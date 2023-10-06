Разобраться в южнокорейском музыкальном феномене и посетить связанные с ним места
К-pop — это не просто музыка, а стиль жизни.
В дружеском формате я постараюсь не просто рассказать вам об этом феномене, но и раскрыть его изнутри.
Мы попрактикуемся в танцах с профессиональными педагогами и посетим аллею звёзд с автографами и отпечатками рук айдолов.
Поедим корейские блюда в фан-кафе и посмотрим инсталляции из клипов в центре современного искусства.
В дружеском формате я постараюсь не просто рассказать вам об этом феномене, но и раскрыть его изнутри.
Мы попрактикуемся в танцах с профессиональными педагогами и посетим аллею звёзд с автографами и отпечатками рук айдолов.
Поедим корейские блюда в фан-кафе и посмотрим инсталляции из клипов в центре современного искусства.
Ближайшие даты:
6
окт
окт
7
окт
окт
8
окт
окт
10
окт
окт
11
окт
окт
13
окт
окт
14
окт
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 1 насыщенный день вы:
- Оцените инсталляции из клипов в культурном центре
- Поучаствуете в групповом мастер-классе в студии k-pop танцев
- Увидите самые крупные музыкальные корпорации Кореи
- Заглянете в фан-кафе и отведаете корейскую кухню
- Погуляете по площади с автографами и отпечатками рук звёзд
При желании и наличии времени, я покажу ещё одно секретное место, где снимались мемберы BTS и откуда открывается потрясающий вид на Сеул.
Организационные детали
- Можно с детьми от 11 лет
- Танцевальный мастер-класс на 1 человека включён в стоимость. За каждого последующего участника доплата составит 20$.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 88 туристов
Меня зовут Лилия, я живу и учусь в столице Южной Кореи. Всем сердцем обожаю Сеул — и хочу показать вам его таким, каким вижу его я. Раскрыть его секреты, красоту и самобытность.
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