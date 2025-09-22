Мои заказы

Необычные дома в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Нячанге на русском языке, цены от $69. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
В Далат - из Нячанга
На машине
13 часов
82 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
В Далат - из Нячанга
Прикоснуться к наследию колониального правления французов во Вьетнаме на автомобильной экскурсии
8 ноя в 07:00
11 ноя в 07:00
$380 за всё до 2 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
101 отзыв
Групповая
до 14 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 05:00
4 ноя в 05:00
7 ноя в 05:00
$69 за человека
Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
На машине
12 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
Пройти по мосту из стекла, побывать в доме русских сказок и познакомиться с вьетнамской гастрономией
Начало: У вашего отеля
3 ноя в 06:00
4 ноя в 06:00
$385 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 сентября 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Дата посещения: 9 сентября 2025
    Добрый день. Спасибо Виктору за насыщенную и содержательную экскурсию. С ним было очень интересно. Он очень позитивный и весёлый человек. Много интересной информации, но без перебора. Если хотите побольше увидеть и узнать, то однозначно рекомендую.
  • Г
    Грибенюк
    7 октября 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Огромное спасибо за замечательную экскурсию в Далат, были 19 сентября 2025 г, с гидом Иваном мы узнали очень много нового
    читать дальше

    о Вьетнаме. Организация экскурсии на высшем уровне. Особенно хочется поблагодарить Ивана, он настолько все грамотно рассчитал, что за один день мы увидели столько красивых мест, а его рассказы несравнимы ни с чем, три часа дороги пролетели как 30 минут. Если ещё доведётся поехать в Нячанг, то экскурсии только от вашей компании. Ещё раз Иван огромное спасибо, много видели гидов, но Вы превзошли всех.

  • А
    Альбина
    7 октября 2025
    В Далат - из Нячанга
    Если бы я могла поставить оценку 11/5 её непременно бы получил наш замечательный гид Влад! Мы с мужем остались в
    читать дальше

    восторге от поездки в Далат!!! Это было не только интересно и познавательно (чего и ждёшь от экскурсии), но ещё и очень весело!) Наша поездка получилось спонтанной, поэтому выбор пал на Влада быстро и практически без раздумий (спасибо отзывам)
    И мы не пожалели ни на секунду о своей спонтанности, поездка вышла замечательной, вкусной, вдохновляющей и, главное, безумно интересной! Хочется и дальше исследовать эту многогранную страну, узнавать особенности языка, религии и культуры, вовлечься в местные традиции и изучать маленькие местные особенности!)

    В общем, гид рекомендован всем друзьям и знакомым! Как и экскурсия в Далат! Как и сам Вьетнам!)

    Если бы я могла поставить оценку 11/5 её непременно бы получил наш замечательный гид Влад! МыЕсли бы я могла поставить оценку 11/5 её непременно бы получил наш замечательный гид Влад! МыЕсли бы я могла поставить оценку 11/5 её непременно бы получил наш замечательный гид Влад! МыЕсли бы я могла поставить оценку 11/5 её непременно бы получил наш замечательный гид Влад! МыЕсли бы я могла поставить оценку 11/5 её непременно бы получил наш замечательный гид Влад! МыЕсли бы я могла поставить оценку 11/5 её непременно бы получил наш замечательный гид Влад! МыЕсли бы я могла поставить оценку 11/5 её непременно бы получил наш замечательный гид Влад! МыЕсли бы я могла поставить оценку 11/5 её непременно бы получил наш замечательный гид Влад! МыЕсли бы я могла поставить оценку 11/5 её непременно бы получил наш замечательный гид Влад! Мы
  • Н
    Наталья
    30 сентября 2025
    В Далат - из Нячанга
    Влад - разносторонний и исторически подкованный человек, поддержит любую тему, было очень интересно и познавательно путешествовать с ним, узнали много
    читать дальше

    нового о стране и её традициях. Если захотите что-нибудь скорректировать, то легко подстроится под ваши запросы и желания. Все локации были интересны, никакой гонки, все успели. Спасибо за рекомендации, было действительно полезно. От души рекомендую, лучшая экскурсия.

