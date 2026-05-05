Дайвинг в Нячанге для новичков с инструктором

А ещё с обедом, отдыхом на лодке и невероятной красотой вокруг
Это будет ваше первое и точно успешное погружение в подводный мир! Не нужны опыт, спепциальная подготовка и даже умение плавать — мы обо всём позаботимся. С вами один на один будет опытный дайв-инструктор, который поможет чувствовать себя уверенно. А в качестве награды за смелость — свежие морепродукты, ароматный кофе и яркие эмоции.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

7:20–7:40 — встретим вас у вашего отеля и отвезём в порт

8:00 — посадка на лодку, выход в море и подробный инструктаж

9:00 — прибытие в морской парк с коралловыми рифами и тропическими рыбами. Здесь начнётся ваш дайвинг под присмотром сертифицированного инструктора. У каждого путешественника — свой наставник

10:00 — отдых на лодке с фруктами, чаем и кофе, чтобы переварить полученные впечатления

11:00 — снорклинг над рифами для ещё более плотного знакомства с красотой подводного мира

12:30 — обед BBQ в плавучем ресторане. Для вас — свежие морепродукты и разнообразные блюда на гриле

13:30 — возвращение в порт и обратная дорога в ваш отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер в пределах центра Нячанга (если вы за пределами центра — напишите нам, обсудим стоимость), аренда снаряжения для дайвинга и снорклинга, сопровождение инструктора, обед и фрукты, страховка
  • С вами будут члены нашей команды

ежедневно в 07:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:15
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нуйнх
Нуйнх — Организатор в Нячанге
Провёл экскурсии для 588 туристов
Мы предлагаем уникальные морские программы, сочетающие в себе посещение островов, вечеринки на палубе и яркие впечатления. Это не просто путешествие — это отдых, новые знакомства и жизнь на полную катушку посреди открытого моря.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Ребятам нам попались англоговорящие вьеты, но это не создало проблем. Всё прошло отлично, очень нас поддерживали, всё объяснили и помогли справится с приступами паники, которые случались местами. Мы были с
сестрой, а она панически боится воды, но даже ей помогли и держали за ручку всё время) Погружение происходило постепенно, отличная адаптация для новичков. Все очень прикольные, весёлые, приветливые и вежливые🫰🏻мы очень им признательны, будем рекомендовать друзьям обязательно 🫶🏻

