Это будет ваше первое и точно успешное погружение в подводный мир! Не нужны опыт, спепциальная подготовка и даже умение плавать — мы обо всём позаботимся. С вами один на один будет опытный дайв-инструктор, который поможет чувствовать себя уверенно. А в качестве награды за смелость — свежие морепродукты, ароматный кофе и яркие эмоции.
Описание экскурсии
7:20–7:40 — встретим вас у вашего отеля и отвезём в порт
8:00 — посадка на лодку, выход в море и подробный инструктаж
9:00 — прибытие в морской парк с коралловыми рифами и тропическими рыбами. Здесь начнётся ваш дайвинг под присмотром сертифицированного инструктора. У каждого путешественника — свой наставник
10:00 — отдых на лодке с фруктами, чаем и кофе, чтобы переварить полученные впечатления
11:00 — снорклинг над рифами для ещё более плотного знакомства с красотой подводного мира
12:30 — обед BBQ в плавучем ресторане. Для вас — свежие морепродукты и разнообразные блюда на гриле
13:30 — возвращение в порт и обратная дорога в ваш отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер в пределах центра Нячанга (если вы за пределами центра — напишите нам, обсудим стоимость), аренда снаряжения для дайвинга и снорклинга, сопровождение инструктора, обед и фрукты, страховка
- С вами будут члены нашей команды
ежедневно в 07:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нуйнх — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 588 туристов
Мы предлагаем уникальные морские программы, сочетающие в себе посещение островов, вечеринки на палубе и яркие впечатления. Это не просто путешествие — это отдых, новые знакомства и жизнь на полную катушку посреди открытого моря.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Ребятам нам попались англоговорящие вьеты, но это не создало проблем. Всё прошло отлично, очень нас поддерживали, всё объяснили и помогли справится с приступами паники, которые случались местами. Мы были с
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии на «Дайвинг в Нячанге для новичков с инструктором»
Индивидуальная
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Попробовать себя в дайвинге, спуститься под воду и понаблюдать за жизнью морских обитателей
8 мая в 08:00
9 мая в 08:00
$90 за человека
Индивидуальная
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
Нячанг - лучшее место для дайвинга и снорклинга во Вьетнаме! Погружение с инструктором, обучение технике ныряния и элементы медитации для полного расслабления
Завтра в 07:30
7 мая в 07:30
$98 за человека
Групповая
Снорклинг в морском заповеднике с обедом - трансфер из Нячанга
Понаблюдать за подводной жизнью, исследовать рифы и попробовать вьетнамскую кухню
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:15
Завтра в 07:15
7 мая в 07:15
$30 за человека
Индивидуальная
Дайвинг в Нячанге
Познакомьтесь с подводным миром Нячанга в компании опытного инструктора. Два погружения и обед на борту сделают ваш день незабываемым
11 мая в 08:30
18 мая в 08:30
$85 за человека
$65 за человека