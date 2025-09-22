Индивидуальная
до 2 чел.
В Далат - из Нячанга
Прикоснуться к наследию колониального правления французов во Вьетнаме на автомобильной экскурсии
8 ноя в 07:00
11 ноя в 07:00
$380 за всё до 2 чел.
Групповая
до 14 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 05:00
4 ноя в 05:00
7 ноя в 05:00
$69 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
Пройти по мосту из стекла, побывать в доме русских сказок и познакомиться с вьетнамской гастрономией
Начало: У вашего отеля
3 ноя в 06:00
4 ноя в 06:00
$385 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 сентября 2025Групповая экскурсия из Нячанга в ДалатДата посещения: 9 сентября 2025Добрый день. Спасибо Виктору за насыщенную и содержательную экскурсию. С ним было очень интересно. Он очень позитивный и весёлый человек. Много интересной информации, но без перебора. Если хотите побольше увидеть и узнать, то однозначно рекомендую.
- ГГрибенюк7 октября 2025Огромное спасибо за замечательную экскурсию в Далат, были 19 сентября 2025 г, с гидом Иваном мы узнали очень много нового
- ААльбина7 октября 2025Если бы я могла поставить оценку 11/5 её непременно бы получил наш замечательный гид Влад! Мы с мужем остались в
- ННаталья30 сентября 2025Влад - разносторонний и исторически подкованный человек, поддержит любую тему, было очень интересно и познавательно путешествовать с ним, узнали много
- ФФидер27 сентября 2025Отличная экскурсия, гармонично выстроенная, размеренная, все успели посмотреть. Эрудированный, внимательный гид Иван. Рекомендую!
- ААнастасия26 сентября 2025Безусловно, экскурсия зависит от гида. Нам очень повезло, небольшая группа, гид Николай с хорошим юмором и правильной подачей материала. Видно,
- ЕЕлена26 сентября 2025Экскурсия суперррр! Полностью соответствовала нашим ожиданиям. Иван очень эрудированный! много интересного узнали о стране, населении и их быте. Спасибо огромное!!!
- ННаталья23 сентября 2025Все прошло на высшем уровне --- всем все понравилось,мало сказано,время пролетело быстро интересно!!! Наш ГИД ВИКТОР ПРОФЕССИОНАЛ
- ССимонова20 сентября 2025Очень интересная экскурсия с экскурсоводом Иваном. Как и было заявлено, на многие локации мы приезжали первыми. Занимательное экскурсионное сопровождение и
- ААлина20 сентября 2025Очень понравилась экскурсия, много информации полезной, всё как было описано, единственный минус-это то, что мы не заехали в долину богов
- ННаталья18 сентября 2025Поездка прошла замечательно. Все организовано, спасибо большое
- ССветлана17 сентября 2025Экскурсия организованная Иваном была намного интереснее и насыщеннее, чем то что проводят туристические агентства, группа набирается небольшая, очень мобильная, благодаря
- ЕЕлена16 сентября 2025Отлично организованная и грамотно проведенная экскурсия. Во Вьетнаме первый раз, очень много узнали нового об истории и практической жизни страны. За счёт того, что экскурсия небольшая по количеству участников было комфортно и не утомительно. Однозначно рекомендую.
- ООксана12 сентября 2025Ездили семьей с Иваном в Далат. Организация на высшем уровне,все по таймингу,т. к. группа небольшая(порядка 12 человек). Иван дает много информации,отвечает на все вопросы. Нет навязчивых заездов во все магазины Вьетнама. Однозначно рекомендую👍
- ААлсу9 сентября 2025Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!
Далат — это по-настоящему особенное место во Вьетнаме, и наша экскурсия в этот "город вечной
- ЕЕлена7 сентября 2025Наша поездка прошла великолепно. Далат красивый и интересный город, Влад знает о Вьетнаме все! Отличный собеседник, на все заданные вопросы отвечал очень развернуто 👍🏻 Было безумно интересно, комфортно и весело. Бронируйте экскурсию у Влада, не пожалеете!
- ААнна6 сентября 2025Спасибо огромное Владу за потрясающую экскурсию!!!! Это было очень легко, интересно, познавательно. Влад вы потрясающий собеседник, интересный рассказчик, любящий Вьетнам!!!!
- ВВиталина4 сентября 2025Экскурсию проводил Виктор, по организации все супер, как писали ранее на локации приезжаем первыми, без толп и очередей. Комфортный микроавтобус, небольшая группа. Гид очень много знает, и интересно рассказывает о Вьетнаме. Рекомендуем ❤️👍🏻
- ИИрина1 сентября 2025Как хорошо, что есть такой сервис как Tripster в очередной раз нашла экскурсию у очень замечательного человека и отличного гида
- ЕЕлена30 августа 2025Заказывали экскурсию у Ивана, гид Николай! Забрали в назначенное время без задержек,комфортный микроавтобус. Экскурсия организована очень хорошо. Дорога серпантин, Николай
