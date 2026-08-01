Экскурсия сочетает посещение исторического замка и природных ландшафтов региона Хаконе. Вы увидите Одавару, прогуляетесь у озера Аси и насладитесь видами на Фудзияму. Маршрут дополняется возможностью водной прогулки и посещения горячих источников. Это насыщенный день с балансом истории и природы.
Описание экскурсииФудзияма и Хаконе — горы, вода и дух старой Японии Это путешествие объединяет природу и историю, позволяя увидеть Японию с разных сторон. Вас ждут горные пейзажи, спокойствие озера и атмосфера средневекового замка, где до сих пор ощущается дух самурайской эпохи. Маршрут выстроен так, чтобы за один день прочувствовать контраст между природной гармонией и историческим наследием. Замок и эпоха самураев Вы посетите замок Одавара — важный форпост прошлого, связанный с борьбой самурайских кланов. Здесь раскрываются истории войн, власти и перемен. Со смотровой площадки откроются виды на окрестности, позволяющие представить стратегическое значение этого места. Природа и спокойствие озера Маршрут продолжится у озера Аси, окружённого горами и кедровыми рощами. Прогулка вдоль воды создаёт ощущение уединения и покоя. При желании можно отправиться на водную прогулку, чтобы увидеть пейзажи с другой стороны. Вы подниметесь в район Хаконе, откуда открываются панорамы на озеро и знаменитую гору. Здесь же можно посетить горячие источники — традиционный способ отдыха среди природы, который дополняет впечатление от поездки. Важная информация:
- Время в пути из Токио составляет около 2 часов в одну сторону.
- Трансфер на автомобиле включён в стоимость экскурсии.
- Оставшаяся часть оплаты производится наличными в местной валюте по курсу на день экскурсии.
- Маршрут может быть скорректирован по согласованию.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты, водная прогулка и посещение горячих источников.
- Питание оплачивается отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Одавара
- Озеро Аси
- Хаконе
- Смотровая площадка с видом на Фудзияму
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на автомобиле Nissan
Что не входит в цену
- Входные билеты: средневековый замок - 500 йен с человека, прогулка на корабле - 1500 йен, смотровая на озере - 1500 йен с человека, горячие источники - около 1000 йен с человека
- Питание
- Платные парковки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Время в пути из Токио составляет около 2 часов в одну сторону
- Трансфер на автомобиле включён в стоимость экскурсии
- Оставшаяся часть оплаты производится наличными в местной валюте по курсу на день экскурсии
- Маршрут может быть скорректирован по согласованию
- Дополнительно оплачиваются входные билеты, водная прогулка и посещение горячих источников
- Питание оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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