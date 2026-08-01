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Групповая экскурсия из Камрани в Далат

Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Вы знали, что большую часть территории Вьетнама занимают горы? Приглашаю вас в Далат — один из самых интересных горных городов страны.

Чего в нём только нет: пагоды, водопады, глиняные скульптуры, кофейные плантации, стеклянный мост и даже деревня Хоббитов. Всё это вы увидите! А также узнаете о прошлом и настоящем Вьетнама.
Групповая экскурсия из Камрани в Далат
Групповая экскурсия из Камрани в Далат
Групповая экскурсия из Камрани в Далат

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • сфотографируетесь у водопада «Мужские слёзы Далата»
  • пройдёте по Стеклянному мосту над сосновой долиной
  • посетите отель «Сумасшедший дом» из списка самых необычных строений мира
  • посетите деревню Хоббитов
  • по желанию купите продукцию в чайном доме
  • осмотрите статую «Золотого Будды»
  • заглянете на кофейную ферму и раскроете секреты кофе Лювак
  • полюбуетесь пагодой Линь Фуок, декорированной стеклянными осколками

Я поделюсь историей страны от племенных времён до наших дней. Вы узнаете, как на неё повлияли Франция, Китай и СССР. Погрузитесь во времена колонизации и Партизанской войны. А также узнаете много интересного о современном Вьетнаме.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Hyundai Solati
  • Основную информацию о Далате, его истории и жизни местных жителей гид рассказывает во время переездов. Именно дорога является основной экскурсионной частью программы
  • На большинстве остановок — в природных парках и других достопримечательностей (Стеклянный мост, деревня Хоббитов, Crazy House и др.) — предусмотрено свободное время. Гид сориентирует по территории, подскажет место и время сбора, но не сопровождает группу постоянно, чтобы каждый мог осматривать локации в комфортном для себя темпе
  • В стоимость включено: транспорт, входные билеты, обед
  • По желанию оплачивается дегустация кофе лювак — 80 000 донгов (около $3) за чел.
  • Ограничение по возрасту 7+
  • Экскурсию можно оплатить наличными или переводом на карту Т-банка по курсу Google на день экскурсии (с учётом комиссий)
  • Трансфер из удалённых районов за доплату от $8 — подробности в переписке
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник и пятницу в 05:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$87
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 5221 туриста
Наша команда состоит из людей, которые давно живут во Вьетнаме и хорошо знают страну изнутри. Мы с радостью делимся накопленными знаниями с путешественниками и хотим не просто показать туристические места,
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а познакомить гостей с настоящим Вьетнамом — его культурой, традициями, религией, людьми и повседневной жизнью. При выборе гидов мы в первую очередь обращаем внимание на опыт проживания в стране, хорошую интеграцию в местную среду и умение общаться с вьетнамцами. Нас объединяет любовь к Вьетнаму и желание развивать экскурсии именно в таком формате. Мы готовы говорить обо всём: от истории и реформ до экономики, образа жизни и особенностей местной культуры.

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