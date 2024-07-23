Звёздный Сеул: в мире айдолов

Путешествие по местам съёмок знаковых дорам и ключевым точкам корейской поп-культуры. Пройдите маршрутами знаменитостей и узнайте, как живут айдолы
Эта экскурсия - уникальная возможность погрузиться в мир корейских дорам и K-pop.
Вы пройдёте по улицам Сеула, где снимались культовые сериалы, и посетите музей KBS, чтобы узнать больше о корейском телевидении. читать дальше
Вас ждут встречи с современными арт-объектами и аллея звезд K-pop. Гид расскажет об истории жанра и его влиянии на мировую индустрию. Завершите день в K-pop магазине, где сможете приобрести сувениры. Это идеальный способ провести время для всех поклонников корейской культуры и музыки
Вы узнаете как корейские дорамы завоевали популярность не только в Азии, но и во всём мире — и как они отражают корейскую культуру и традиции. Обсудим культовые дорамы, которые оказали влияние на развитие жанра. Увидите ключевые места съёмок — парки, прогулочные зоны, кафе.
Заглянем в музей KBS, где вы познакомитесь с историей корейского телевидения. Рассмотрите оригинальные костюмы и декорации из любимых дорам. И поймёте, как технологические достижения повлияли на производство телешоу.
Эволюция K-pop
Гид расскажет об истории становления жанра — от первых бойз-бэндов до современных суперзвёзд. Поговорим о влиянии феномера K-pop на мировую индустрию, о крупнейших музыкальных агентствах, о роли певца PSY в открытии корейской музыки и многом другом.
Мы посетим «Аллею звёзд K-pop» с отпечатками рук айдолов. Осмотрим арт-объекты, посвящённые корейским артистам — медведей GangnamDo и скульптуру Gangnam Style. И посетим К-рор магазин, чтобы вы смогли забрать с собой частичку звёздного Сеула.
Организационные детали
Это длительная пешая прогулка — пожалуйста, учитывайте это перед бронированием
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Мы будем заходить в кафе, чтобы перекусить и отдохнуть — возьмите с собой наличные
По желанию во время экскурсии возможно использование общественного транспорта или такси
Мы можем арендовать для вас автомобиль — от 220 000 вон, подробности в переписке с гидом
Заранее можно забронировать урок вокала или K-pop танца в студии
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Сеуле
Провели экскурсии для 923 туристов
Я представляю команду гидов, влюблённых в своё дело. С 2011 года организовываю культурные и учебные программы в Южной Корее. Закончила Восточный факультет СПбГУ и магистратуру в Южной Корее. Имею лицензию гида-переводчика, владею корейским языком (продвинутый уровень). Мы обеспечим вам не просто сопровождение, но и рассказ о каждой достопримечательности, истории и корейской культуре на хорошем русском языке.