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Во время экскурсии мы посетим несколько необычных мест, расположенных в Западном Токио, и замечательно раскрывающих этот район, в котором жили и проживают многие известные люди.



Мы пройдем малоизвестными тропинками и скрытыми дорогами, прикоснемся к творчеству Харуки Мураками, Хаяо Миядзаки и Кацусика Хокусая.



Посетим два очень необычных храма и попробуем пончики Тоторо, увидим места средневековых легенд и современной мультипликации.