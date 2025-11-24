Тур по Японии с японистом: Токио, Фудзи, Канадзава и Коя-сан, ночь в монастыре и путь паломников
Побывать на чайной церемонии, увидеть древние храмы, пройти по району гейш и посетить спектакль
Начало: Аэропорт Токио, время зависит от вашего рейса, тра...
24 ноя в 10:00
$2800 за человека
В Японию на ханами: 5 городов, первая сакура и ночь в рёкане на источниках
Полюбоваться цветами вишни, изучить Токио, Киото, Нару, Осаку, погулять в кимоно и выпить маття
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
20 фев в 10:00
$2400 за человека
Япония в сезон момидзи: большое путешествие с ночёвками в рёкане и монастыре
Полюбоваться клёнами и Фудзи, обойти Токио, Киото, Осаку, посетить Хиросиму и чайную церемонию
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
1 дек в 10:00
$2600 за человека
