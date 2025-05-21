Средневековый и мистический Западный Токио

Окунуться в мир таинственных древних легенд о Западном Токио в сопровождении опытного гида.
Средневековый и мистический Западный Токио
Средневековый и мистический Западный Токио
Средневековый и мистический Западный Токио
Ближайшие даты:
21
мая22
мая23
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Описание экскурсии

Погружение в древние легенды Западного Токио

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по таинственным древним легендам Западного Токио. Эта экскурсия позволит вам не только узнать больше о культуре и истории региона, но и насладиться атмосферой, полной загадок и удивительных историй.

Формат экскурсии

Экскурсия предназначена для небольших групп от 1 до 5 человек. Мы предлагаем гибкий график, и время начала экскурсии можно согласовать заранее. Пешеходный формат позволяет вам в полной мере ощутить атмосферу города, а при необходимости мы можем использовать общественный транспорт или вызвать такси на некоторых участках.

Кулинарные удовольствия

Не забудьте попробовать знаменитые пончики Тоторо! Их нужно заказывать заранее, за день до вашего визита. Мы с радостью поможем вам с этой организацией, чтобы ваше путешествие стало еще более запоминающимся.

Весна в Токио

Если вы планируете экскурсию в период цветения сакуры (конец марта — первая декада апреля), у вас будет возможность насладиться великолепными цветущими деревьями в парке Кинута. Обратите внимание, что за это удовольствие потребуется доплата в размере 4000 йен за экскурсию.

Японские традиции

Во время посещения некоторых объектов вам потребуется снять уличную обувь, что является частью японских традиций. Это добавит особую атмосферу вашему путешествию и позволит глубже понять местные обычаи.

Заказ экскурсии

Чтобы обеспечить ваше участие, экскурсию необходимо заказать не позднее чем за 2-4 дня до её проведения. Мы с нетерпением ждем возможности провести вас по загадочным уголкам Западного Токио и поделиться с вами его уникальными историями!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фудзи-сан, Миядзаки и Тоторо
  • Храм с подземельем и белая кошка
  • Музей Гибли
Что не входит в цену
  • Вход в подземелье под храмом
  • Проезд на метро
  • Пончики
Где начинаем и завершаем?
Начало: В холле отеля
Завершение: Западный Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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