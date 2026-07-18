Проведите день на живописных островах рядом с Нячангом! Вы прогуляетесь по тропическому парку Орхидей, совершите лёгкий хайкинг к водопаду, искупаетесь в природном бассейне и отдохнёте на пляже. А затем, по желанию, отправитесь на остров Обезьян, где сможете понаблюдать за животными в естественной среде.

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Описание экскурсии

Остров Орхидей. Заберём вас из отеля и на кораблике отправимся на остров. Вместе с русскоговорящим гидом вы пройдёте по тропе через джунгли к водопаду, где можно искупаться в природном бассейне с мелководьем и глубокой частью для уверенных пловцов.

Пляжный отдых (до 13:00). У вас будет свободное время на оборудованном пляже: есть шезлонги, душевые, туалеты, кафе и рестораны. Затем садимся на кораблик обратно.

Остров Обезьян (до 15:00, по желанию). Посетим остров, где живут сотни обезьян. Вы сможете понаблюдать за ними, покормить их, прогуляться среди тропической растительности и сделать красивые фотографии. Пляжи острова для купания не предназначены.

Организационные детали