение в Хошимин

Время прибытия зависит от дорожной ситуации.

Организационные детали