На современном скоростном катере отправляйтесь к Южным островам неподалеку от Нячанга! Пляж Бай Чань на острове Мье, рыбацкая деревня Ланг Чай и белоснежный остров Хон Там ждут вас. Насладитесь купанием,
6 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Путешествие на скоростном катере
- 🏖️ Идиллические пляжи
- 🐠 Снорклинг и дайвинг
- 🎣 Аутентичная рыбацкая деревня
- 🎢 Парк развлечений на острове Хон Там
- 🍽️ Обед в формате шведский стол
Что можно увидеть
- Пляж Бай Чань
- Рыбацкая деревня Ланг Чай
- Остров Хон Там
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пляж Бай Чань — расположенный на живописном острове Мье, он славится спокойной голубой водой и прекрасными пляжами: галечными и песчаными. Это идеальное место для снорклинга и дайвинга. Вы сможете поплавать в кристально чистом море и понаблюдать за его богатым подводным миром: кораллами и экзотическими рыбками.
Рыбацкая деревня Ланг Чай — вы посетите аутентичную рыбацкую деревню, посмотрите на жизнь местных и раскроете особенности традиционного вьетнамского быта.
Остров Хон Там — вы отдохнете на райском белоснежном пляже, оборудованном зонтиками и шезлонгами. А также побываете в современном парке развлечений. В нём можно принять грязевые ванны, искупаться в «бесконечном» бассейне, потанцевать на дискотеке и сделать гидромассаж.
Организационные детали
- Это морская прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения. На корабле с вами будет англоговорящая команда.
- В стоимость включены: современный катер, обед в формате шведский стол и парк развлечений на острове Хон Там.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 330 туристов
Я живу во Вьетнаме уже давно, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.
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