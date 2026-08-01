Что вас ожидает

Пляж Бай Чань — расположенный на живописном острове Мье, он славится спокойной голубой водой и прекрасными пляжами: галечными и песчаными. Это идеальное место для снорклинга и дайвинга. Вы сможете поплавать в кристально чистом море и понаблюдать за его богатым подводным миром: кораллами и экзотическими рыбками.

Рыбацкая деревня Ланг Чай — вы посетите аутентичную рыбацкую деревню, посмотрите на жизнь местных и раскроете особенности традиционного вьетнамского быта.

Остров Хон Там — вы отдохнете на райском белоснежном пляже, оборудованном зонтиками и шезлонгами. А также побываете в современном парке развлечений. В нём можно принять грязевые ванны, искупаться в «бесконечном» бассейне, потанцевать на дискотеке и сделать гидромассаж.

Организационные детали