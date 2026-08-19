Это мой авторский взгляд на город, в который я однажды влюбился и куда возвращаюсь снова и снова. Мне хочется не просто провести экскурсию, а передать вам своё отношение к Далату. Мы познакомимся с ним через историю и увидим места, где зарождался его облик и формировался характер. Проведём этот день в спокойном ритме: увидим, как живут местные, и почувствуем настоящую атмосферу курорта.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от $420 за экскурсию

Ваш гид в Нячанге

Описание экскурсии

Дорога в Далат

Поедем мимо рисовых полей и деревень, которые вскоре сменятся пейзажами Центрального нагорья Вьетнама. Обязательно сделаем остановку, чтобы сохранить эти моменты на фото.

Пагода Линь Фуок

Уникальная буддийская святыня — прекрасный пример того, насколько многогранным получился Далат.

Ретропоезд и старый вокзал

Пожалуй, самый атмосферный момент путешествия. Пересядем на ретропоезд и въедем в Далат по старой железной дороге — так же, как почти 100 лет назад сюда приезжали первые гости. Прибудем на вокзал, одно из красивейших зданий французского Индокитая.

Исторический центр города

Выберем маршрут по вашим интересам: можно прогуляться вдоль озера, пройтись по атмосферным улочкам, заглянуть на главный рынок или сделать остановку на кофе.

Дворец Бао Дая

Посетим одну из резиденций последнего императора Вьетнама и поговорим о судьбе человека, который сделал Далат любимым местом отдыха.

Обед

Сделаем перерыв на обед. При желании вы попробуете блюда, которыми славится именно Далат.

Церковь Домейн-де-Мари

Построенная французами в середине 20 века, она стала одним из символов европейского влияния. Увидим, как вместе с французской архитектурой во Вьетнам пришла католическая традиция, которая жива до сих пор.

Глиняная деревня

Отправимся в необычный тематический парк, где самые узнаваемые символы Далата и Центрального нагорья воссозданы в виде глиняных скульптур и оригинальных композиций.

Примерный тайминг маршрута

5:30 — выезд из Нячанга

9:10 — пагода Линь Фуок

9:50 — посадка на поезд

10:15 — прибытие на вокзал

10:30 — прогулка по городу

11:40 — резиденция императора

12:40 — обед

13:30 — церковь Домейн-де-Мари

14:40 — глиняная деревня

17:30 — возвращение в Нячанг

Время указано ориентировочно и может корректироваться по вашему желанию.

Организационные детали