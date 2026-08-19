Мы познакомимся с ним через историю и увидим места, где зарождался его облик и формировался характер.
Проведём этот день в спокойном ритме: увидим, как живут местные, и почувствуем настоящую атмосферу курорта.
Описание экскурсии
Дорога в Далат
Поедем мимо рисовых полей и деревень, которые вскоре сменятся пейзажами Центрального нагорья Вьетнама. Обязательно сделаем остановку, чтобы сохранить эти моменты на фото.
Пагода Линь Фуок
Уникальная буддийская святыня — прекрасный пример того, насколько многогранным получился Далат.
Ретропоезд и старый вокзал
Пожалуй, самый атмосферный момент путешествия. Пересядем на ретропоезд и въедем в Далат по старой железной дороге — так же, как почти 100 лет назад сюда приезжали первые гости. Прибудем на вокзал, одно из красивейших зданий французского Индокитая.
Исторический центр города
Выберем маршрут по вашим интересам: можно прогуляться вдоль озера, пройтись по атмосферным улочкам, заглянуть на главный рынок или сделать остановку на кофе.
Дворец Бао Дая
Посетим одну из резиденций последнего императора Вьетнама и поговорим о судьбе человека, который сделал Далат любимым местом отдыха.
Обед
Сделаем перерыв на обед. При желании вы попробуете блюда, которыми славится именно Далат.
Церковь Домейн-де-Мари
Построенная французами в середине 20 века, она стала одним из символов европейского влияния. Увидим, как вместе с французской архитектурой во Вьетнам пришла католическая традиция, которая жива до сих пор.
Глиняная деревня
Отправимся в необычный тематический парк, где самые узнаваемые символы Далата и Центрального нагорья воссозданы в виде глиняных скульптур и оригинальных композиций.
Примерный тайминг маршрута
5:30 — выезд из Нячанга
9:10 — пагода Линь Фуок
9:50 — посадка на поезд
10:15 — прибытие на вокзал
10:30 — прогулка по городу
11:40 — резиденция императора
12:40 — обед
13:30 — церковь Домейн-де-Мари
14:40 — глиняная деревня
17:30 — возвращение в Нячанг
Время указано ориентировочно и может корректироваться по вашему желанию.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном минивэне, все билеты, обед и питьевая вода
- Могу провести экскурсию для большей группы. Детали обсудим в переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Нас было трое, и очень понравилось, что программа была гибкой: по ходу экскурсии мы смогли немного изменить маршрут под наши