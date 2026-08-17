Вы увидите кобр, питонов, крокодилов и обезьян, узнаете о жизни в дельте Меконга и проплывёте по узким зелёным каналам.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Хошимина
Мы заберём вас из отеля и отправимся в сторону дельты Меконга. Поездка пройдёт на комфортабельном транспорте с кондиционером.
9:40 — змеиная ферма
Вы посетите место, где можно увидеть животных тропического Вьетнама: королевских кобр, питонов, удавов, варанов, крокодилов, выдр, павлинов, обезьян и других обитателей региона. Специалисты расскажут, как безопасно работают со змеями, зачем получают яд кобры и почему линька важна для жизни змей.
10:40 — дорога к причалу
После знакомства с животными отправимся к пристани, откуда начнётся речная часть маршрута.
11:30 — кокосовый остров
Вы окажетесь в спокойной части дельты Меконга: среди садов, пальм, каналов и местной жизни. Погуляем по острову, посмотрим, как растут кокосы, манго, рамбутан, драконий фрукт, джекфрут и другие тропические плоды.
12:30 — прогулка на лошадиной повозке
Прокатимся по острову в неспешном темпе. Это хороший способ увидеть деревенские дороги, дома, сады и повседневную жизнь обитателей дельты.
13:00 — пасека
Заглянем на пасеку, где можно узнать о местном мёде, попробовать продукты региона и немного отдохнуть перед лодочной прогулкой.
14:00 — прогулка на джонках по каналам Меконга
Вы пройдёте по узким водным протокам среди кокосовых пальм и густой тропической зелени. По пути увидите рыбацкие лодки, дома у воды и поймёте, почему для многих жителей дельты лодка так же важна, как автомобиль в городе.
15:00 — обед
Остановимся на обед в местном ресторане. Напитки оплачиваются отдельно.
16:00–18:00 — возвращение в Хошимин
Время прибытия зависит от дорожной ситуации.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, обед в местном ресторане (без напитков), входные билеты, аренда катера и сампана
- Входные билеты на змеиную ферму оплачиваются отдельно — $3,5 за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$280
|Дети до 12 лет
|$50
|3 человека
|$350
|4 человека
|$400
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|2 человека
|$300