На скоростном катере к острову Хон Мун и пляжу Мини-Бич

Как тропическая рыбка, понырять с маской среди кораллов и пообедать в плавучем ресторане (в Нячанге)
На полдня едем к лучшим местам бухты Нячанга! Вы окажетесь в идеальных локациях для снорклинга, прогуляетесь по уединённому пляжу и насладитесь обедом с богатым выбором морепродуктов.

Трансфер из центра города, бирюзовое море, прекрасный сервис и полный релакс — отличный вариант для ленивого отдыха.
Описание экскурсии

8:00–8:15 — мы встретим вас в центре Нячанга и доставим к скоростному катеру

9:15 — дайвинг-центр. Здесь вы свободно поплаваете и при желании займётесь снорклингом. За дополнительную плату доступны дайвинг и прогулка по морскому дну. Также тут можно попробовать парасейлинг, катание на «банане», гидроцикле и другие водные развлечения

10:30 — остров Хон Мун — лучшее место для снорклинга среди коралловых рифов в Нячанге. По пути заглянем в пещеры, где морские ласточки вьют гнёзда

11:30 — рыбацкая деревня и обед в плавучем ресторане с разнообразным меню из морепродуктов

14:00 — Мини-Бич — уединённый пляж для прогулок или купания. За доплату можно покататься на гидроцикле, попробовать парасейлинг, каякинг или сапбординг

15:30 — возвращение на материк и трансфер в центр Нячанга

Организационные детали

  • Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности
  • Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
  • С вами будет англоговорящий гид из нашей команды

В стоимость входят

  • трансфер на автомобиле из центра Нячанга и обратно
  • прогулка на скоростном катере
  • обед в плавучем ресторане и питьевая вода
  • входные билеты на острова
  • полотенце
  • очки или маска с трубкой для плавания
  • страховка

Дополнительные расходы

  • напитки во время обеда
  • водные аттракционы и дайвинг

Меню (может меняться в зависимости от сезона)

  • креветки на пару
  • овощи в воке
  • свинина в кисло-сладком соусе
  • курица с чили
  • жареные яйца
  • жареная рыба с рыбным соусом
  • хрустящие жареные кальмары
  • кальмары на пару по-тайски
  • кислый суп, паровой рис
  • свежие фрукты, холодный чай

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$46
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мия
Мия — Организатор в Нячанге
На сайте с 2026 года
Наша страсть — исследовать мир и верить в преображающую силу открытий. Мы понимаем, что путешествие — это не только посещение новых мест. Это возможность погрузиться в незнакомые культуры, найти общий язык
с людьми и создать воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. Наша цель — переосмыслить само понятие туризма. Мы создаем уникальные и значимые программы, которые выходят за рамки обыденного. Присоединяйтесь к нашему путешествию: оно пробудит ваши чувства, расширит горизонты и подарит новый взгляд на мир.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
экскурсия хорошая, но есть нюансы:
1. первая локация для снорклинга - маленький риф, скудное количество рыб, пару звезд, рыбок немо, в остальном, рыбки как у вашего отеля на пляже, но вода
чистая и видимость хорошая.
2. вторая локация - лежаки платные, грязные, много народа, не ухоженый пляж, периодически доносился неприятный запах.
3. Обед - скудный, традиционная вьетнамская еда, один маленький стол на 8 персон, еда расчитана на каждого, если захочешь добавки, обделишь соседа. Для любителей азиатской еды - вкусно.
4. третья локация - топ! хорошие напитки, отличный пляж, лежаки и удобство супер. если есть желание можно на парашуте полетать или на гидроцикле покататься (платно), вода чистая.

итог: в целом приемлимо, для разнообразия можно сгонять.
4/5