    Влад - разносторонний и исторически подкованный человек, поддержит любую тему, было очень интересно и познавательно путешествоватьВлад - разносторонний и исторически подкованный человек, поддержит любую тему, было очень интересно и познавательно путешествоватьВлад - разносторонний и исторически подкованный человек, поддержит любую тему, было очень интересно и познавательно путешествоватьВлад - разносторонний и исторически подкованный человек, поддержит любую тему, было очень интересно и познавательно путешествоватьВлад - разносторонний и исторически подкованный человек, поддержит любую тему, было очень интересно и познавательно путешествовать
  • Ф
    Фидер
    27 сентября 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Отличная экскурсия, гармонично выстроенная, размеренная, все успели посмотреть. Эрудированный, внимательный гид Иван. Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    26 сентября 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Безусловно, экскурсия зависит от гида. Нам очень повезло, небольшая группа, гид Николай с хорошим юмором и правильной подачей материала. Видно,
    читать дальше

    что Николай любит страну, интересно рассказывает, уделяя внимание нюансам, охотно отвечает на дополнительные вопросы. Понравилось, что программа была построена с умом. Нам удалось избежать толп во время осмотра везде уезжали в тот момент, когда подъезжали автобусы от крупных операторов на 40 человек. Экскурсию однозначно рекомендую, пожалели только, что не взяли двухдневную программу.

    Безусловно, экскурсия зависит от гида. Нам очень повезло, небольшая группа, гид Николай с хорошим юмором иБезусловно, экскурсия зависит от гида. Нам очень повезло, небольшая группа, гид Николай с хорошим юмором иБезусловно, экскурсия зависит от гида. Нам очень повезло, небольшая группа, гид Николай с хорошим юмором иБезусловно, экскурсия зависит от гида. Нам очень повезло, небольшая группа, гид Николай с хорошим юмором иБезусловно, экскурсия зависит от гида. Нам очень повезло, небольшая группа, гид Николай с хорошим юмором иБезусловно, экскурсия зависит от гида. Нам очень повезло, небольшая группа, гид Николай с хорошим юмором иБезусловно, экскурсия зависит от гида. Нам очень повезло, небольшая группа, гид Николай с хорошим юмором иБезусловно, экскурсия зависит от гида. Нам очень повезло, небольшая группа, гид Николай с хорошим юмором иБезусловно, экскурсия зависит от гида. Нам очень повезло, небольшая группа, гид Николай с хорошим юмором иБезусловно, экскурсия зависит от гида. Нам очень повезло, небольшая группа, гид Николай с хорошим юмором и
  • Е
    Елена
    26 сентября 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Экскурсия суперррр! Полностью соответствовала нашим ожиданиям. Иван очень эрудированный! много интересного узнали о стране, населении и их быте. Спасибо огромное!!!
  • Н
    Наталья
    23 сентября 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Все прошло на высшем уровне --- всем все понравилось,мало сказано,время пролетело быстро интересно!!! Наш ГИД ВИКТОР ПРОФЕССИОНАЛ
  • С
    Симонова
    20 сентября 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Очень интересная экскурсия с экскурсоводом Иваном. Как и было заявлено, на многие локации мы приезжали первыми. Занимательное экскурсионное сопровождение и
    читать дальше

    идеально продуманные локации сделали эту поездку интересной и насыщенной. Много фото и самых приятных воспоминаний мы увезем с собой в Москву. Посещение Crazy House и храма из стекла, вкусный кофе Лювак и фото около Ликов любви - каждая из локаций оставляет неизгладимое впечатление. Единственный волнительный момент - это обстановка на дорогах Вьетнама - к манере езды вьетнамских водителей нужно привыкнуть.

    Очень интересная экскурсия с экскурсоводом Иваном. Как и было заявлено, на многие локации мы приезжали первымиОчень интересная экскурсия с экскурсоводом Иваном. Как и было заявлено, на многие локации мы приезжали первымиОчень интересная экскурсия с экскурсоводом Иваном. Как и было заявлено, на многие локации мы приезжали первыми
  • А
    Алина
    20 сентября 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Очень понравилась экскурсия, много информации полезной, всё как было описано, единственный минус-это то, что мы не заехали в долину богов
    читать дальше

    к гоблинам и статуям богов, очень хотелось, а так все очень понравилось, ещё я оставила в машине телефон, связалась с службой поддержки и через 20 минут мне его доставили обратно

