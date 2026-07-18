Проведите день на живописных островах рядом с Нячангом! Вы прогуляетесь по тропическому парку Орхидей, совершите лёгкий хайкинг к водопаду, искупаетесь в природном бассейне и отдохнёте на пляже.
А затем, по желанию, отправитесь на остров Обезьян, где сможете понаблюдать за животными в естественной среде.
А затем, по желанию, отправитесь на остров Обезьян, где сможете понаблюдать за животными в естественной среде.
Описание экскурсии
Остров Орхидей. Заберём вас из отеля и на кораблике отправимся на остров. Вместе с русскоговорящим гидом вы пройдёте по тропе через джунгли к водопаду, где можно искупаться в природном бассейне с мелководьем и глубокой частью для уверенных пловцов.
Пляжный отдых (до 13:00). У вас будет свободное время на оборудованном пляже: есть шезлонги, душевые, туалеты, кафе и рестораны. Затем садимся на кораблик обратно.
Остров Обезьян (до 15:00, по желанию). Посетим остров, где живут сотни обезьян. Вы сможете понаблюдать за ними, покормить их, прогуляться среди тропической растительности и сделать красивые фотографии. Пляжи острова для купания не предназначены.
Организационные детали
- В стоимость включёно такси из отеля/в отель и кораблик (есть спасжилеты)
- Дополнительно оплачиваются еда, напитки и посещение острова обезьян — 220 000 донг (~$9) за чел. (по желанию)
- С вами будет гид из нашей команды, на кораблике — опытный капитан
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 33660 туристов
Привет! Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая
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