На полдня едем к лучшим местам бухты Нячанга! Вы окажетесь в идеальных локациях для снорклинга, прогуляетесь по уединённому пляжу и насладитесь обедом с богатым выбором морепродуктов. Трансфер из центра города, бирюзовое море, прекрасный сервис и полный релакс — отличный вариант для ленивого отдыха.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:00–8:15 — мы встретим вас в центре Нячанга и доставим к скоростному катеру

9:15 — дайвинг-центр. Здесь вы свободно поплаваете и при желании займётесь снорклингом. За дополнительную плату доступны дайвинг и прогулка по морскому дну. Также тут можно попробовать парасейлинг, катание на «банане», гидроцикле и другие водные развлечения

10:30 — остров Хон Мун — лучшее место для снорклинга среди коралловых рифов в Нячанге. По пути заглянем в пещеры, где морские ласточки вьют гнёзда

11:30 — рыбацкая деревня и обед в плавучем ресторане с разнообразным меню из морепродуктов

14:00 — Мини-Бич — уединённый пляж для прогулок или купания. За доплату можно покататься на гидроцикле, попробовать парасейлинг, каякинг или сапбординг

15:30 — возвращение на материк и трансфер в центр Нячанга

Организационные детали

Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности

Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет

С вами будет англоговорящий гид из нашей команды

В стоимость входят

трансфер на автомобиле из центра Нячанга и обратно

прогулка на скоростном катере

обед в плавучем ресторане и питьевая вода

входные билеты на острова

полотенце

очки или маска с трубкой для плавания

страховка

Дополнительные расходы

напитки во время обеда

водные аттракционы и дайвинг

Меню (может меняться в зависимости от сезона)