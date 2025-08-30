Побывать в глиняном городе, крэйзи-отеле, деревне хоббитов и фабрике шёлка и в кафе «100 крыш»
Вместо стандартных исторических фактов мы предлагаем вам непосредственное погружение в культуру Вьетнама. Покажем сказочные уголки с неординарной архитектурой, познакомим с местными вкусами и текстурами. Отвезём в деревню хоббитов и глиняный городок «Лики любви». Побываем на производстве шёлка, а также детально обсудим вьетнамскую кухню.
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Реваль — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 134 туристов
Первое образование — повар-кулинар-кондитер. Работал шеф-поваром у президента Вьетнамской ассоциации России, специализация — русско-вьетнамская кухня.
Сейчас я гид по всему Вьетнаму, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Хошимин, Ханой читать дальше
и его знаменитую Бухту Халонг, французский Далат и Дананг, а также организовать экскурсии в любом направлении (север и юг Вьетнама, крупные города).
Всю свою жизнь я работаю с вьетнамцами — сначала в России, потом уже здесь, во Вьетнаме, поэтому знаю о традициях и жизни народа не понаслышке.
В нашей команде только опытные аккредитованные гиды.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Александр
30 авг 2025
Спешу поделиться своими впечатлениями о экскурсии. Это было незабываемо! Экскурсовод Дина прекрасный наставник по Вьетнаму и мастер своего дела! Мы на своём опыте почувствовали всю красоту, необычность и гостеприимство Вьетнама. В читать дальше
каждой локации нас будто ждали как давних друзей и мы старались ответить взаимностью. Настроение нашей экскурсии было задано с первых шагов, когда произошла первая остановка на кофе в маленьком посёлке с видом на возвышенные горы, петляющую речку, умиротворённых коров и ясное небо. Храм только повысил планку чувства прекрасного и преисполненого. Экскурсовод Дина в этот момент только набирала обороты. Впечатлений было столько, что целый следующий день мы только обсуждали наше приключение. Так же нужно отметить мастерство нашего водителя, благодаря нему наша поездка была спокойной и безопасной, что очень важно на узких и извилистых серпантинах пронизывающих горные массивы провинции Лам Донг. Необходимо добавить, что если вас укачивает в длительных поездках, однозначно возьмите таблетки от таких напастий. Мы не подумали об этом, хотя нужные препараты у нас были с собой в чемодане, однако экскурсовод выручил нас.
Мария
17 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия-Дмитрий давно живёт во Вьетнаме и по образованию востоковед, прекрасно знает историю страны, эпос, обычаи, слушать его очень интересно и познавательно. Узнали как развивался Нячанг, увидели его самые примечательные места. Спасибо Дмитрию за прекрасный насыщенный впечатлениями день!