К-pop — это не просто музыка, а стиль жизни.



В дружеском формате я постараюсь не просто рассказать вам об этом феномене, но и раскрыть его изнутри.



Мы попрактикуемся в танцах с профессиональными педагогами и посетим аллею звёзд с автографами и отпечатками рук айдолов.



Поедим корейские блюда в фан-кафе и посмотрим инсталляции из клипов в центре современного искусства.