Эта программа 3 в 1 — для любопытных, влюблённых и ценителей природы. Мы отправимся туда, где пейзажи рассказывают легенду о богине Бэнтэн и пятиглавом драконе. Пройдём по улице-искушению к храму и святилищам, поднимемся на маяк и спустимся к пещерам у воды. Увидим колокол влюблённых, а завершим при желании — в горячем минеральном источнике.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Токио
Вы не успеете дочитать главу манги, а удобный экспресс из Синдзюку доставит вас к побережью.
10:40–11:00 — островной портал и улица-искушение
- Вас встретит живописный мост — официальная граница между миром поездов и миром древних легенд
- Мы пройдём по торговой улочке, где вас будут дразнить запахи жареных морепродуктов, а особенно — крошечной рыбки щирасу. Устоять — подвиг! Но лучше попробовать.
11:00–12:00 — храм Эносима-дзиндзя
- Вы посетите место, где, по преданию, был подписан мирный договор богиней Бэнтэн и пятиглавым драконом
- Пройдёте через три святилища на склоне холма
- Проведёте финансовый ритуал в Источнике денег
- Заглянете к местному дракону
12:10–13:10 — сад Самуэля Кокинга и маяк «Эносимская морская свеча»
С верхушки острова полюбуемся видом на залив Сагами и линию побережья, а если повезёт с погодой — на священную гору Фудзи!
13:20–14:20 — обед
14:30–15:15 — пещеры Ивая
- Спустимся к самой кромке воды и войдём в таинственные гроты, где монахи искали просветление
- Прикоснёмся к древнему сердцу острова
15:15–16:00 — Колокол влюблённых, красивая легенда и идеальный момент для романтической фотографии.
16:30 — свободное время или возвращение в Токио.
При желании вы полюбуетесь Фудзи, сидя в онсэне — горячем минеральном источнике, который бьёт из глубин острова. Ощущение после — как перезагрузка в самурайском стиле.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Билет из Токио — 800–1200 йен за чел. в одну сторону (~$5,5–7,7), в том числе для гида
- Билет на маяк и в пещеры — 1000 йен (~$6,4). Обратите внимание: в выходные на маяк может быть небольшая очередь
По желанию оплачивается:
- Билет в онсэн — 2700 йен (~$17,4)
- Обед или перекус — 1200–2000 йен (~$5,5–13)
- Встреча в вашем отеле — $35
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Shinjuku station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 229 туристов
Живу в Японии с 2005 года и до сих пор пытаюсь разгадать её тайны — иногда с успехом, иногда с улыбкой. Эта страна — как пазл, который никогда не надоедает
от $320 за экскурсию