    Очень понравилась экскурсия, много информации полезной, всё как было описано, единственный минус-это то, что мы неОчень понравилась экскурсия, много информации полезной, всё как было описано, единственный минус-это то, что мы неОчень понравилась экскурсия, много информации полезной, всё как было описано, единственный минус-это то, что мы неОчень понравилась экскурсия, много информации полезной, всё как было описано, единственный минус-это то, что мы неОчень понравилась экскурсия, много информации полезной, всё как было описано, единственный минус-это то, что мы не
  • Н
    Наталья
    18 сентября 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Поездка прошла замечательно. Все организовано, спасибо большое
    Поездка прошла замечательно. Все организовано, спасибо большоеПоездка прошла замечательно. Все организовано, спасибо большоеПоездка прошла замечательно. Все организовано, спасибо большоеПоездка прошла замечательно. Все организовано, спасибо большоеПоездка прошла замечательно. Все организовано, спасибо большоеПоездка прошла замечательно. Все организовано, спасибо большоеПоездка прошла замечательно. Все организовано, спасибо большоеПоездка прошла замечательно. Все организовано, спасибо большоеПоездка прошла замечательно. Все организовано, спасибо большое
  • С
    Светлана
    17 сентября 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Экскурсия организованная Иваном была намного интереснее и насыщеннее, чем то что проводят туристические агентства, группа набирается небольшая, очень мобильная, благодаря
    читать дальше

    организации все четко и за то же время мы посмотрели намного больше. Очень интересно Иван рассказывал и об исторических событиях и о современной жизни Вьетнама, много полезных советов о жизни во Вьетнаме. Всем рекомендую!!!

    Экскурсия организованная Иваном была намного интереснее и насыщеннее, чем то что проводят туристические агентства, группа набираетсяЭкскурсия организованная Иваном была намного интереснее и насыщеннее, чем то что проводят туристические агентства, группа набираетсяЭкскурсия организованная Иваном была намного интереснее и насыщеннее, чем то что проводят туристические агентства, группа набираетсяЭкскурсия организованная Иваном была намного интереснее и насыщеннее, чем то что проводят туристические агентства, группа набираетсяЭкскурсия организованная Иваном была намного интереснее и насыщеннее, чем то что проводят туристические агентства, группа набираетсяЭкскурсия организованная Иваном была намного интереснее и насыщеннее, чем то что проводят туристические агентства, группа набираетсяЭкскурсия организованная Иваном была намного интереснее и насыщеннее, чем то что проводят туристические агентства, группа набираетсяЭкскурсия организованная Иваном была намного интереснее и насыщеннее, чем то что проводят туристические агентства, группа набираетсяЭкскурсия организованная Иваном была намного интереснее и насыщеннее, чем то что проводят туристические агентства, группа набираетсяЭкскурсия организованная Иваном была намного интереснее и насыщеннее, чем то что проводят туристические агентства, группа набирается
  • Е
    Елена
    16 сентября 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Отлично организованная и грамотно проведенная экскурсия. Во Вьетнаме первый раз, очень много узнали нового об истории и практической жизни страны. За счёт того, что экскурсия небольшая по количеству участников было комфортно и не утомительно. Однозначно рекомендую.
    Отлично организованная и грамотно проведенная экскурсия. Во Вьетнаме первый раз, очень много узнали нового об историиОтлично организованная и грамотно проведенная экскурсия. Во Вьетнаме первый раз, очень много узнали нового об историиОтлично организованная и грамотно проведенная экскурсия. Во Вьетнаме первый раз, очень много узнали нового об историиОтлично организованная и грамотно проведенная экскурсия. Во Вьетнаме первый раз, очень много узнали нового об историиОтлично организованная и грамотно проведенная экскурсия. Во Вьетнаме первый раз, очень много узнали нового об историиОтлично организованная и грамотно проведенная экскурсия. Во Вьетнаме первый раз, очень много узнали нового об истории
  • О
    Оксана
    12 сентября 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Ездили семьей с Иваном в Далат. Организация на высшем уровне,все по таймингу,т. к. группа небольшая(порядка 12 человек). Иван дает много информации,отвечает на все вопросы. Нет навязчивых заездов во все магазины Вьетнама. Однозначно рекомендую👍
  • А
    Алсу
    9 сентября 2025
    В Далат - из Нячанга
    Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!
    Далат — это по-настоящему особенное место во Вьетнаме, и наша экскурсия в этот "город вечной
    читать дальше

    весны" превзошла все ожидания! Если вы устали от жары побережья и хотите окунуться в атмосферу французского шарма, прохладного воздуха и живописных гор, Далат — идеальный выбор, особенно с правильно подобранным гидом.
    Наш день был расписан идеально, что позволило увидеть самые знаковые и захватывающие дух локации. Мы начали наше приключение с Сумасшедшего Дома (Crazy House / Hang Nga Guesthouse) – это архитектурное чудо, которое заставляет почувствовать себя героем какой-то сюрреалистической сказки.
    Огромное впечатление произвел монастырь Чук Лам Дзен, идеальное место для умиротворения и медитации.
    Также у нас был вкусный обед на маленьком кофейном заводике, где можно приобрести кофе категории Specialtу.

