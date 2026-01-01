Групповая
Изготовление японских традиционных сладостей и чайная церемония
Уникальная возможность создать японские сладости и участвовать в чайной церемонии. Откройте для себя культуру Киото через вкус и традиции
Начало: 135 Manjujicho Shimogyo Ward, Kyoto, 600-8104 Япон...
«Приготовив Матчу, вы сможете насладиться ею вместе с созданными вами десертами»
Расписание: Ежедневно в 10:30, 13:00, 15:30.
Завтра в 15:30
22 янв в 10:30
$19.11 за человека
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по приготовлению рамена на фабрике (с сувениром на выбор)
Изучите секреты рамена в Киото! Погрузитесь в процесс создания лапши и бульона, завершив занятие уникальным сувениром
Начало: Япония 〒602-0841 Kyoto, Kamigyo Ward, Kajiicho, 44...
«Изучите искусство приготовления рамена Погрузитесь в мир рамена, освоив его приготовление в Ramen Factory — кулинарной школе, созданной знаменитым киотским рестораном Menbakaichidai»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 16:00, 18:00.
Завтра в 16:00
22 янв в 11:00
$135.15 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс в Киото: приготовление рамена, гёдза и онигири
Начало: 2Q5F+XJJ Киото, Япония
«Идеальная начинка для гёдза Научитесь готовить сбалансированную мясо-овощную начинку для гёдза, освоите технику правильного заворачивания, чтобы лепешки получались плотно прилегающими и красивой формы»
Завтра в 15:00
22 янв в 10:00
$91.75 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Японский рамен своими руками: роспись миски и кулинарный мастер-класс
Начало: XQXC+C8F Киото, Япония
«Роспись миски и кулинарное искусство Украсьте оригинальную миску для рамена и примите участие в настоящем японском кулинарном мастер-классе»
Завтра в 16:00
22 янв в 10:00
$78.53 за человека
