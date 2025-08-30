Вместо стандартных исторических фактов мы предлагаем вам непосредственное погружение в культуру Вьетнама. Покажем сказочные уголки с неординарной архитектурой, познакомим с местными вкусами и текстурами. Отвезём в деревню хоббитов и глиняный городок «Лики любви». Побываем на производстве шёлка, а также детально обсудим вьетнамскую кухню.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Далат с высоты птичьего полёта на живописной канатной дороге и фотостоп на знаменитой балийской арке.

Дегустация кофе la viet. Вы узнаете историю возникновения знаменитого сорта, способы и технологии обжарки, почувствуете себя баристой и приготовите кофе самостоятельно.

Отель Crazy House — не просто знаменит экстравагантной архитектурой, на и занесён в топ-10 самых интересных отелей мира. Каждый его уголок скрывает сюрприз — и редко один.

Пагода битого стекла Линь Фуок, на территории которой расположена самая большая цветочная статуя в мире — 17-метровая Гуанинь.

Деревня хоббитов и винный замок — сказочные домики, как во «Властелине колец», и лучшие вина, которые стоит попробовать.

Глиняный город «Лики любви». Здесь вас ждут уникальные глиняные скульптуры, каждая из которых рассказывает свою историю о любви.

Шёлковая фабрика XQ в Далате. Вы познакомитесь с производством шёлка и услышите о нём много неожиданного.

Атмосферное кафе для местных «100 крыш», повторяющее стиль Crazy House, но в более современной обстановке.

А ещё мы расскажем о местной кухне. Вы узнаете:

Как правильно заваривать чай, который здесь называют «вьетнамским эликсиром», и почему он так популярен среди местных

Почему вьетнамская кухня использует свежие травы и как они влияют на здоровье

Чем отличается традиционный вьетнамский суп из говядины от его западных аналогов

Как готовят популярные уличные блюда и почему именно они раскрывают всю суть вьетнамской кухни

Как сочетание французской и местной кухни породило уникальные блюда, которые невозможно встретить в других странах

Тайминг:

6:00 — выезд из Нячанга

8:30 — храм Линь Фуок

9:30 — дегустация кофе la viet

10:30 — отель «Крейзи Хаус»

11:30 — деревня хоббитов

12:30 — обед

13:00 — глиняный город

14:30 — «100 крыш»

15:30 — шёлковая фабрика

16:30 — выезд в Нячанг

Тайминг гибкий — время на локациях может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.

