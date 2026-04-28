Трансфер из центра города, бирюзовое море, прекрасный сервис и полный релакс — отличный вариант для ленивого отдыха.
Описание экскурсии
8:00–8:15 — мы встретим вас в центре Нячанга и доставим к скоростному катеру
9:15 — дайвинг-центр. Здесь вы свободно поплаваете и при желании займётесь снорклингом. За дополнительную плату доступны дайвинг и прогулка по морскому дну. Также тут можно попробовать парасейлинг, катание на «банане», гидроцикле и другие водные развлечения
10:30 — остров Хон Мун — лучшее место для снорклинга среди коралловых рифов в Нячанге. По пути заглянем в пещеры, где морские ласточки вьют гнёзда
11:30 — рыбацкая деревня и обед в плавучем ресторане с разнообразным меню из морепродуктов
14:00 — Мини-Бич — уединённый пляж для прогулок или купания. За доплату можно покататься на гидроцикле, попробовать парасейлинг, каякинг или сапбординг
15:30 — возвращение на материк и трансфер в центр Нячанга
Организационные детали
- Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности
- Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
- С вами будет англоговорящий гид из нашей команды
В стоимость входят
- трансфер на автомобиле из центра Нячанга и обратно
- прогулка на скоростном катере
- обед в плавучем ресторане и питьевая вода
- входные билеты на острова
- полотенце
- очки или маска с трубкой для плавания
- страховка
Дополнительные расходы
- напитки во время обеда
- водные аттракционы и дайвинг
Меню (может меняться в зависимости от сезона)
- креветки на пару
- овощи в воке
- свинина в кисло-сладком соусе
- курица с чили
- жареные яйца
- жареная рыба с рыбным соусом
- хрустящие жареные кальмары
- кальмары на пару по-тайски
- кислый суп, паровой рис
- свежие фрукты, холодный чай
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$46
Отзывы и рейтинг
1. первая локация для снорклинга - маленький риф, скудное количество рыб, пару звезд, рыбок немо, в остальном, рыбки как у вашего отеля на пляже, но вода