Oleg T. проводит ещё 2 экскурсии

Однодневная автомобильная экскурсия ⛳ по капским винным поместьям.

Мы проедем по горным ⛰️ долинам в 50 км от Кейптауна по маленьким провинциальным городкам Паарл, Франчхук, Стелленбош - центрам капского виноделия со множеством винных ферм с уютными ресторанчиками и дегустационными залами на фоне живописных виноградников в обрамлении альпийских ландшафтов.

Вы познакомитесь с великолепными капскими винами 🍷, в том числе со знаменитым Пинотажем – южноафриканским красным вином из одноименной лозы, выращенной именно здесь стараниями местных селекционеров почти 100 лет назад.

Вы узнаете об истории 📖 капского виноделия, его взлетах и падениях, угасании во времена апартеида и расцвете сегодня, и почему большинство винных поместий носят французские названия.

Маршрут: