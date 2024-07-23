Звёздный Сеул: в мире айдолов

Эта экскурсия - уникальная возможность погрузиться в мир корейских дорам и K-pop.Вы пройдёте по улицам Сеула, где снимались культовые сериалы, и посетите музей KBS, чтобы узнать больше о корейском телевидении.

Вас ждут встречи с современными арт-объектами и аллея звезд K-pop. Гид расскажет об истории жанра и его влиянии на мировую индустрию. Завершите день в K-pop магазине, где сможете приобрести сувениры. Это идеальный способ провести время для всех поклонников корейской культуры и музыки

Описание экскурсии

Феномен дорам

Вы узнаете как корейские дорамы завоевали популярность не только в Азии, но и во всём мире — и как они отражают корейскую культуру и традиции. Обсудим культовые дорамы, которые оказали влияние на развитие жанра. Увидите ключевые места съёмок — парки, прогулочные зоны, кафе.

Заглянем в музей KBS, где вы познакомитесь с историей корейского телевидения. Рассмотрите оригинальные костюмы и декорации из любимых дорам. И поймёте, как технологические достижения повлияли на производство телешоу.

Эволюция K-pop

Гид расскажет об истории становления жанра — от первых бойз-бэндов до современных суперзвёзд. Поговорим о влиянии феномера K-pop на мировую индустрию, о крупнейших музыкальных агентствах, о роли певца PSY в открытии корейской музыки и многом другом.

Мы посетим «Аллею звёзд K-pop» с отпечатками рук айдолов. Осмотрим арт-объекты, посвящённые корейским артистам — медведей GangnamDo и скульптуру Gangnam Style. И посетим К-рор магазин, чтобы вы смогли забрать с собой частичку звёздного Сеула.

Организационные детали

Это длительная пешая прогулка — пожалуйста, учитывайте это перед бронированием

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)