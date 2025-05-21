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Описание экскурсии

Погружение в древние легенды Западного Токио

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по таинственным древним легендам Западного Токио. Эта экскурсия позволит вам не только узнать больше о культуре и истории региона, но и насладиться атмосферой, полной загадок и удивительных историй.

Формат экскурсии

Экскурсия предназначена для небольших групп от 1 до 5 человек. Мы предлагаем гибкий график, и время начала экскурсии можно согласовать заранее. Пешеходный формат позволяет вам в полной мере ощутить атмосферу города, а при необходимости мы можем использовать общественный транспорт или вызвать такси на некоторых участках.

Кулинарные удовольствия

Не забудьте попробовать знаменитые пончики Тоторо! Их нужно заказывать заранее, за день до вашего визита. Мы с радостью поможем вам с этой организацией, чтобы ваше путешествие стало еще более запоминающимся.

Весна в Токио

Если вы планируете экскурсию в период цветения сакуры (конец марта — первая декада апреля), у вас будет возможность насладиться великолепными цветущими деревьями в парке Кинута. Обратите внимание, что за это удовольствие потребуется доплата в размере 4000 йен за экскурсию.

Японские традиции

Во время посещения некоторых объектов вам потребуется снять уличную обувь, что является частью японских традиций. Это добавит особую атмосферу вашему путешествию и позволит глубже понять местные обычаи.

Заказ экскурсии

Чтобы обеспечить ваше участие, экскурсию необходимо заказать не позднее чем за 2-4 дня до её проведения. Мы с нетерпением ждем возможности провести вас по загадочным уголкам Западного Токио и поделиться с вами его уникальными историями!