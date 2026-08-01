Вы знали, что большую часть территории Вьетнама занимают горы? Приглашаю вас в Далат — один из самых интересных горных городов страны.
Чего в нём только нет: пагоды, водопады, глиняные скульптуры, кофейные плантации, стеклянный мост и даже деревня Хоббитов. Всё это вы увидите! А также узнаете о прошлом и настоящем Вьетнама.
Чего в нём только нет: пагоды, водопады, глиняные скульптуры, кофейные плантации, стеклянный мост и даже деревня Хоббитов. Всё это вы увидите! А также узнаете о прошлом и настоящем Вьетнама.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- сфотографируетесь у водопада «Мужские слёзы Далата»
- пройдёте по Стеклянному мосту над сосновой долиной
- посетите отель «Сумасшедший дом» из списка самых необычных строений мира
- посетите деревню Хоббитов
- по желанию купите продукцию в чайном доме
- осмотрите статую «Золотого Будды»
- заглянете на кофейную ферму и раскроете секреты кофе Лювак
- полюбуетесь пагодой Линь Фуок, декорированной стеклянными осколками
Я поделюсь историей страны от племенных времён до наших дней. Вы узнаете, как на неё повлияли Франция, Китай и СССР. Погрузитесь во времена колонизации и Партизанской войны. А также узнаете много интересного о современном Вьетнаме.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Hyundai Solati
- Основную информацию о Далате, его истории и жизни местных жителей гид рассказывает во время переездов. Именно дорога является основной экскурсионной частью программы
- На большинстве остановок — в природных парках и других достопримечательностей (Стеклянный мост, деревня Хоббитов, Crazy House и др.) — предусмотрено свободное время. Гид сориентирует по территории, подскажет место и время сбора, но не сопровождает группу постоянно, чтобы каждый мог осматривать локации в комфортном для себя темпе
- В стоимость включено: транспорт, входные билеты, обед
- По желанию оплачивается дегустация кофе лювак — 80 000 донгов (около $3) за чел.
- Ограничение по возрасту 7+
- Экскурсию можно оплатить наличными или переводом на карту Т-банка по курсу Google на день экскурсии (с учётом комиссий)
- Трансфер из удалённых районов за доплату от $8 — подробности в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник и пятницу в 05:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$87
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 5221 туриста
Наша команда состоит из людей, которые давно живут во Вьетнаме и хорошо знают страну изнутри. Мы с радостью делимся накопленными знаниями с путешественниками и хотим не просто показать туристические места,
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