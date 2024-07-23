Звёздный Сеул: в мире айдолов

Путешествие по местам съёмок знаковых дорам и ключевым точкам корейской поп-культуры. Пройдите маршрутами знаменитостей и узнайте, как живут айдолы
Эта экскурсия - уникальная возможность погрузиться в мир корейских дорам и K-pop.

Вы пройдёте по улицам Сеула, где снимались культовые сериалы, и посетите музей KBS, чтобы узнать больше о корейском телевидении.
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Вас ждут встречи с современными арт-объектами и аллея звезд K-pop. Гид расскажет об истории жанра и его влиянии на мировую индустрию. Завершите день в K-pop магазине, где сможете приобрести сувениры. Это идеальный способ провести время для всех поклонников корейской культуры и музыки

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Погружение в мир корейских дорам
  2. 🎤 Узнайте историю K-pop
  3. 📸 Сделайте фото в знаковых местах
  4. 🎨 Посетите музей KBS
  5. 🛍️ Покупки в K-pop магазине
Звёздный Сеул: в мире айдолов
Звёздный Сеул: в мире айдолов
Звёздный Сеул: в мире айдолов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Музей KBS
  • Аллея звезд K-pop
  • Арт-объекты GangnamDo
  • Скульптура Gangnam Style

Описание экскурсии

Феномен дорам

Вы узнаете как корейские дорамы завоевали популярность не только в Азии, но и во всём мире — и как они отражают корейскую культуру и традиции. Обсудим культовые дорамы, которые оказали влияние на развитие жанра. Увидите ключевые места съёмок — парки, прогулочные зоны, кафе.

Заглянем в музей KBS, где вы познакомитесь с историей корейского телевидения. Рассмотрите оригинальные костюмы и декорации из любимых дорам. И поймёте, как технологические достижения повлияли на производство телешоу.

Эволюция K-pop

Гид расскажет об истории становления жанра — от первых бойз-бэндов до современных суперзвёзд. Поговорим о влиянии феномера K-pop на мировую индустрию, о крупнейших музыкальных агентствах, о роли певца PSY в открытии корейской музыки и многом другом.

Мы посетим «Аллею звёзд K-pop» с отпечатками рук айдолов. Осмотрим арт-объекты, посвящённые корейским артистам — медведей GangnamDo и скульптуру Gangnam Style. И посетим К-рор магазин, чтобы вы смогли забрать с собой частичку звёздного Сеула.

Организационные детали

  • Это длительная пешая прогулка — пожалуйста, учитывайте это перед бронированием
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Мы будем заходить в кафе, чтобы перекусить и отдохнуть — возьмите с собой наличные
  • По желанию во время экскурсии возможно использование общественного транспорта или такси
  • Мы можем арендовать для вас автомобиль — от 220 000 вон, подробности в переписке с гидом
  • Заранее можно забронировать урок вокала или K-pop танца в студии

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сеула

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеНа весь деньУлицы и переулкиПочувствовать себя местным

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