Из Нячанга - к небанальным локациям Далата

Побывать в глиняном городе, крэйзи-отеле, деревне хоббитов и фабрике шёлка и в кафе «100 крыш»
Вместо стандартных исторических фактов мы предлагаем вам непосредственное погружение в культуру Вьетнама. Покажем сказочные уголки с неординарной архитектурой, познакомим с местными вкусами и текстурами. Отвезём в деревню хоббитов и глиняный городок «Лики любви». Побываем на производстве шёлка, а также детально обсудим вьетнамскую кухню.
Из Нячанга - к небанальным локациям Далата© Реваль
Из Нячанга - к небанальным локациям Далата© Реваль
Из Нячанга - к небанальным локациям Далата© Реваль
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Далат с высоты птичьего полёта на живописной канатной дороге и фотостоп на знаменитой балийской арке.

Дегустация кофе la viet. Вы узнаете историю возникновения знаменитого сорта, способы и технологии обжарки, почувствуете себя баристой и приготовите кофе самостоятельно.

Отель Crazy House — не просто знаменит экстравагантной архитектурой, на и занесён в топ-10 самых интересных отелей мира. Каждый его уголок скрывает сюрприз — и редко один.

Пагода битого стекла Линь Фуок, на территории которой расположена самая большая цветочная статуя в мире — 17-метровая Гуанинь.

Деревня хоббитов и винный замок — сказочные домики, как во «Властелине колец», и лучшие вина, которые стоит попробовать.

Глиняный город «Лики любви». Здесь вас ждут уникальные глиняные скульптуры, каждая из которых рассказывает свою историю о любви.

Шёлковая фабрика XQ в Далате. Вы познакомитесь с производством шёлка и услышите о нём много неожиданного.

Атмосферное кафе для местных «100 крыш», повторяющее стиль Crazy House, но в более современной обстановке.

А ещё мы расскажем о местной кухне. Вы узнаете:

  • Как правильно заваривать чай, который здесь называют «вьетнамским эликсиром», и почему он так популярен среди местных
  • Почему вьетнамская кухня использует свежие травы и как они влияют на здоровье
  • Чем отличается традиционный вьетнамский суп из говядины от его западных аналогов
  • Как готовят популярные уличные блюда и почему именно они раскрывают всю суть вьетнамской кухни
  • Как сочетание французской и местной кухни породило уникальные блюда, которые невозможно встретить в других странах

Тайминг:

6:00 — выезд из Нячанга
8:30 — храм Линь Фуок
9:30 — дегустация кофе la viet
10:30 — отель «Крейзи Хаус»
11:30 — деревня хоббитов
12:30 — обед
13:00 — глиняный город
14:30 — «100 крыш»
15:30 — шёлковая фабрика
16:30 — выезд в Нячанг

Тайминг гибкий — время на локациях может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автомобиле Ford Transit или Toyota Innova, все входные билеты
  • Дополнительно оплачиваются обед и напитки. Средний чек — $10–15 за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Реваль
Реваль — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 134 туристов
Первое образование — повар-кулинар-кондитер. Работал шеф-поваром у президента Вьетнамской ассоциации России, специализация — русско-вьетнамская кухня. Сейчас я гид по всему Вьетнаму, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Хошимин, Ханой
и его знаменитую Бухту Халонг, французский Далат и Дананг, а также организовать экскурсии в любом направлении (север и юг Вьетнама, крупные города). Всю свою жизнь я работаю с вьетнамцами — сначала в России, потом уже здесь, во Вьетнаме, поэтому знаю о традициях и жизни народа не понаслышке. В нашей команде только опытные аккредитованные гиды.

Отзывы и рейтинг

А
Александр
30 авг 2025
Спешу поделиться своими впечатлениями о экскурсии. Это было незабываемо!
Экскурсовод Дина прекрасный наставник по Вьетнаму и мастер своего дела! Мы на своём опыте почувствовали всю красоту, необычность и гостеприимство Вьетнама. В
каждой локации нас будто ждали как давних друзей и мы старались ответить взаимностью. Настроение нашей экскурсии было задано с первых шагов, когда произошла первая остановка на кофе в маленьком посёлке с видом на возвышенные горы, петляющую речку, умиротворённых коров и ясное небо. Храм только повысил планку чувства прекрасного и преисполненого. Экскурсовод Дина в этот момент только набирала обороты. Впечатлений было столько, что целый следующий день мы только обсуждали наше приключение. Так же нужно отметить мастерство нашего водителя, благодаря нему наша поездка была спокойной и безопасной, что очень важно на узких и извилистых серпантинах пронизывающих горные массивы провинции Лам Донг.
Необходимо добавить, что если вас укачивает в длительных поездках, однозначно возьмите таблетки от таких напастий. Мы не подумали об этом, хотя нужные препараты у нас были с собой в чемодане, однако экскурсовод выручил нас.

Мария
Мария
17 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия-Дмитрий давно живёт во Вьетнаме и по образованию востоковед, прекрасно знает историю страны, эпос, обычаи, слушать его очень интересно и познавательно. Узнали как развивался Нячанг, увидели его самые примечательные места. Спасибо Дмитрию за прекрасный насыщенный впечатлениями день!

