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Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - культурное сердце Японии
Добро пожаловать в Киото! Полюбуйтесь бамбуковыми лесами, храмами и попробуйте аутентичную японскую кухню. Узнайте истории и легенды этого удивительного города
Начало: У Станция Киото
6 июн в 09:00
7 июн в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три лица Японии в Киото
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив святилище, храм и замок. Узнайте о синтоизме и буддизме, а также о жизни сёгунов
Начало: У вашего отеля или у вокзала
10 июл в 10:00
11 июл в 10:00
$700 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Киото для бодрых людей: подъём к Фусими-Инари и замок Нидзё
Немного хайкинга и много красоты
10 июн в 06:30
11 июн в 06:30
$385 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
У Владислава была непростая ситуация, связанная с тем, что я,к моменту нашего тура, уже успела посмотреть несколько мест, которые были
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замечательная экскурсия. очень довольны маршрутом, изложением материала, даже не очень комфортная погода не испортила впечатления. рекомендую.
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И
Хотим поблагодарить Владислава за прекрасную экскурсию) 💞 погода была дождливая, но Владислав так построил маршрут и так интересно рассказывал, что мы получили огромное удовольствие от прогулки)😍
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Интересная экскурсия, узнали много нового, не устали, прекрасные фотографии
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A
Отличная экскурсия! Маршрут продуман идеально — за день успели увидеть и бамбуковую рощу, и Золотой павильон, и старинные храмы. Киото
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С
Владислав, спасибо за отличный день в Киото. Все прошло отлично, было интересно и насыщенно. Узнали много не только про объекты на пути маршрута, но и про жизнь в Японии.
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Е
Галина прекрасный экскурсовод! Экскурсия была очень интересная, маршрут был выбран великолепно. В Киото была ужасная жара, Галина раздавала нам воду, специальные конфетки от обезвоживания, мятные салфетки. Мы в восторге от города, от экскурсии и от проявленной заботы! Однозначно рекомендую!
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Галина была невероятно эрудированна — прямо как ходячая энциклопедия! Она рассказывала так интересно, что мы слушали, затаив дыхание. Она была
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М
Хорошая экскурсия, особенно понравился замок Нидзё с соловьиными полами и его история.
+3
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Это был наш самый насыщенный день в Киото! Самый информативный, самый красивый, самый интересный, легкий, юморной и познавательный. На максимуме
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Всего 20 отзывов в Киото в категории "Замок Нидзё"
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Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Замок Нидзё»
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Сколько стоит экскурсия по Киото в июне 2026
Сейчас в Киото в категории "Замок Нидзё" можно забронировать 3 экскурсии от 385 до 700. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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