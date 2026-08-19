Далат, который я люблю

Увидеть город таким, каким его создавали для себя французы - уютным курортом среди сосновых лесов
Это мой авторский взгляд на город, в который я однажды влюбился и куда возвращаюсь снова и снова. Мне хочется не просто провести экскурсию, а передать вам своё отношение к Далату.

Мы познакомимся с ним через историю и увидим места, где зарождался его облик и формировался характер.

Проведём этот день в спокойном ритме: увидим, как живут местные, и почувствуем настоящую атмосферу курорта.
5
2 отзыва
Далат, который я люблю
Далат, который я люблю
Далат, который я люблю

Описание экскурсии

Дорога в Далат

Поедем мимо рисовых полей и деревень, которые вскоре сменятся пейзажами Центрального нагорья Вьетнама. Обязательно сделаем остановку, чтобы сохранить эти моменты на фото.

Пагода Линь Фуок

Уникальная буддийская святыня — прекрасный пример того, насколько многогранным получился Далат.

Ретропоезд и старый вокзал

Пожалуй, самый атмосферный момент путешествия. Пересядем на ретропоезд и въедем в Далат по старой железной дороге — так же, как почти 100 лет назад сюда приезжали первые гости. Прибудем на вокзал, одно из красивейших зданий французского Индокитая.

Исторический центр города

Выберем маршрут по вашим интересам: можно прогуляться вдоль озера, пройтись по атмосферным улочкам, заглянуть на главный рынок или сделать остановку на кофе.

Дворец Бао Дая

Посетим одну из резиденций последнего императора Вьетнама и поговорим о судьбе человека, который сделал Далат любимым местом отдыха.

Обед

Сделаем перерыв на обед. При желании вы попробуете блюда, которыми славится именно Далат.

Церковь Домейн-де-Мари

Построенная французами в середине 20 века, она стала одним из символов европейского влияния. Увидим, как вместе с французской архитектурой во Вьетнам пришла католическая традиция, которая жива до сих пор.

Глиняная деревня

Отправимся в необычный тематический парк, где самые узнаваемые символы Далата и Центрального нагорья воссозданы в виде глиняных скульптур и оригинальных композиций.

Примерный тайминг маршрута

5:30 — выезд из Нячанга
9:10 — пагода Линь Фуок
9:50 — посадка на поезд
10:15 — прибытие на вокзал
10:30 — прогулка по городу
11:40 — резиденция императора
12:40 — обед
13:30 — церковь Домейн-де-Мари
14:40 — глиняная деревня
17:30 — возвращение в Нячанг

Время указано ориентировочно и может корректироваться по вашему желанию.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном минивэне, все билеты, обед и питьевая вода
  • Могу провести экскурсию для большей группы. Детали обсудим в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Макс
Макс — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Я живу в Юго-Восточной Азии с 2022 года. Всё это время знакомлю путешественников с этим удивительным уголком нашей планеты. Обожаю историю и архитектуру. Люблю постоянно исследовать новые места и находить
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то, что помогает увидеть страну глубже: её истории, особенности и детали, которые раскрывают её с разных и порой очень неожиданных сторон. Вьетнам — удивительная и многогранная страна. Даже после нескольких лет жизни здесь он продолжает меня удивлять, и я с удовольствием делюсь этим с путешественниками. На своих экскурсиях я показываю не просто достопримечательности, а живой и настоящий Вьетнам - такой, каким вижу его сам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Е
Хотим поблагодарить нашего гида Макса за отличную индивидуальную экскурсию в Далат!

Нас было трое, и очень понравилось, что программа была гибкой: по ходу экскурсии мы смогли немного изменить маршрут под наши
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пожелания, при этом успели посмотреть всё самое интересное. Экскурсия получилась насыщенной и познавательной, но при этом достаточно компактной по времени — без ощущения, что весь день прошёл в бесконечных переездах.

Макс интересно рассказывал, отвечал на вопросы, всё было организовано легко и комфортно. Отдельно здорово, что успели дополнительно заехать на кофе и попробовать знаменитый лювак — тоже интересный опыт.

Даже несмотря на то, что ближе к концу экскурсии погода немного испортилась, впечатления это совершенно не испортило. День получился очень насыщенным и приятным.

Спасибо Максу за экскурсию, хорошую организацию и возможность подстроить программу именно под нас. Нам всё очень понравилось! Однозначно рекомендуем!

Хотим поблагодарить нашего гида Макса за отличную индивидуальную экскурсию в Далат!
Хотим поблагодарить нашего гида Макса за отличную индивидуальную экскурсию в Далат!
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С
Max creates incredible signature (author’s) excursion programs that show the destination from a completely fresh, authentic perspective. His approach is fully personalized—ranging from expertly crafted group itineraries up to fully
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customized, private individual tours tailored strictly to your interests and pace.Max is an incredibly engaging, professional, and attentive guide. He doesn't just share deep historical knowledge, but tells fascinating stories and takes you to hidden spots you would never find on your own. The atmosphere feels very comfortable, and the communication is effortless.As a result—a massive boost of positive emotions, stunning photos, and memories that will last a lifetime!

Макс создает невероятные авторские экскурсионные программы, которые показывают место назначения с совершенно новой, аутентичной точки зрения. Его подход полностью персонализирован — от мастерски разработанных групповых маршрутов до полностью адаптированных индивидуальных туров, строго соответствующих вашим интересам и темпу. Макс - невероятно привлекательный, профессиональный и внимательный гид. Он не просто делится глубокими историческими знаниями, но и рассказывает увлекательные истории и проводит вас по тайным местам, которые вы никогда бы не нашли самостоятельно. Атмосфера здесь очень уютная, а общение не требует усилий. В результате — огромный заряд положительных эмоций, потрясающие фотографии и воспоминания, которые останутся на всю жизнь!

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