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Семейное путешествие в дельту Меконга - из Хошимина

Увидеть кобр, питонов и тропические сады, прокатиться по каналам и провести день у великой реки
Это путешествие соединяет всё, что нравится взрослым — и особенно детям — в Азии: необычных животных, лодки, острова, фрукты и живую природу.

Вы увидите кобр, питонов, крокодилов и обезьян, узнаете о жизни в дельте Меконга и проплывёте по узким зелёным каналам.
Семейное путешествие в дельту Меконга - из Хошимина
Семейное путешествие в дельту Меконга - из Хошимина
Семейное путешествие в дельту Меконга - из Хошимина

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Хошимина

Мы заберём вас из отеля и отправимся в сторону дельты Меконга. Поездка пройдёт на комфортабельном транспорте с кондиционером.

9:40 — змеиная ферма

Вы посетите место, где можно увидеть животных тропического Вьетнама: королевских кобр, питонов, удавов, варанов, крокодилов, выдр, павлинов, обезьян и других обитателей региона. Специалисты расскажут, как безопасно работают со змеями, зачем получают яд кобры и почему линька важна для жизни змей.

10:40 — дорога к причалу

После знакомства с животными отправимся к пристани, откуда начнётся речная часть маршрута.

11:30 — кокосовый остров

Вы окажетесь в спокойной части дельты Меконга: среди садов, пальм, каналов и местной жизни. Погуляем по острову, посмотрим, как растут кокосы, манго, рамбутан, драконий фрукт, джекфрут и другие тропические плоды.

12:30 — прогулка на лошадиной повозке

Прокатимся по острову в неспешном темпе. Это хороший способ увидеть деревенские дороги, дома, сады и повседневную жизнь обитателей дельты.

13:00 — пасека

Заглянем на пасеку, где можно узнать о местном мёде, попробовать продукты региона и немного отдохнуть перед лодочной прогулкой.

14:00 — прогулка на джонках по каналам Меконга

Вы пройдёте по узким водным протокам среди кокосовых пальм и густой тропической зелени. По пути увидите рыбацкие лодки, дома у воды и поймёте, почему для многих жителей дельты лодка так же важна, как автомобиль в городе.

15:00 — обед

Остановимся на обед в местном ресторане. Напитки оплачиваются отдельно.

16:00–18:00 — возвращение в Хошимин

Время прибытия зависит от дорожной ситуации.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, обед в местном ресторане (без напитков), входные билеты, аренда катера и сампана
  • Входные билеты на змеиную ферму оплачиваются отдельно — $3,5 за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$280
Дети до 12 лет$50
3 человека$350
4 человека$400
Дети до 7 летБесплатно
2 человека$300
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чо
Чо — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Много лет живу в Хошимине и хорошо знаю его историю, культуру и современную жизнь. Вместе с командой проводим экскурсии, которые помогают увидеть город с разных сторон — от прошлого Вьетнама
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до его сегодняшнего ритма. На экскурсиях вас ждут: — Исторические места: посетите самые значимые места Хошимина — Культурные открытия: погрузитесь в местную кухню, музыку и традиции — Личные истории: узнайте о личном опыте жизни во Вьетнаме от человека, который знает все секреты города — Современные тенденции: откройте для себя современный облик Хошимина — от ярких улиц до современных арт-галерей

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