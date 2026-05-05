Это будет ваше первое и точно успешное погружение в подводный мир! Не нужны опыт, спепциальная подготовка и даже умение плавать — мы обо всём позаботимся. С вами один на один будет опытный дайв-инструктор, который поможет чувствовать себя уверенно. А в качестве награды за смелость — свежие морепродукты, ароматный кофе и яркие эмоции.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:20–7:40 — встретим вас у вашего отеля и отвезём в порт

8:00 — посадка на лодку, выход в море и подробный инструктаж

9:00 — прибытие в морской парк с коралловыми рифами и тропическими рыбами. Здесь начнётся ваш дайвинг под присмотром сертифицированного инструктора. У каждого путешественника — свой наставник

10:00 — отдых на лодке с фруктами, чаем и кофе, чтобы переварить полученные впечатления

11:00 — снорклинг над рифами для ещё более плотного знакомства с красотой подводного мира

12:30 — обед BBQ в плавучем ресторане. Для вас — свежие морепродукты и разнообразные блюда на гриле

13:30 — возвращение в порт и обратная дорога в ваш отель

Организационные детали