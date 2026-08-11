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Индивидуальная
Семейное путешествие в дельту Меконга - из Хошимина
Увидеть кобр, питонов и тропические сады, прокатиться по каналам и провести день у великой реки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
13 авг в 08:00
от $280 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из Хошимина в Нячанг
Индивидуальный трансфер из Хошимина в Нячанг - это удобный способ добраться до вашего отеля. Насладитесь видами Вьетнама и сделайте остановки для отдыха
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
от $238 за всё до 3 чел.
Билет на автобус
Весь Хошимин на автобусе Hop-on Hop-off + аудиогид на русском
Исследовать достопримечательности по двум маршрутам и узнать о прошлом города
Начало: У Сайгонской оперы
Завтра в 09:30
13 авг в 09:00
$21 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Для иностранцев»
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Сейчас в Хошимине в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 21 до 280.
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