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Индивидуальная до 7 чел.

День у подножия Фудзиямы и в замке Одавара Загляните в замок Одавара, прогуляйтесь среди вековых кедров у озера Аси и поднимитесь на фуникулёре к видам на Фудзи Начало: У вашего отеля

Те же замок Одавара, озеро Аси и Хаконе, но маршрут заметно длиннее. В программе также фуникулёр, национальный парк и горячие источники