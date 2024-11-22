Во время экскурсии мы посетим несколько необычных мест, расположенных в Западном Токио, и замечательно раскрывающих этот район, в котором жили и проживают многие известные люди.
Мы пройдем малоизвестными тропинками и скрытыми дорогами, прикоснемся к творчеству Харуки Мураками, Хаяо Миядзаки и Кацусика Хокусая.
Посетим два очень необычных храма и попробуем пончики Тоторо, увидим места средневековых легенд и современной мультипликации.
Мы пройдем малоизвестными тропинками и скрытыми дорогами, прикоснемся к творчеству Харуки Мураками, Хаяо Миядзаки и Кацусика Хокусая.
Посетим два очень необычных храма и попробуем пончики Тоторо, увидим места средневековых легенд и современной мультипликации.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииНеобычные места Западного Токио Мы посетим несколько необычных мест, расположенных в Западном Токио, где жили и проживают многие известные люди. Его описывали в своих рассказах жители средневековой Японии, имевшие традицию душными летними ночами при ста зажженных свечах рассказывать сто страшных историй, гася одну свечу по окончанию очередного рассказа. Иллюстрации «100 историй о приведениях» к этим легендам придумал и оформил знаменитый художник 18-19 в. в. Кацусика Хокусай, всемирно известный своими гравюрами «36 видов Фудзи», «Хокусай манга», «Большая волна в Канагаве», «Победный ветер» и т. д. Уникальная атмосфера старинного дома Мы посетим старый японский дом с различной утварью прошлых веков, колодцем и другими предметами во дворе, которые часто описаны в страшных историях Средневековья, и которые так любит использовать в своих мистических произведениях знаменитый писатель Харуки Мураками, посвятивший этому району не одно свое произведение. Для сравнения заглянем в резиденцию высокопоставленного чиновника начала 20-го века с видом на гору Фудзи: там можно рассмотреть и «пощупать» обстановку внутри особняка, найти связь архитектуры Средневековья и 21-го века. В гости к Тоторо На небольших участках лесопарков с бамбуковой рощицей мы прочувствуем особенную энергетику этих мест, очень похожую на атмосферу мистических лесов в мультфильмах знаменитого Хаяо Миядзаки. Здесь мы прикоснемся к героям студии Гибли, попробовав вкуснейшие пончики с кремом в форме Тоторо. Храм Готокудзи и прогулка по подземелью Конечно, этот район известен своими храмами, два из которых мы посетим. Вы убедитесь, насколько японские храмы бывают разными. Спустимся в храмовое подземелье на несколько метров вглубь, чтобы пройти извилистыми коридорами в полной темноте к освещенным статуям богини милосердия Каннон и Будды. По подземелью рекомендуется идти в полной темноте, опираясь правой рукой на стену тоннеля, чтобы оценить божественность света (те, кто боится темноты, могут пользоваться фонариком или подсветкой телефона). Вторым храмом в нашей экскурсии будет знаменитый храм Готокудзи, основанный в 16-м веке и связанный с красивой и мистической легендой о белой кошке, спасшей от смерти высокопоставленного самурая. В храме можно приобрести фигурки Манэки-нэко, привлекающие удачу и процветание, и поставить их в особом месте рядом с сотней других статуэток разного размера. Божественная Фудзи-сан В завершение прогулки мы поднимемся на скоростном лифте на смотровую площадку и посмотрим на Западный Токио с высоты 124 м. В ясную погоду оттуда можно будет увидеть божественную Фудзи-сан. Важная информация:
- Экскурсия пешеходная, поэтому надевайте одежду по погоде и удобную обувь. В ходе экскурсии будет время для отдыха и обеда.
- Обратите внимание! В период цветения сакуры (конец марта — первая неделя апреля) мы можем полюбоваться деревьями в одном из известных парков Токио.
- Посещение подземелья храма может быть некомфортным для детей и людей с клаустрофобией. Спуск в подземелье — по желанию.
- Учитывайте, что на некоторых объектах необходимо снимать уличную обувь.
Ежедневно, кроме понедельника и вторника
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Резиденция члена Парламента начала прошлого столетия
- Средневековый дом зажиточного крестьянина Окамото
- Храм Готокудзи со статуэтками Белого кота
- Храм школы Сингон
- Смотровая площадка башни Кэррот
- Кафе-пекарня студии Гибли
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд
- Вход в храмы
- Сувениры (приобретаются по желанию)
- Пончики Тоторо (приобретаются по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лобби вашего отеля
Завершение: Западный Токио (могу посадить на поезд до вашего отеля или до центра Токио: Синдзюку, Сибуя)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника и вторника
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- В ходе экскурсии будет время для отдыха и обеда
- Посещение подземелья храма может быть некомфортным для детей и людей с клаустрофобией. Спускаться туда необязательно
- Учитывайте, что на некоторых объектах необходимо снимать уличную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
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