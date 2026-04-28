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Замок Нидзё – экскурсии в Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Нидзё» в Киото на русском языке, цены от $385. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Киото - культурное сердце Японии
Пешая
7 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - культурное сердце Японии
Добро пожаловать в Киото! Полюбуйтесь бамбуковыми лесами, храмами и попробуйте аутентичную японскую кухню. Узнайте истории и легенды этого удивительного города
Начало: У Станция Киото
6 июн в 09:00
7 июн в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Три лица Японии в Киото
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Три лица Японии в Киото
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив святилище, храм и замок. Узнайте о синтоизме и буддизме, а также о жизни сёгунов
Начало: У вашего отеля или у вокзала
10 июл в 10:00
11 июл в 10:00
$700 за всё до 4 чел.
Киото для бодрых людей: подъём к Фусими-Инари и замок Нидзё
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Киото для бодрых людей: подъём к Фусими-Инари и замок Нидзё
Немного хайкинга и много красоты
10 июн в 06:30
11 июн в 06:30
$385 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Киото - культурное сердце Японии
У Владислава была непростая ситуация, связанная с тем, что я,к моменту нашего тура, уже успела посмотреть несколько мест, которые были
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включены в расписание. Его реакция была моментальной и он, предварительно узнав о моих предпочтениях, предложил несколько других очень интересных мест. Глубокие знания истории, культуры, понимание ментальности населения, быта, религии и традиций Японии были, безусловно, великолепным дополнением к памятникам культуры Японии. Наши 2 дня тура 23 и 24 апреля были насыщены информационно и активно.

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Екатерина
Киото - культурное сердце Японии
замечательная экскурсия. очень довольны маршрутом, изложением материала, даже не очень комфортная погода не испортила впечатления. рекомендую.
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И
Киото - культурное сердце Японии
Хотим поблагодарить Владислава за прекрасную экскурсию) 💞 погода была дождливая, но Владислав так построил маршрут и так интересно рассказывал, что мы получили огромное удовольствие от прогулки)😍
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Андрей
Киото - культурное сердце Японии
Интересная экскурсия, узнали много нового, не устали, прекрасные фотографии
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A
Киото - культурное сердце Японии
Отличная экскурсия! Маршрут продуман идеально — за день успели увидеть и бамбуковую рощу, и Золотой павильон, и старинные храмы. Киото
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действительно чувствуется как культурное сердце Японии: спокойно, красиво и со своей особой атмосферой.
Гид интересно рассказывал про историю и традиции, без лишнего занудства. Пообедали вкусно, всё было организовано чётко. Экскурсия оставила очень приятное впечатление 🌸

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С
Киото - культурное сердце Японии
Владислав, спасибо за отличный день в Киото. Все прошло отлично, было интересно и насыщенно. Узнали много не только про объекты на пути маршрута, но и про жизнь в Японии.
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Е
Три лица Японии в Киото
Галина прекрасный экскурсовод! Экскурсия была очень интересная, маршрут был выбран великолепно. В Киото была ужасная жара, Галина раздавала нам воду, специальные конфетки от обезвоживания, мятные салфетки. Мы в восторге от города, от экскурсии и от проявленной заботы! Однозначно рекомендую!
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Nika
Три лица Японии в Киото
Галина была невероятно эрудированна — прямо как ходячая энциклопедия! Она рассказывала так интересно, что мы слушали, затаив дыхание. Она была
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очень внимательна и делала всё, чтобы наша поездка прошла идеально, учитывая все наши пожелания. Галина даже выходила за рамки программы, помогая нам найти довольно необычные вещи, о которых мы просили. Она отлично знала город и все достопримечательности, чётко следила за временем, и экскурсия прошла без единого сбоя. Всё было просто замечательно — очень рекомендую и этот тур, и саму Галину как гида!

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М
Киото - культурное сердце Японии
Хорошая экскурсия, особенно понравился замок Нидзё с соловьиными полами и его история.
Хорошая экскурсия, особенно понравился замок Нидзё с соловьиными полами и его история.
Хорошая экскурсия, особенно понравился замок Нидзё с соловьиными полами и его история.
Хорошая экскурсия, особенно понравился замок Нидзё с соловьиными полами и его история.
Хорошая экскурсия, особенно понравился замок Нидзё с соловьиными полами и его история.+3
Хорошая экскурсия, особенно понравился замок Нидзё с соловьиными полами и его история.
Хорошая экскурсия, особенно понравился замок Нидзё с соловьиными полами и его история.
Хорошая экскурсия, особенно понравился замок Нидзё с соловьиными полами и его история.
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Irina
Киото - культурное сердце Японии
Это был наш самый насыщенный день в Киото! Самый информативный, самый красивый, самый интересный, легкий, юморной и познавательный. На максимуме
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по обьему и километражу. Владислав интересный собеседник, чуткий и внимательный, обладающий великолепной памятью к историческим деталям, датам и событиям, знающий Японию изнутри. Тур организован великолепно. Всем советую, рекомендую и завидую тому, кто отправится с ним по самым ярким местам Киото!

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Всего 20 отзывов в Киото в категории "Замок Нидзё"

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Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Замок Нидзё»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Киото - культурное сердце Японии;
  2. Три лица Японии в Киото;
  3. Киото для бодрых людей: подъём к Фусими-Инари и замок Нидзё.
Какие места ещё посмотреть в Киото
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Фусими-Инари-тайся;
  2. Кинкаку-дзи;
  3. Сад камней Рёан-дзи;
  4. Квартал Гион;
  5. Нара;
  6. Парк оленей «Нара»;
  7. Тодай-дзи;
  8. Замок Нидзё;
  9. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Киото в июне 2026
Сейчас в Киото в категории "Замок Нидзё" можно забронировать 3 экскурсии от 385 до 700. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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