    Но настоящей жемчужиной нашего путешествия стал наш гид Влад Его работа была просто безупречной! С первой минуты было ясно, что перед нами не просто человек, знающий маршрут, а настоящий энтузиаст и профессионал своего дела.

    Гид продемонстрировал глубочайшую эрудицию не только в истории и культуре Вьетнама в целом, но и в мельчайших деталях, касающихся Далата. Он рассказывал о французском колониальном прошлом, местных традициях, особенностях выращивания кофе, значении символов в буддизме, и даже о местной флоре и фауне, что делало каждый пункт нашего маршрута живым и наполненным смыслом.

    Помимо обширных знаний, гид был невероятно внимателен к каждому участнику группы, прекрасно владел русским языком, обладал отличны чувством юмора и всегда был готов ответить на любые вопросы, помочь с фотографиями или советом. Благодаря его энергии экскурсия превратилась в подлинное погружение в атмосферу Далата.

    В целом, эта экскурсия в Далат стала одним из самых ярких впечатлений от поездки во Вьетнам. Красота природы, уникальная архитектура и, конечно же, потрясающая работа гида — всё это сделало наш день незабываемым. Очень рекомендуем этот маршрут, и если вам посчастливится, отправляйтесь в путь с таким же замечательным и эрудированным сопровождающим!

    Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!Незабываемое Путешествие в Горную Сказку Далата!
  • Е
    Елена
    7 сентября 2025
    В Далат - из Нячанга
    Наша поездка прошла великолепно. Далат красивый и интересный город, Влад знает о Вьетнаме все! Отличный собеседник, на все заданные вопросы отвечал очень развернуто 👍🏻 Было безумно интересно, комфортно и весело. Бронируйте экскурсию у Влада, не пожалеете!
    Наша поездка прошла великолепно. Далат красивый и интересный город, Влад знает о Вьетнаме все! Отличный собеседникНаша поездка прошла великолепно. Далат красивый и интересный город, Влад знает о Вьетнаме все! Отличный собеседникНаша поездка прошла великолепно. Далат красивый и интересный город, Влад знает о Вьетнаме все! Отличный собеседникНаша поездка прошла великолепно. Далат красивый и интересный город, Влад знает о Вьетнаме все! Отличный собеседникНаша поездка прошла великолепно. Далат красивый и интересный город, Влад знает о Вьетнаме все! Отличный собеседникНаша поездка прошла великолепно. Далат красивый и интересный город, Влад знает о Вьетнаме все! Отличный собеседникНаша поездка прошла великолепно. Далат красивый и интересный город, Влад знает о Вьетнаме все! Отличный собеседникНаша поездка прошла великолепно. Далат красивый и интересный город, Влад знает о Вьетнаме все! Отличный собеседникНаша поездка прошла великолепно. Далат красивый и интересный город, Влад знает о Вьетнаме все! Отличный собеседник
  • А
    Анна
    6 сентября 2025
    В Далат - из Нячанга
    Спасибо огромное Владу за потрясающую экскурсию!!!! Это было очень легко, интересно, познавательно. Влад вы потрясающий собеседник, интересный рассказчик, любящий Вьетнам!!!!
    читать дальше

    Спасибо вам за это маленькое путешествие с интересными фактами, рассказами и беседой!!! Мы с мужем остались под приятным впечатлением и еще раз поблагодарить вас за приятную, теплую и информативную беседу. С уважением

    Спасибо огромное Владу за потрясающую экскурсию!!!! Это было очень легко, интересно, познавательно. Влад вы потрясающий собеседникСпасибо огромное Владу за потрясающую экскурсию!!!! Это было очень легко, интересно, познавательно. Влад вы потрясающий собеседникСпасибо огромное Владу за потрясающую экскурсию!!!! Это было очень легко, интересно, познавательно. Влад вы потрясающий собеседникСпасибо огромное Владу за потрясающую экскурсию!!!! Это было очень легко, интересно, познавательно. Влад вы потрясающий собеседникСпасибо огромное Владу за потрясающую экскурсию!!!! Это было очень легко, интересно, познавательно. Влад вы потрясающий собеседникСпасибо огромное Владу за потрясающую экскурсию!!!! Это было очень легко, интересно, познавательно. Влад вы потрясающий собеседникСпасибо огромное Владу за потрясающую экскурсию!!!! Это было очень легко, интересно, познавательно. Влад вы потрясающий собеседникСпасибо огромное Владу за потрясающую экскурсию!!!! Это было очень легко, интересно, познавательно. Влад вы потрясающий собеседник
  • В
    Виталина
    4 сентября 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Экскурсию проводил Виктор, по организации все супер, как писали ранее на локации приезжаем первыми, без толп и очередей. Комфортный микроавтобус, небольшая группа. Гид очень много знает, и интересно рассказывает о Вьетнаме. Рекомендуем ❤️👍🏻
  • И
    Ирина
    1 сентября 2025
    В Далат - из Нячанга
    Как хорошо, что есть такой сервис как Tripster в очередной раз нашла экскурсию у очень замечательного человека и отличного гида
    читать дальше

