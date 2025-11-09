Найдено 3 экскурсии в категории « Чайная церемония » в Киото на русском языке, цены от $139. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности 6 часов 17 отзывов Мини-группа до 8 чел. Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото Подняться к храму Фусими Инари через тысячи ворот тории и побывать на чайной церемонии Начало: У ж/д станции Киото Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15 $139 за человека На машине 10 часов 36 отзывов Индивидуальная до 4 чел. За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов $552 за всё до 4 чел. Пешая 4.5 часа Мини-группа до 4 чел. Групповая экскурсия в Киото Путешествие в сердце Киото: откройте для себя чайный квартал Гион, примерьте кимоно и насладитесь вкусом матча. Незабываемые моменты ждут вас Начало: От места вашего проживания $350 за человека Другие экскурсии Киото

