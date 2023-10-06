Исследуем мир k-pop в Сеуле

Разобраться в южнокорейском музыкальном феномене и посетить связанные с ним места

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О гиде
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Ответы на вопросы
К-pop — это не просто музыка, а стиль жизни.

В дружеском формате я постараюсь не просто рассказать вам об этом феномене, но и раскрыть его изнутри.

Мы попрактикуемся в танцах с профессиональными педагогами и посетим аллею звёзд с автографами и отпечатками рук айдолов.

Поедим корейские блюда в фан-кафе и посмотрим инсталляции из клипов в центре современного искусства.
Исследуем мир k-pop в Сеуле
Исследуем мир k-pop в Сеуле
Исследуем мир k-pop в Сеуле
Исследуем мир k-pop в Сеуле
Исследуем мир k-pop в Сеуле
Исследуем мир k-pop в Сеуле
Исследуем мир k-pop в Сеуле
Исследуем мир k-pop в Сеуле
Исследуем мир k-pop в Сеуле
Исследуем мир k-pop в Сеуле
Ближайшие даты:
6
окт
7
окт
8
окт
10
окт
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 1 насыщенный день вы:

  • Оцените инсталляции из клипов в культурном центре
  • Поучаствуете в групповом мастер-классе в студии k-pop танцев
  • Увидите самые крупные музыкальные корпорации Кореи
  • Заглянете в фан-кафе и отведаете корейскую кухню
  • Погуляете по площади с автографами и отпечатками рук звёзд

При желании и наличии времени, я покажу ещё одно секретное место, где снимались мемберы BTS и откуда открывается потрясающий вид на Сеул.

Организационные детали

  • Можно с детьми от 11 лет
  • Танцевальный мастер-класс на 1 человека включён в стоимость. За каждого последующего участника доплата составит 20$.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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