    во Вьетнаме. Экскурсия прошла динамично, интересно, увлекательно и познавательно. Безумно благодарна Владу за эту экскурсию для нашей семьи, нас было 4 человека (2ое взрослых и 2ое детей 12 лет и 6 лет). Влад эрудированный, приятный в общении человек, который обладает глубочайшими знаниями истории, традициями и культурой Вьетнама. Маршрут был составлен таким образом, что ни на одной локации не было толп туристов, благодаря чему, мы не теряли время. Все было четко спланировано. С уверенностью могу рекомендовать и однозначно советую экскурсию по Далату 🔥

    П. с. спасибо всем огромное кто оставляет отзывы, я ориентировался при выборе на отзывы путешественников

    Как хорошо, что есть такой сервис как Tripster в очередной раз нашла экскурсию у очень замечательногоКак хорошо, что есть такой сервис как Tripster в очередной раз нашла экскурсию у очень замечательногоКак хорошо, что есть такой сервис как Tripster в очередной раз нашла экскурсию у очень замечательногоКак хорошо, что есть такой сервис как Tripster в очередной раз нашла экскурсию у очень замечательногоКак хорошо, что есть такой сервис как Tripster в очередной раз нашла экскурсию у очень замечательногоКак хорошо, что есть такой сервис как Tripster в очередной раз нашла экскурсию у очень замечательногоКак хорошо, что есть такой сервис как Tripster в очередной раз нашла экскурсию у очень замечательногоКак хорошо, что есть такой сервис как Tripster в очередной раз нашла экскурсию у очень замечательногоКак хорошо, что есть такой сервис как Tripster в очередной раз нашла экскурсию у очень замечательногоКак хорошо, что есть такой сервис как Tripster в очередной раз нашла экскурсию у очень замечательного
  • Е
    Елена
    30 августа 2025
    Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
    Заказывали экскурсию у Ивана, гид Николай! Забрали в назначенное время без задержек,комфортный микроавтобус. Экскурсия организована очень хорошо. Дорога серпантин, Николай
    читать дальше

    интересовался самочувствием группы, чтобы по возможности, попросить водителя остановиться! Все локации успевали посмотреть без толпы народа! Николай много и интересно рассказывал, отвечал на интересующие вопросы! Очень рады, что поехали на эту экскурсию с вами! Она была у нас первая по прилёту в Нячанг и очень нам понравилась!!! Однозначно рекомендую!!!

    Заказывали экскурсию у Ивана, гид Николай! Забрали в назначенное время без задержек,комфортный микроавтобус. Экскурсия организована оченьЗаказывали экскурсию у Ивана, гид Николай! Забрали в назначенное время без задержек,комфортный микроавтобус. Экскурсия организована оченьЗаказывали экскурсию у Ивана, гид Николай! Забрали в назначенное время без задержек,комфортный микроавтобус. Экскурсия организована оченьЗаказывали экскурсию у Ивана, гид Николай! Забрали в назначенное время без задержек,комфортный микроавтобус. Экскурсия организована оченьЗаказывали экскурсию у Ивана, гид Николай! Забрали в назначенное время без задержек,комфортный микроавтобус. Экскурсия организована оченьЗаказывали экскурсию у Ивана, гид Николай! Забрали в назначенное время без задержек,комфортный микроавтобус. Экскурсия организована оченьЗаказывали экскурсию у Ивана, гид Николай! Забрали в назначенное время без задержек,комфортный микроавтобус. Экскурсия организована оченьЗаказывали экскурсию у Ивана, гид Николай! Забрали в назначенное время без задержек,комфортный микроавтобус. Экскурсия организована оченьЗаказывали экскурсию у Ивана, гид Николай! Забрали в назначенное время без задержек,комфортный микроавтобус. Экскурсия организована очень

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Далат - из Нячанга
  2. Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
  3. Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Остров
  2. Самое главное
  3. Даклак
  4. Водопады Бахо
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в ноябре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 69 до 385. Туристы уже оставили гидам 204 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные дома», 204 ⭐ отзыва, цены от $69. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь