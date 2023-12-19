скидка
10%
5.5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Знакомство с Нячангом
Откройте для себя Нячанг с его уникальными достопримечательностями: от пагод до островов и необычных кофеен. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля в Нячанге
Расписание: ежедневно в 08:00 и 10:00
Завтра в 08:00
11 янв в 08:00
100$90 за человека
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторский кофе-тур в Далат: Погружение в мир кофейных ароматов
Погрузитесь в мир кофейных плантаций Далата. Узнайте о процессе выращивания и обжарки кофе, примерьте роль сборщика урожая и насладитесь ароматами
Начало: Возле вашего отеля
11 янв в 06:30
12 янв в 06:30
от $350 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в Фанранг - из Нячанга
Откройте для себя настоящий Вьетнам! Пагоды, контактный зоопарк и виноградные плантации в Фанранге подарят вам незабываемые впечатления
11 янв в 08:30
12 янв в 08:30
$450 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман19 декабря 2023Хотел бы выразить благодарность Сергею за организацию и проведение авторского кофе-тура в Далат, с посещением фермы и производства по переработке
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Авторские»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в январе 2025
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