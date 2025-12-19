Моя программа объединяет ключевые локации древней столицы: от сияющего Золотого павильона и дзэн-сада Рёандзи до храма Сандзюсангэн-до с тысячей статуй и легендарной террасы Киёмидзу-дэра.
А ещё мы прогуляемся по рынку Нисики и вечернему Гиону, чтобы полюбоваться атмосферой старинных кварталов. Вы поймёте, почему Киото называют хранителем японских традиций.
Описание экскурсии
- Сияющий Золотой павильон Кинкаку-дзи и его отражение в зеркальной глади пруда. Золотые стены в окружении вековых сосен создают один из самых узнаваемых символов Японии — поговорим о его назначении и смыслах
- Умиротворяющий сад камней Рёандзи, где философия дзэн выражена в простоте и тишине. Каждый камень здесь расположен так, чтобы пробуждать воображение и приглашать к размышлению
- Колоритный рынок Нисики, известный как «кухня Киото». При желании вы попробуете местные деликатесы, купите традиционные сладости и пообедаете в одном из аутентичных ресторанчиков
- Величественный храм Сандзюсангэн-до, знаменитый тысячей статуй бодхисаттвы Каннон. Этот храм издавна считается местом силы и хранит уникальную коллекцию скульптур, аналогов которой нет в мире
- Грандиозный Киёмидзу-дэра, чья знаменитая деревянная терраса парит над склоном холма. Полюбуемся панорамой старого Киото, который особенно впечатляет во время цветения сакуры и осеннего кленового сезона
- Исторический квартал Гион, где до сих пор можно встретить гейко и их учениц майко. Прогуляемся по старинным улочкам Нинензака и Саннэнзака к изящной пагоде Ясака, которая стала символом древней столицы
Вы узнаете:
- Как жили горожане: от изысканных развлечений императорского двора до повседневной жизни кварталов гейш
- Чем Киото отличалось от других городов Японии и почему именно здесь удалось сохранить столько традиций
- Какую кухню предпочитали аристократы, чем удивляют местные деликатесы и почему гастрономия здесь тесно связана с традициями
- И многое другое
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в храмы и павильоны — ~$20 за чел. в общей сложности
- На обед остановимся на рынке Нисики — питание не входит в стоимость, ~ 1000–3000 йен за чел. ($6,5–19)
- Рекомендуемый возраст 7+
- В каждой локации мы проведём около часа, переходы между отдельными локациями — по 20–30 минут
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$162
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Киото
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Киото
Я родился в Хабаровском крае, в Японии с 2009 года. Люблю путешествия, увлекаюсь высотным треккингом и сноубордом. Изъездил Японию вдоль и поперёк. Знаю очень много интересных фактов о Японии и японцах. Мои суперспособности гида: грамотная речь, пунктуальность, ответственность.
