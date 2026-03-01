Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио
Увидеть самурайский замок и важнейшие храмы, посетить Парк снежных обезьян и производство сакэ
Начало: Токио, место по договорённости, 7:30 (в дороге до ...
13 апр в 08:00
15 апр в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
Весеннее настроение 5 городов Японии, Фудзи и водные прогулки
Прокатиться по озеру у подножия вулкана-легенды, искупаться в онсэнах и заглянуть в будущее
Начало: Токио, 12:00
14 апр в 12:00
$3490 за человека
Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции
Сходить в театр кабуки и музей кимоно, погладить оленей, отдохнуть в рёкане с онсэном и кайсэки
Начало: Аэропорт Токио, 9:00
15 мар в 09:00
15 ноя в 09:00
€4600 за человека
