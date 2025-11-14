Индивидуальная
до 4 чел.
Киото - погружение в истинную Японию
Узнать историю главных мест, понять тонкости культуры, пройти под тысячей ворот и встретить гейш
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$517 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Киото и Нара: 2 города за 1 день
Динамичная экскурсия по главным достопримечательностям двух древних столиц Японии
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
$491 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три лица Японии в Киото
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив святилище, храм и замок. Узнайте о синтоизме и буддизме, а также о жизни сёгунов
Начало: У вашего отеля или у вокзала
3 дек в 10:00
5 дек в 10:00
$650 за всё до 4 чел.
