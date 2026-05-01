Эта программа 3 в 1 — для любопытных, влюблённых и ценителей природы. Мы отправимся туда, где пейзажи рассказывают легенду о богине Бэнтэн и пятиглавом драконе. Пройдём по улице-искушению к храму и святилищам, поднимемся на маяк и спустимся к пещерам у воды. Увидим колокол влюблённых, а завершим при желании — в горячем минеральном источнике.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $320 за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Токио

Вы не успеете дочитать главу манги, а удобный экспресс из Синдзюку доставит вас к побережью.

10:40–11:00 — островной портал и улица-искушение

Вас встретит живописный мост — официальная граница между миром поездов и миром древних легенд

Мы пройдём по торговой улочке, где вас будут дразнить запахи жареных морепродуктов, а особенно — крошечной рыбки щирасу. Устоять — подвиг! Но лучше попробовать.

11:00–12:00 — храм Эносима-дзиндзя

Вы посетите место, где, по преданию, был подписан мирный договор богиней Бэнтэн и пятиглавым драконом

Пройдёте через три святилища на склоне холма

Проведёте финансовый ритуал в Источнике денег

Заглянете к местному дракону

12:10–13:10 — сад Самуэля Кокинга и маяк «Эносимская морская свеча»

С верхушки острова полюбуемся видом на залив Сагами и линию побережья, а если повезёт с погодой — на священную гору Фудзи!

13:20–14:20 — обед

14:30–15:15 — пещеры Ивая

Спустимся к самой кромке воды и войдём в таинственные гроты, где монахи искали просветление

Прикоснёмся к древнему сердцу острова

15:15–16:00 — Колокол влюблённых, красивая легенда и идеальный момент для романтической фотографии.

16:30 — свободное время или возвращение в Токио.

При желании вы полюбуетесь Фудзи, сидя в онсэне — горячем минеральном источнике, который бьёт из глубин острова. Ощущение после — как перезагрузка в самурайском стиле.

Организационные детали

Дополнительные расходы

Билет из Токио — 800–1200 йен за чел. в одну сторону (~$5,5–7,7), в том числе для гида

Билет на маяк и в пещеры — 1000 йен (~$6,4). Обратите внимание: в выходные на маяк может быть небольшая очередь

По желанию оплачивается: