Oleg T. проводит ещё 2 экскурсии

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Пейте вино – экономьте воду!

Oleg T.
Oleg T. – Гид из Кейптауна
Пейте вино – экономьте воду!
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Пейте вино – экономьте воду!
Однодневная автомобильная экскурсия ⛳ по капским винным поместьям.
Мы проедем по горным ⛰️ долинам в 50 км от Кейптауна по маленьким провинциальным городкам Паарл, Франчхук, Стелленбош - центрам капского виноделия со множеством винных ферм с уютными ресторанчиками и дегустационными залами на фоне живописных виноградников в обрамлении альпийских ландшафтов.
Вы познакомитесь с великолепными капскими винами 🍷, в том числе со знаменитым Пинотажем – южноафриканским красным вином из одноименной лозы, выращенной именно здесь стараниями местных селекционеров почти 100 лет назад.
Вы узнаете об истории 📖 капского виноделия, его взлетах и падениях, угасании во времена апартеида и расцвете сегодня, и почему большинство винных поместий носят французские названия.

Маршрут:

  • Начинаем обычно с Паарл (Paarl) с дегустации сыров и вин на ферме Fairview. Классическая южноафриканская ферма с трехэтажной башней, в которой живут козы, великолепным розарием и располагающей обстановкой.
  • Затем переместимся к городку Франчхук (Franschhoek) и попробуем шампанские вина в привлекательном погребке у подножия горного перевала. Там же можно пообедать. Для любителей шумных застолий с потоками шампанского можем заодно дать мастер-класс по откупориванию шампанского по-гусарски – в походных условиях сшибание пробки обычным ножом.
  • Знакомимся на обратном пути со старинным городом Стелленбош (Stellenbosch). При желании можно зайти в местный исторический музей 🖼 из четырех сохранившихся домиков разных времен от первых голландцев до чиновников английской администрации середины XIX века, а также заглянуть в Музей автомобилей, принадлежащий миллиардерам Рупертам, или на Крокодиловую и Шоколадную фермы.
  • Обычно тур по винным поместьям Кейптауна на целый день включает дегустацию вин на 3-4 винных фермах на ваш выбор (или по рекомендации гида). Мы можем предложить для посещения любые из 500 местных винных поместий – на любой вкус: красные и белые сухие вина, сладкие мускадели, портвейны, коньяки, шампанские вина. Можем организовать тур по фермам-флагманам по производству южноафриканского Пинотажа – в последнее время становится все более популярным.
  • Все вина, разумеется, от местных производителей. Наша провинция – Западный Кейп – единственная провинция в ЮАР, производящая вина, т. е. Кейптаун – это центр южноафриканского виноделия.
Начало
🚩 Мы вас заберём от вашей гостиницы.
Место завершения
🏁 Мы вас привезём обратно в гостиницу после тура

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Oleg T.
Oleg T.
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